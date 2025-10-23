Cine este amanta propagandistului preferat al lui Putin. Câștigurile obținute din relația cu Vladimir Soloviov

Unul dintre cei mai cunoscuți propagandiști ruși, susținător al războiului cu Ucraina și apărător al valorilor familiale, Vladimir Solovyov duce o viață personală secretă, care nu se potrivește deloc cu ceea ce promovează, potrivit Explainer.

Soloviov, care este unul dintre aliați lui Putin, are, de mai mulți ani, o relație cu fosta baschetbalistă Svetlana Abrosimova. Cei doi ar avea și copii împreună.

Propagandistul rus, care s-a căsătorit în 2001 cu Elga Sepp, nu mai locuiește cu ea de ceva timp și nu o sună niciodată, lucru confirmat de facturile telefonice ale acestuia, relatează sursa citată, care scrie că Solovyov comunică cu copiii, rudele, colegii și medicii, dar nu și cu soția sa legitimă.

În lista apelurilor lui Solovyov se află și numărul Svetlanei Abrosimova.

Una dintre conversații a avut loc pe 1 noiembrie 2022, la ora 14:11. În aceeași seară, Solovyov s-a urcat într-un avion pe ruta Kaliningrad-Moscova, conform informațiilor scurse despre rezervarea biletelor de avion.

Atunci, propagandistul a zburat fără însoțitor, însă în alte zece cazuri a fost însoțit chiar de Abrosimova.

Pe 3 noiembrie 2021, cuplul a zburat la Roma, iar pe 9 iulie același an, la Salonic (Grecia).

Pe 16 iunie 2022, Solovyov și Abrosimova au călătorit împreună cu trenul de la Moscova la Sankt Petersburg.

Despre relația amoroasă dintre propagandist și sportivă a povestit și FBK-ul lui Alexei Navalny, scrie Focus.ua, care citează aceeași sursă.

Anchetatorii au aflat atunci că, în 2017, Abrosimova a născut două fiice în SUA, al căror nume de familie este Vladimirivna. Margarita și Maria, probabilel fiice ale lui Solovyov, sunt născute în SUA și au cetățenie americană.

Svetlana Abrosimova are și ea cetățenia americană. Iar Solovyov, care critică Occidentul în fiecare emisiune, călătorea frecvent peste ocean. O altă fiică a sa, din căsătoria cu Yulia, are pașaport american.

Svetlana Abrosimova are în cont 86 de milioane de ruble

Relația amoroasă cu Solovyov are și avantaje financiare pentru Abrosimova. Dacă, în 2021, în contul ei de depozit la Oschadbank însumau 8 milioane de ruble, în 2024 această sumă a crescut la 86 de milioane.

Propagandistul i-a găsit amantei un loc de muncă în compania care produce talk-show-ul său „Seara cu Vladimir Solovyov”, precum și programele pentru canalul de televiziune „Solovyov Live”. Este vorba despre firma M-Production (portofoliul acesteia include și proiectele „Moscova. Kremlinul. Putin”, „Ai noștri. Corespondenții de război” și altele).

Salariul lunar al fostei sportive este de 50-100 de mii de ruble, ceea ce, după standardele moscovite, este foarte puțin.

Fosta baschetbalistă deține însă o proprietate imobiliară luxoasă cu o suprafață de 650 mp în Sochi, evaluată la jumătate de miliard de ruble. De asemenea, are un apartament în Moscova și protecție de stat.

Vladimir Solovyov și soțiile sale legitime

Propagandistul Kremlinului este, oficial, căsătorit și nu s-a raportat niciodată nimic despre divorțul său. Are opt copii legitimi din trei căsătorii diferite și, se pare, încă doi de la amanta sa.

Cu prima sa soție, Olga, s-a întâlnit pentru prima dată în metrou, când avea 22 de ani. În 1986, au avut o fiică, Polina, iar doi ani mai târziu, un fiu, Sasha. După șase ani de căsnicie, cei doi au divorțat. Potrivit lui Solovyov, motivul divorțului a fost că erau tineri și neexperimentați.

Și a doua căsătorie a lui Vladimir Solovyov a fost de scurtă durată. S-a căsătorit cu Yulia și, după înregistrarea căsătoriei în Rusia, cuplul s-a mutat în SUA, unde Solovyov a început să predea economie.

În 1991, s-a născut fiica lor, Katia. După întoarcerea în Rusia, relația lor a început să se deterioreze, ceea ce a dus la destrămarea căsătoriei. Fostul cuplu a reușit să păstreze relații bune, arată sursele citate.