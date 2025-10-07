Un producător european livrează Ucrainei o rachetă anti-dronă în miniatură

Producătorul european de arme Thales a dezvoltat și livrat Ucrainei rachete anti-drone echipate cu focoase ce eliberează mii de schije, potrivit Business Insider.

Arma are o rază maximă de 3.000 de metri și este proiectată pentru a contracara dronele de de tip Shahed, pe care Rusia le-a folosit pe scară largă atacuri masive asupra orașelor ucrainene.

Noul focos FZ123 este montat pe rachete de 70 de milimetri și este încărcat cu mii de mici pelete de oțel, care se dispersează pe o rază de 25 de metri la detonarea a jumătate de kilogram de material exploziv.

Norul de șrapnel rezultat poate distruge sau avaria grav dronele din raza lui de acțiune.

Thomas Colinet, directorul pentru vehicule și sisteme tactice al Thales Belgia, a confirmat că Ucraina a primit deja armele și s-a arătat satisfăcut de performanța acestora.

„Lucrul bun pentru noi este că, dacă cer mai mult, înseamnă că sunt mulțumiți de asta”, a spus el.

Colinet nu a specificat câte focoase nucleare au fost livrate până acum Ucrainei, dar Thales Belgia își propune să producă aproximativ 3.500 de rachete până la sfârșitul anului și să extindă capacitatea de producție anuală la 10.000 până în 2026.

Rachetele echipate cu focoase FZ123 sunt considerabil mai ieftine decât rachetele antiaeriene tradiționale folosite de armatele occidentale, însă mai scumpe decât dronele interceptoare. Chiar și cele mai avansate mini-rachete ghidate cu laser dezvoltate de Thales are doar circa 20% din prețul unei rachete antiaeriene convenționale.

Spre comparație, cele mai ieftine rachete AIM-7 Sparrow, folosite de avioanele F-16, au un cost de aproximativ 125.000 de dolari fiecare, în timp ce dronele Shahed sunt estimate la între 500 și 5.000 de dolari fiecare.

Focosul poate fi montat și pe rachete neghidate de 70 de milimetri. Thales Belgium produce în prezent aproximativ 30.000 de astfel de rachete pe an și ar putea dubla producția la 60.000.

Introducerea acestor sisteme are loc pe măsură ce utilizarea dronelor de tip Shahed de către Rusia este în creștere. Apărarea anti-dronă a devenit o prioritate absolută pentru apărarea Ucrainei.