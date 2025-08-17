Ce a discutat Lavrov cu miniștrii de externe ai Turciei și Ungariei, după summitul din Alaska

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a avut convorbiri telefonice cu omologii săi din Turcia și Ungaria, la scurt timp după summitul dintre Donald Trump și Vladimir Putin din Alaska.

La câteva ore după întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska, șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a purtat convorbiri telefonice cu omologii săi din Turcia și Ungaria, pe tema războiului din Ucraina, a anunțat Ministerul rus de Externe.

Președintele american Donald Trump s-a întâlnit vineri, în Alaska, cu Vladimir Putin pentru discuții bilaterale menite să pună capăt războiului declanșat de Rusia în 2022 prin invazia Ucrainei. Întâlnirea nu a adus însă un acord.

Trump a afirmat că responsabilitatea pentru o înțelegere revine Ucrainei: „Rusia este o putere foarte mare, iar ei nu sunt”, a spus liderul american, potrivit Reuters.

Dialog diplomatic cu Turcia

Ministerul rus de Externe a precizat că apelul dintre Lavrov și ministrul turc de externe, Hakan Fidan, a avut loc la inițiativa Ankarei.

„Miniștrii de externe au schimbat puncte de vedere cu privire la rezultatele întâlnirii la nivel înalt Rusia-SUA care a avut loc în Alaska pe 15 august”, se arată în comunicatul Moscovei.

Turcia a încercat pe tot parcursul războiului să păstreze un rol de mediator, fiind membru NATO, dar menținând legături atât cu Kievul, cât și cu Moscova.

Discuții și cu Ungaria

Sâmbătă, Lavrov a discutat și cu ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto. Potrivit Ministerului rus de Externe, „părțile au discutat probleme legate de criza ucraineană în contextul rezultatelor summitului Rusia-SUA”.

Ungaria a continuat relațiile apropiate cu Rusia, chiar dacă a fost criticată de aliații occidentali ai Ucrainei. Budapesta s-a opus adesea sancțiunilor europene și a colaborat în continuare cu Moscova.

Premierul Viktor Orban a comentat după întâlnirea Trump-Putin că „lumea este un loc mai sigur decât era ieri”. În schimb, alți lideri europeni au subliniat într-o declarație comună că „va depinde de Ucraina să adopte decizii privind teritoriul său”.