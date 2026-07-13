Cum macină criza de carburant mașinăria de război a Kremlinului: de la avarierea apărării antiaeriene din Crimeea la profesori trimiși să gestioneze cozile din benzinăriile din Rusia

Atacurile sistematice ale Ucrainei asupra infrastructurii petroliere rusești încep să provoace efecte în lanț greu de gestionat pentru Moscova. Deficitul sever de combustibil nu doar că paralizează logistica militară de pe frontul din Crimeea și Herson, dar generează măsuri disperate și tensiuni sociale acute în interiorul Federației Ruse.

Membrii mișcării de rezistență „Ateș”, formată din ucraineni și tătari din Crimeea, semnalează că unitățile armatei ruse din teritoriile ocupate se confruntă cu o penurie critică de benzină și motorină. Situația a obligat comandamentul rus să impună restricții drastice pentru grupurile mobile de foc și sistemele de apărare antiaeriană (PIA) destinate contracarării dronelor ucrainene.

Tehnica militară, abandonată pe câmp din lipsă de motorină

Potrivit informațiilor obținute de partizani, raționalizarea este severă. „Combustibilul se dă cu lingurița. Tehnica militară este pornită exclusiv pentru misiuni de luptă, în rest rămâne imobilizată”, a explicat un agent infiltrat într-o unitate antiaeriană din zona Ciongar.

Problemele majore de aprovizionare afectează în mod direct Regimentul 1096 de rachete antiaeriene (din cadrul Corpului 22 Armată) și unitățile Flotei 49 din regiunea Herson. Din cauza penuriei, echipajele ruse sunt trimise în misiune cu rezervoarele aproape goale. Atunci când rămân în pană pe traseu, militarii abandonează vehiculele pe câmp deschis și se retrag pe jos spre localități sau tranșee pentru a se adăposti de dronele ucrainene, tehnica devenind astfel o țintă ușoară.

Efectele crizei se resimt dur și în rândul populației civile din zonele ocupate. În Ialta, la singura stație Peco unde benzina se mai vindea fără limite, prețul a explodat la 350 de ruble (aproximativ 4,6 dolari) pe litru, devenind inaccesibilă pentru majoritatea localnicilor.

Strategia Kievului dă roade: peste 40% din capacitatea de rafinare a Rusiei, scoasă din funcțiune

Această criză de pe linia frontului este rezultatul direct al unei strategii coordonate a Kievului de lovire a nodurilor energetice rusești. Conform evaluărilor Statului Major al Armatei Ucrainene, atacurile cu drone au reușit să scoată din funcțiune 42,7% din capacitatea totală de rafinare a Rusiei.

Haos la un exercițiu militar. Un soldat rus scapă mitraliera de sub control, fiind la un pas de a-și ucide mai mulți camarazi

Numai în ultima lună, opt rafinării mari au fost lovite, fiind distruse peste 60 de rezervoare de stocare. Pierderile financiare ale industriei petroliere rusești sunt estimate la 13,5 miliarde de dolari, iar producția internă de combustibil a scăzut cu 25% față de anul precedent, situându-se cu 20% sub nivelul cererii interne din Rusia.

Mihail Goncear, președintele Centrului de Studii Globale „Strategia XXI”, consideră că lovirea rafinăriilor reprezintă doar o etapă. Pentru a îngenunchea economic Moscova, următorul pas necesar este aplicarea unei presiuni complexe asupra întregii logistici petroliere: de la conducte și rezervoare strategice, până la blocada porturilor maritime și a tancurilor petroliere.

Măsuri disperate în Rusia: profesori mobilizați să gestioneze cozile la benzină

În interiorul Federației Ruse, penuria de combustibil a afectat deja peste 50 de regiuni, obligând autoritățile locale să recurgă la soluții de criză atipice pentru a preveni revoltele și blocajele de trafic.

Mobilizarea cadrelor didactice

În regiunea Krasnodar (districtul Dinski), administrația a trimis directive școlilor prin care profesorii aflați în vacanța de vară au fost detașați în benzinării pentru a monitoriza cozile și a gestiona starea de spirit a șoferilor nervoși. Deși oficial s-a raportat că activitatea este voluntară și destinată bărbaților, în spațiul public au apărut plângeri conform cărora și profesoarele au fost obligate să efectueze aceste gărzi sub amenințarea demiterii, singura lor compensație fiind ceaiul și cafeaua din partea stațiilor.

Miliții populare și raționalizare

În regiunea Pskov, autoritățile folosesc „voluntari” din brigăzile populare pentru a impune limitele de achiziție la stațiile Surgutneftegas. În plus, peste zece regiuni (inclusiv Karelia, Mordovia, Nijni Novgorod și Lipetsk) au introdus un sistem de alimentare alternativ: mașinile pot alimenta doar în zile pare sau impare, în funcție de ultimul număr al plăcuței de înmatriculare.

Stare de alertă ridicată

În regiunea Irkuțk, guvernatorul Igor Kobzev a instituit starea de alertă, mobilizând Poliția și Garda Națională (Rosgvardia) la benzinării pentru a dirija traficul și a interzice strict alimentarea în canistre exterioare.

Criza a lovit puternic și sectorul transportului de mărfuri. Companiile de logistică raportează întârzieri majore din cauza timpului pierdut la cozi pentru motorină, distanța zilnică parcursă de camioane scăzând considerabil, ceea ce a dus automat la scumpirea tarifelor de transport la nivel național.