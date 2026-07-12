Alianța anti-Starlink: dosarul secret al cooperării militare ruso-chineze

Documentele scurse din dosarul secret de la Guangzhou dezvăluie că parteneriatul dintre Rusia și China a depășit de mult nivelul declarațiilor politice, transformându-se într-o alianță militară și tehnologică menită să conteste supremația strategică a Occidentului, inclusiv în spațiul cosmic.

Există momente în care o scurgere de documente valorează cât un raport întreg de intelligence. Ancheta publicată săptămâna aceasta de Der Spiegel, împreună cu The Insider și Le Monde, este un asemenea moment: ea transformă o suspiciune veche — că parteneriatul „fără limite" dintre Moscova și Beijing are o dimensiune militară mult mai adâncă decât recunosc cele două capitale — într-o certitudine documentată.

Jurnaliștii au obținut patru prezentări susținute în noiembrie 2023 la cel de-al Treilea Forum sino-rus de cooperare militaro-tehnică de la Guangzhou — o reuniune bilaterală periodică a cărei existență nu fusese niciodată făcută publică — precum și un protocol de lucru semnat în urma negocierilor purtate la Moscova în iunie 2023. Documentele acoperă cinci domenii de armament: arme spațiale și distrugerea sateliților, sisteme integrate de apărare aeriană și antirachetă, muniții rătăcitoare autonome operând în roiuri, vehicule blindate de generație nouă și aviație militară.

Scutul comun: un „Dom de Fier" eurasiatic împotriva loviturilor americane de precizie

Prima revelație majoră privește apărarea antirachetă. Cu câteva luni înainte de forumul de la Guangzhou, o delegație militară chineză s-a deplasat la Moscova, în iunie 2023, pentru negocieri secrete cu Almaz-Antei, principalul producător rus de sisteme de apărare aeriană, de unde a plecat cu un contract de furnizare de armament. Faptul în sine este remarcabil: sistemele de apărare aeriană și radarele de avertizare timpurie fuseseră multă vreme rezervate exclusiv uzului propriu al Rusiei. Protocolul semnat merge însă mult mai departe. Cele două părți au convenit să coopereze la dezvoltarea unui sistem integrat de apărare aeriană la joasă altitudine și de apărare antirachetă în faza terminală, destinat interceptării rachetelor balistice cu rază medie, a focoaselor manevrante și a rachetelor hipersonice. Obiectivele tehnice includ interceptarea rachetelor balistice cu raze de acțiune de până la 4.000 de kilometri, angajarea unor ținte manevrante capabile de accelerații laterale de 25g și interceptarea amenințărilor hipersonice la altitudini de până la 40 de kilometri. Cifrele acestea nu sunt alese la întâmplare. Justin Bronk, de la Royal United Services Institute din Londra, interpretează proiectul ca pe un efort de a intercepta timpuriu, în zbor, arme precum noua rachetă hipersonică americană cu lansare terestră, protejând ambele țări de loviturile de precizie cu rază lungă ale SUA — un sistem care ar urma, cel mai probabil, să intre în serviciu în jurul anului 2030. Cu alte cuvinte: ținta declarată a scutului comun nu este Ucraina și nu este Taiwanul, ci arsenalul conventional-strategic american — sistemele Typhon, Dark Eagle, PrSM — exact acele capabilități pe care Washingtonul le desfășoară acum în Europa și în Pacificul de Vest.

Trei căi de a ucide o constelație

A doua revelație e cea care a făcut înconjurul lumii: planul anti-Starlink. Contextul este cunoscut oricui a urmărit războiul din Ucraina — până în toamna lui 2023, Starlink devenise principalul mijloc de comunicație pe câmpul de luptă ucrainean: medicii coordonau evacuări, artileriștii își corectau focul, operatorii de drone pilotau în timp real, iar SpaceX livrase peste 40.000 de terminale. O prezentare întreagă de la Guangzhou, susținută de cercetătorii Huang Hui și Ren Jie de la China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) — principalul contractor spațial de stat al Chinei — a fost dedicată exclusiv contracarării Starlink, descris ca infrastructură de comunicații care sprijină operațiuni militare, a cărei arhitectură distribuită, lipsită de un nod central de releu, o face dificil de neutralizat prin mijloace convenționale.

