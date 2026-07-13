Campania de recoltare din 2026 riscă să devină un coșmar absolut pentru fermierii ruși. Confruntați cu un deficit sever de motorină, cu raționalizări drastice și prețuri care au scăpat de sub control, producătorii agricoli avertizează că o bună parte din recolta de cereale din acest an ar putea fi compromisă.

Criza este resimțită cel mai acut tocmai în „hambarul” Rusiei - regiunile sudice Rostov, Krasnodar și Stavropol, teritorii care asigură o cincime din producția totală de cereale a țării. Pe autostrada federală M4 din regiunea Kuban, imaginile sunt de-a dreptul frapante: oamenii își petrec nopțile în benzinării, așteptând cisternele cu combustibil. Pentru a gestiona penuria, stațiile de peco au impus limite stricte, de maximum 100-200 de litri per client. O măsură absurdă pentru realitatea din teren, în condițiile în care o singură combină consumă până la 300 de litri de motorină pe schimb. Fără certitudinea că vor avea cu ce să alimenteze pe câmp, mulți agricultori refuză pur și simplu să mai scoată utilajele din garaj.

Rafinăriile rusești, îngenuncheate de dronele ucrainene

Situația a devenit critică după valurile succesive de atacuri cu drone ucrainene care au vizat infrastructura energetică a Moscovei. În ultimele două luni, toate cele mai mari zece rafinării de petrol din Rusia au fost lovite, provocând o prăbușire de aproape 40% a producției de motorină. Rata de procesare a țițeiului a regresat la minime istorice, nemaiîntâlnite de la începutul anilor 2000.

În regiunea Rostov, care livrează anual circa 10 milioane de tone de cereale, experții estimează deja pierderi de până la 15% din recoltă. În zone îndepărtate, cum este Iacuția, fermierii sunt puși în fața unei ecuații imposibile: rația de 200 de litri primită la pompă abia le ajunge pentru o zi de muncă, dar distanțele uriașe îi obligă să parcurgă și 300 de kilometri cu tractoarele doar pentru a alimenta.

Timpul este cel mai mare inamic al agricultorilor. Din momentul în care grâul s-a copt, fereastra optimă de recoltare este de maximum zece zile. Orice întârziere înseamnă scuturarea boabelor sau compromiterea lor de către ploi. Datele oficiale arată deja un decalaj masiv față de anul trecut: la 1 iulie fusese treierată o suprafață de trei ori mai mică comparativ cu aceeași perioadă din 2025, scrie Moscow Times.

În Crimeea ocupată, prețurile au explodat: Benzina se vinde pe piața neagră ca un bun de lux

Dacă în Rusia continentală penuria blochează tractoarele, în Crimeea ocupată situația a atins cote de-a dreptul demente. În Ialta, prețul benzinei la singura stație care vinde fără restricții a catapultat la valoarea halucinantă de 350 de ruble (aproximativ 4,6 dolari) pentru un singur litru. Cozile au dispărut dintr-un motiv cinic: localnicii pur și simplu nu își mai permit să cumpere. O singură canistră de combustibil a ajuns să coste 7.000 de ruble (peste 80 de dolari).

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Efectul de domino asupra economiei locale este devastator. Sezonul turistic este practic mort; hotelurile își trimit personalul acasă sau taie salariile la jumătate. În Sevastopol, autoritățile de ocupație au raționalizat consumul la maximum 20 de litri per vehicul, interzicând complet vânzarea în canistre. Pe piața neagră, prețurile oscilează între 250 și 400 de ruble (3 și 5 dolari) pe litru, în timp ce statisticile oficiale rusești recunosc o creștere anuală a prețurilor la carburanți de 21,9% - cel mai ridicat ritm de inflație din ultimii 16 ani.

Combustibil pentru rachete, nu pentru oameni

Această criză profundă a carburanților scoate la iveală o realitate politică și strategică dură, pe care Kremlinul încearcă cu disperare să o ascundă în spatele propagandei: împăratul este gol. Este profund ironic cum un stat care se pretinde o superputere energetică globală, capabilă să stea la aceeași masă cu China și SUA, a ajuns să aibă cozi kilometrice la benzinării. Decenii la rând, regimul de la Moscova s-a promovat drept un „urs” formidabil; astăzi, vedem că această mașinărie de război nu face altceva decât să lupte împotriva unor civili neînarmați.

Regimul condus de Vladimir Putin a ales să prioritizeze resursele de combustibil nu pentru bunăstarea cetățenilor săi sau pentru salvarea agriculturii, ci pentru a alimenta bombardierele, dronele și rachetele care lovesc zilnic infrastructura civilă, școlile, muzeele și casele din Ucraina. Incapabilă să își atingă obiectivele militare pe front și refuzând să își asume eșecul unei invazii ilegale și neprovocate, Rusia s-a transformat în cel mai periculos regim terorist din lume.

Moscova continuă să își sporească producția de armament — estimată în prima jumătate a anului 2026 la peste 300 de rachete și 5,000 de drone Shahed lunar — sacrificând cu bună știință propria economie. Cu prețul a peste 1,4 milioane de victime în rândul propriilor militari de la începutul invaziei, Kremlinul distruge oraș după oraș pentru a avansa doar câțiva metri.

Așa-numita „lume multipolară” clamată de diplomația rusă nu este altceva decât o mască pentru un terorism de stat primitiv. Însă, pe măsură ce petrec ore în șir la cozi pentru câțiva litri de motorină, cetățenii ruși încep să se lovească de o realitate incomodă: aventura militară începută în 2014 și exacerbată în februarie 2022 s-a transformat dintr-un pariu oportunist într-o catastrofă strategică pe termen lung. Cu 2.500 de ani în urmă, Sun Tzu avertiza împotriva subestimării adversarului și a războaielor prelungite. O înțelepciune antică pe care liderii de la Moscova au ignorat-o complet, iar prețul acestei aroganțe începe, în sfârșit, să fie plătit la pompă.