Piața neagră a luxului. Cum vinde Rusia SUV-uri BMW contrafăcute la preț premium

Unul dintre cei mai mari producători auto din Europa acuză că fostul său partener din Rusia îi asamblează SUV-urile fără autorizație, folosind stocuri vechi de componente. Compania avertizează că vehiculele nu mai respectă standardele sale de calitate.

Ca urmare a războiului de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, BMW s-a retras de pe piața rusă. Cu toate acestea, SUV-urile producătorului bavarez continuă să fie asamblate la uzina din Kaliningrad a fostului său partener, Avtotor, fără autorizarea oficială a companiei. Rușii obțin profituri consistente din această activitate: clienții plătesc sume foarte mari pentru aceste BMW-uri neautorizate, ale căror prețuri se încadrează în segmentul de lux, scrie Bild.

Potrivit presei din Rusia, producția se bazează pe stocurile de componente rămase în fostele uzine BMW, păstrate în depozite încă din 2022. Fostul partener Avtotor profită acum de această situație, iar de la începutul anului 2025 a reluat asamblarea modelelor BMW X5, X6 și X7 în fabricile sale. Conform publicației Auto Motor und Sport, în 2025 au fost înmatriculate aproape de trei ori mai multe automobile BMW produse local decât în anul precedent.

Un aspect care atrage atenția este că vehiculele corespund doar la exterior specificațiilor modelelor din 2022, deși sunt înmatriculate ca modele din 2025 sau 2026. Există însă și diferențe vizibile: de exemplu, acestea au prize de aer mai mici decât versiunile actuale.

Un purtător de cuvânt al BMW a descris această producție drept „neregulamentară”, într-o declarație acordată publicației United24. Compania bavareză i-a avertizat pe cumpărători să evite achiziționarea acestor așa-numite „BMW-uri pirat”, subliniind că, din 2022, vehiculele nu au mai fost supuse controalelor oficiale de calitate.

Mașini neautorizate, dar mai scumpe

Pe măsură ce stocurile de piese originale pentru SUV-uri se epuizează, sunt folosite tot mai multe componente produse local, precum furtunuri, elemente de caroserie și cablaje electrice. În plus, vehiculele nu mai sunt conectate la sistemele oficiale BMW, ceea ce înseamnă că numeroase funcții digitale sunt limitate sau rulează pe un software diferit.

Avtotor vinde în Rusia aceste BMW-uri neautorizate la prețuri cuprinse între 12 și 14 milioane de ruble, echivalentul a aproximativ 150.000 de euro. Importurile de BMW prin intermediul pieței gri, din țări terțe care ocolesc sancțiunile, sunt și mai scumpe. Prin comparație, în Germania, un BMW X7 nou pornește de la aproximativ 105.000 de euro.

În pofida sancțiunilor, interesul pentru automobilele BMW rămâne ridicat în Rusia. Potrivit Avtostat, în 2025 au fost vândute aproximativ 16.700 de vehicule BMW, cu circa 42% mai multe decât în anul precedent.