Cum seamănă haos Vladimir Putin la nivel global. „Adevărata țintă a războiului informațional al Rusiei este subminarea încrederii în instituțiile democratice“, spune un fost agent CIA

Războiul din Ucraina a marcat un veritabil „punct de cotitură” în acțiunile tot mai nechibzuite ale serviciilor secrete rusești, care folosesc metode agresive pentru a destabiliza Occidentul. De la clasicele „capcane cu miere” (honeytraps) și până la sabotaje cibernetice sau asasinate la comandă, arsenalul Kremlinului a fost expus în detaliu de Sean Wisswesser, fost ofițer de rang înalt din cadrul CIA, cu o carieră de 28 de ani în comunitatea de intelligence.

În cea mai recentă carte a sa, „Tradecraft Tactics and Dirty Tricks, Russian Intelligence and Putin’s Secret War” (Tactici de spionaj și trucuri murdare, serviciile secrete rusești și războiul secret al lui Putin), fostul operativ explică mecanismele din spatele „războiului din umbră” purtat de Moscova.

Șantajul emoțional, o armă veche de un secol

Una dintre cele mai vechi și eficiente tactici ale spionajului rusesc rămâne așa-numita „capcană sexuală” (honeytrap), o metodă prin care țintele sunt compromise prin relații intime sau exploatarea vulnerabilităților personale.

„Rușii numesc aceste operațiuni «acțiuni de compromitere». Poate fi vorba despre sex, jocuri de noroc sau orice altă slăbiciune a persoanei vizate. Nu contează dacă ținta este heterosexuală, bisexuală sau homosexuală. Vor identifica interesul acelei persoane și îi vor întinde exact momeala potrivită”, a explicat Wisswesser pentru publicația britanică The Sun.

Potrivit fostului agent CIA, instituțiile americane își instruiesc permanent angajații pentru a recunoaște astfel de tentative, în special din partea Rusiei, dar și a Chinei.

Cum funcționează tactica

„Rușii identifică slăbiciunile țintei – fie că vorbim de sex, jocuri de noroc sau alte vicii – și oferă momeala perfectă. Nu contează orientarea sexuală sau naționalitatea victimei, fie că este diplomat britanic sau ofițer american”, explică fostul agent CIA.

Unul dintre cele mai cunoscute exemple din perioada Războiului Rece este cazul lui Clayton Lonetree, pușcaș marin american care asigura paza Ambasadei SUA din Moscova la începutul anilor 1980. Acesta a fost sedus de o agentă KGB cunoscută sub numele de „Violetta Seina” și a ajuns să furnizeze documente secrete Uniunii Sovietice.

„Nu a fost doar o relație sexuală. Ea a exploatat vulnerabilitatea sa emoțională”, spune Wisswesser, explicând de ce această metodă continuă să fie folosită cu succes și astăzi.

Asasinatele ca metodă de descurajare

Pe lângă compromiterea imaginii, Kremlinul apelează frecvent la eliminarea fizică a criticilor și a dezertorilor. Cazurile de otrăvire cu poloniu (Aleksander Litvinenko) sau noviciok (Sergei Skripal) din Marea Britanie sunt doar cele mai vizibile exemple dintr-un șir lung de „accidente”, căderi de la fereastră sau prăbușiri de avioane – cum a fost cea în care a murit șeful mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin.

Spionii care aleg să trădeze Kremlinul

În cartea sa, Tradecraft Tactics and Dirty Tricks: Russian Intelligence and Putin’s Secret War, Sean Wisswesser vorbește și despre colaborarea sa cu Serghei Tretiakov, unul dintre cei mai importanți ofițeri ai serviciului de informații externe al Rusiei care au dezertat în Statele Unite.

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Tretiakov a furnizat timp de trei ani informații valoroase americanilor înainte de a fugi în SUA în anul 2000. Potrivit fostului ofițer CIA, acesta era profund dezamăgit de nivelul corupției din Rusia.

„Voia ca soția și fiica lui să aibă o altă viață. A fost un privilegiu să lucrez cu astfel de oameni. Adevărații eroi sunt ofițerii ruși care își asumă riscuri uriașe pentru a ajuta Occidentul”, afirmă Wisswesser.

Mulți ofițeri ruși talentați devin frustrați de corupția endemică care ajunge până la vârful statului și aleg să riște totul pentru o viață normală în Occident.

Pentru a opri aceste plecări, Kremlinul folosește pedepse exemplare ca avertisment.

„Putin ordonă asasinatele dezertorilor pentru a transmite un mesaj de descurajare”, afirmă Wisswesser.

El amintește și povestea lui Piotr Popov, ofițer GRU despre care circulă legenda că ar fi fost ars de viu în fața colegilor săi după ce a fost descoperit colaborând cu Occidentul.

„Mesajul era simplu: dacă vorbești, vei avea aceeași soartă. Astfel de povești funcționează ca un mecanism de intimidare extrem de eficient”, explică fostul ofițer CIA.

Trecerea la sabotajul hibrid

Expulzarea masivă a sutelor de diplomați și spioni ruși din ambasadele europene după invazia din Ucraina a lăsat Moscova fără o rețea profesională solidă pe teren. Pentru a compensa, serviciile lui Putin au trecut la un nivel de escaladare periculos, apelând la sabotaje și operațiuni low-cost.

Pentru acțiuni de vandalism sau secționarea cablurilor submarine (cum s-a întâmplat cu conductele dintre Finlanda și Estonia), Rusia folosește adesea infractori de drept comun sau tineri recrutați prin aplicații de mesagerie criptată, plătiți în criptomonede. Aceste resurse sunt considerate „consumabile” de către Kremlin, însă oferă victorii ieftine și mențin o stare constantă de nesiguranță, fără a trece pragul unui conflict militar direct cu NATO.

Operațiuni tot mai riscante

Fostul agent CIA consideră că serviciile secrete ruse încearcă să demonstreze eficiență în fața lui Vladimir Putin, ceea ce conduce la operațiuni din ce în ce mai hazardate.

El amintește cazul rețelei de cetățeni bulgari descoperite în Marea Britanie, acuzați că ar fi desfășurat activități de spionaj pentru Rusia.

„Vedem o combinație între metode clasice de spionaj, criminalitate organizată și operațiuni improvizate. Pentru Kremlin, astfel de oameni sunt consumabili, dar pot aduce un câștig rapid și ieftin”, afirmă Wisswesser.

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În opinia sa, această tendință reprezintă un nivel de escaladare fără precedent, chiar și în comparație cu perioada sovietică.

Cel mai mare pericol: războiul informațional

Cu toate acestea, fostul ofițer CIA consideră că principala amenințare pe care Rusia o reprezintă pentru Occident nu este sabotajul sau asasinatul, ci războiul informațional.

„Rușii sunt extrem de buni la acest capitol”, avertizează el.

Wisswesser susține că primele semnale majore au devenit evidente în timpul alegerilor prezidențiale americane din 2016, când operațiunile de influență online au atras atenția serviciilor occidentale.

În opinia sa, obiectivul Kremlinului nu era neapărat favorizarea unui anumit candidat, ci subminarea încrederii în instituțiile democratice.

Același tip de strategie ar fi fost utilizat și în perioada referendumului privind Brexitul, spune fostul ofițer CIA.

„Adevărata țintă nu este un politician sau un partid. Miza este însăși democrația”, concluzionează Sean Wisswesser.