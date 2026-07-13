Boris Nadejdin, opozant al lui Putin, arestat după ce a fost declarat „agent străin” de ministerul rus al Justiției

Poliţia rusă l-a arestat luni, 13 iulie, pe opozantul Boris Nadejdin, candidat la alegerile prezidenţiale din 2024. Acesta a transmis că va continua campania de strângere de semnături pentru alegerile parlamentare din 20 septembrie.

„A venit poliţia. Sunt dus la secţia Dolgoprudnîi” (din regiunea Moscova), a scris pe contul său de Telegram politicianul, declarat vineri agent străin de către Ministerul Justiţiei rus, potrivit Agerpres.

Potrivit presei ruse, amendamentul introdus în mai 2024 împiedică persoana declarată agent străin să candideze la alegeri.

„A difuzat informaţii false despre deciziile politice adoptate de autorităţile Federaţiei Ruse, precum şi cu privire la sistemul electoral. A făcut apeluri la manifestaţii şi pichetări neautorizate” şi-a motivat vineri decizia Ministerul Justiţiei.

Fostul candidat la prezidențialele din 2024, care susținea negocieri de pace cu Ucraina, afirmă că sistemul autoritar al președintelui rus Vladimir Putin se deteriorează, pe fondul arestărilor frecvente și al scăderii încrederii populației în guvern.

La începutul lunii iunie, viceministrul rus al justiţiei, Oleg Sviridenko, a recunoscut că 96 % dintre persoanele şi entităţile declarate anul trecut agenţi străini nu beneficiază de finanţare din străinătate, una dintre principalele cauze pentru care fusese creată această lege.

Apărătorii drepturilor omului, precum şi disidenţii aflaţi în exil denunţă faptul că această etichetă încalcă drepturile fundamentale ale cetăţenilor.

Cine este Boris Nadejdin

Născut pe 26 aprilie 1963, în Republica Sovietică Socialistă Uzbecă (astăzi Uzbekistan), oris Nadejdin este un politician rus de opoziție și fost deputat în Duma de Stat între 1999 și 2003. Acesta a devenit cunoscut mai ales prin opoziția față de războiul din Ucraina și criticile la adresa regimului lui Vladimir Putin.

În 2023, Nadejdin și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale din Rusia din 2024, susținând încetarea războiului și reluarea negocierilor de pace cu Ucraina și statele occidentale.

El a calificat invazia drept o „greșeală fatală” a lui Putin și a acuzat actualul președinte că a distrus instituții esențiale ale statului rus, precum Parlamentul, instanțele și alegerile libere.

Campania sa a atras un sprijin neașteptat, în special în rândul tinerilor din marile orașe. Mii de ruși au stat la cozi, inclusiv în zăpadă, pentru a semna în favoarea candidaturii sale. Nadejdin a susținut că ajunsese la un nivel de susținere de 15-20%, ceea ce, în opinia sa, a determinat autoritățile să-i blocheze candidatura.

La 8 februarie 2024, Comisia Electorală Centrală i-a interzis participarea la alegeri, invocând nereguli în semnăturile depuse. Autoritățile au validat doar 95.587 de semnături, sub pragul de 100.000 necesar, deși echipa lui Nadejdin susținea că multe dintre probleme erau simple erori de transcriere.