Răspunsul propus este o strategie pe trei paliere, de o franchețe aproape didactică. Prima fază presupune presiune juridică și diplomatică comună — formarea unei coaliții internaționale care să obțină restricții de reglementare asupra extinderii rețelei, invocând riscul de coliziuni orbitale. A doua fază prevede ca China și Rusia să depună împreună cereri pentru benzile de frecvență și pozițiile orbitale necesare extinderii viitoare a Starlink, blocând astfel dezvoltarea sistemului prin pârghiile organismelor internaționale de reglementare — pas caracterizat explicit în document drept contramăsura militară coordonată împotriva companiei lui Elon Musk. Abia a treia fază este cinetică: dezvoltarea unor „contramăsuri cu cost redus" pe principiul „unul contra mai mulți", pornind de la logica potrivit căreia, dacă reziliența constelației stă în numărul de sateliți, răspunsul trebuie să fie o armă suficient de ieftină încât să distrugă sateliții mai repede decât îi poate lansa SpaceX. Documentele îndeamnă cele două țări să urmeze simultan toate cele trei direcții și să lărgească coaliția, atrăgând „țări interesate relevante" în ceea ce textul numește deschis o alianță tehnică împotriva Starlink — fără vreun cuvânt despre costul umanitar al doborârii unei rețele de care depind organizații umanitare, spitale izolate, jurnaliști din zone de conflict și flote de pescuit din zeci de țări.

De la hârtie la hardware

Scepticii ar putea obiecta că niște prezentări PowerPoint din 2023 nu fac o alianță. Numai că indiciile continuității sunt solide. Bazele de date analizate de Der Spiegel arată că un inginer-șef chinez pe nume Zhao a efectuat cel puțin opt zboruri între Beijing și aeroportul moscovit Șeremetievo între sfârșitul lui 2023 și iunie 2025, în timp ce omologul rus Kovalev a zburat de peste zece ori între Rusia și China până în ianuarie 2025. În China, publicații afiliate Armatei Populare de Eliberare au discutat scenarii concrete de luptă implicând arme laser și rachete antisatelit, iar în februarie presa chineză relata că cercetătorii Institutului Nord-Vestic de Tehnologie Nucleară din Xi'an au construit o armă terestră cu microunde de mare putere, capabilă să vizeze sateliți de pe orbita joasă. La un forum ulterior, ținut la Ekaterinburg în decembrie 2024, cercetători militari chinezi au propus ca Beijingul să primească datele loviturilor rusești cu drone din Ucraina.

Ce înseamnă pentru noi?

Arhitectura schimbului este limpede și asimetric-complementară: Moscova aduce experiența de luptă acumulată în Ucraina, Beijingul furnizează electronică, semiconductori și tehnologie — iar cooperarea sudează două teatre de confruntare, Ucraina și Taiwanul, Europa și Asia. Pentru flancul estic al NATO, și pentru România în particular, lectura este incomodă din trei motive. Întâi, pentru că orice sistem ruso-chinez capabil să intercepteze rachete balistice de 4.000 km și ținte hipersonice erodează exact logica descurajării convenționale pe care aliații o reconstruiesc laborios, de la Ankara încoace. În al doilea rând, pentru că un atac asupra Starlink — fie el juridic, electronic sau cinetic — este un atac asupra sistemului nervos al oricărei apărări ucrainene și, prin extensie, asupra modelului de reziliență prin comunicații comerciale pe care se bazează tot mai mult și armatele europene. Iar în al treilea rând, pentru că documentele confirmă ceea ce diplomația occidentală a preferat multă vreme să nuanțeze: parteneriatul Moscova–Beijing nu este o conveniență retorică, ci un program structurat, multi-domeniu, de dezvoltare comună de armament — unul pe care, cum notează sec anchetatorii, niciuna dintre cele două puteri nu l-ar putea duce singură.

Războaiele viitorului se vor purta și pe orbită. Ce ne spune dosarul de la Guangzhou este că adversarii au început deja să-și scrie manualul.