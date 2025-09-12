search
Vineri, 12 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Analiză „Omuleți verzi” în Estonia. Va apăra NATO țările Baltice dacă Rusia pornește un nou război?

0
0
Publicat:

Atacul cu drone asupra Poloniei nu a fost doar o provocare a Kremlinului, ci și un semnal clar: ce se va întâmpla dacă trupele rusești sau „omuleți verzi” (trupe rusești fără însemne) vor apărea în Narva sau Riga? Va funcționa celebra Articolul 5 al NATO, sau Alianța va ezita și nu va reacționa? Publicația ucraineană Focus a analizat posibilele scenarii în cazul unui atac rusesc asupra țărilor baltice, reacția NATO și implicațiile pentru securitatea Europei.

”Omuleții verzi ai Rusiei și-ar putea face apariția în țările baltice/FOTO:Arhiva
”Omuleții verzi ai Rusiei și-ar putea face apariția în țările baltice/FOTO:Arhiva

Atacul cu drone rusești pe teritoriul Poloniei a devenit un test al pregătirii NATO în fața unor amenințări reale. Pentru prima dată de la începutul războiului în Ucraina, Varșovia a invocat Articolul 4 din Tratatul Nord-Atlantic, solicitând consultări urgente din cauza amenințării la adresa securității naționale.

Oficialii de la Bruxelles încearcă să transmită un mesaj de unitate. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că reacția Alianței a fost „eficientă”: au fost ridicate în aer avioanele poloneze F-16 și olandeze F-35, iar sistemele antiaeriene Patriot au fost activate. În plus, au participat și avioane italiene de tip AWACS, precum și avioane de realimentare. NATO subliniază că această coordonare a permis neutralizarea amenințării și a demonstrat pregătirea comună pentru apărare.

Însă analiștii politici avertizează că declarațiile oficiale și acțiunile simbolice nu vor opri Kremlinul. Lipsa unui răspuns ferm poate încuraja Rusia să continue provocările.

Atacul cu drone „Shahed” asupra Poloniei a fost, potrivit politologului Volodimir Fesenko, o provocare planificată cu scop multiplu: Moscova a vrut să testeze cât de bine răspunde NATO la un atac masiv cu drone.

„Scopul principal a fost să vadă dacă NATO poate reacționa în mod unitar și rapid”, explică expertul.

Rezultatul a fost ambiguu. Pe de-o parte, avioanele aliate au fost în aer, sistemele de apărare au funcționat, iar mai multe țări s-au implicat. Pe de altă parte, reacția politică a fost lentă și timidă.

„Unii au așteptat ca Polonia să declare imediat război sau să riposteze prin lovituri asupra Rusiei ori Belarusului. Aceste așteptări sunt naive. Un atac militar real ar fi dus la o reacție diferită, dar incidentul de acum nu a fost o bază suficientă pentru escaladare”, spune Fesenko.

Potrivit lui, mecanismele militare ale NATO au funcționat, însă cele politice au arătat slăbiciuni.

„Nu există proceduri rapide pentru luarea deciziilor, ceea ce poate fi periculos în momente critice”, avertizează analistul.

O altă problemă este pregătirea insuficientă pentru atacuri masive cu drone.

„Armatele occidentale au repetat greșeala făcută în 2022 în Ucraina, când au folosit rachete Patriot extrem de scumpe pentru a intercepta drone Shahed. Aceasta nu este o soluție eficientă pe termen lung, pentru că epuizează rapid resursele. Ucraina a fost nevoită să dezvolte sisteme mai ieftine și eficiente de contracarare. NATO se confruntă acum cu aceeași provocare”, subliniază expertul.

Generalul Ben Hodges,fost șef al forțelor aliate în Europa, insistă pe construirea unui sistem multi-stratificat de apărare antiaeriană, cu componente separate pentru rachete balistice și pentru drone.

Fesenko atrage atenția și asupra problemelor interne din Polonia. Președintele Karol Nawrocki a convocat Consiliul de Securitate Națională abia a doua zi după incident, semnalând o reacție întârziată. În plus, există tensiuni între președinte și guvern, iar Moscova încearcă să profite de aceste dezacorduri. Kremlinul a început imediat să răspândească mesaje care învinovățesc Ucraina și cer încheierea războiului.

Este regretabil că unele medii ucrainene au preluat și amplificat sondaje false susținute de boți ruși, ceea ce a întărit doar propaganda Moscovei”, adaugă analistul.

Cine este următorul după Polonia? Va îndrăzni Rusia să atace Țările Baltice?

Înainte de atacul asupra Poloniei, Kremlinul a lansat amenințări către Finlanda. Potrivit lui Fesenko, Finlanda este mai bine protejată, având deja statut de membră NATO și o armată bine pregătită, proporțional cu dimensiunea sa.

„În prezent, Rusia poate face doar provocări locale în Finlanda. Nu va deschide un al doilea front, pentru că riscul escaladării nucleare ar fi uriaș”, spune expertul.

Singurul scenariu în care situația s-ar complica este o înfrângere a Ucrainei, care ar stimula ambițiile lui Putin și ar crește riscurile pentru alte state europene.

Finlanda este protejată și prin încrederea în instituții, memoria istorică a războiului sovieto-finlandez și o armată bine antrenată. Polonia, dimpotrivă, trebuie să își întărească comunicarea cu cetățenii, pentru a preveni escaladarea tensiunilor interne.

Citește și: Polonia cere NATO mai multă protecţie aeriană, după o incursiune cu drone ruseşti. Consiliul de Securitate al ONU se întruneşte de urgenţă

Cea mai mare vulnerabilitate, consideră Fesenko, o reprezintă țările baltice.

„Estonia și Letonia sunt state mici, cu armate relativ slabe. În orașe precum Narva există comunități vorbitoare de rusă cu sentimente prorusești, ceea ce creează condiții pentru provocări hibride în stilul Donbasului din 2014: <<omule'i verzi>>, revolte interne, atacuri informaționale”, explică expertul.

De aceea, NATO trebuie să elaboreze protocoale speciale pentru astfel de amenințări hibride — de la mobilizarea rapidă a serviciilor speciale până la implicarea forțelor armate cu atribuții de poliție.

Prezența NATO în regiune este deja consolidată, cu unități americane, britanice și germane desfășurate în țările baltice. În cazul unui atac direct, aceste trupe ar riposta imediat. Dar marea problemă rămâne capacitatea Alianței de a lua decizii politice rapide și adecvate.

„Aceasta este slăbiciunea NATO pe care Rusia a dorit să o testeze prin atacul asupra Poloniei”, conchide Fesenko.

Politologul Igor Reiterovici crede că Rusia nu va începe un război deschis cu Finlanda sau alte state NATO, pentru că îi lipsește o justificare solidă.

„Rusia acționează ca naziștii clasici: au nevoie de un pretext pentru agresiune. Finlanda nu este un țintă ușoară în acest moment. Are o armată puternică, construită pe principiile apărării teritoriale, și un sistem modern de securitate. Centrele logistice pe care Rusia încearcă să le amenajeze la graniță nu sunt gata. Iar distanța față de Ucraina face dificilă folosirea dronelor, așa cum s-a întâmplat în Polonia. Prin urmare, un atac asupra Finlandei pare improbabil”, explică analistul.

Situația este însă diferită în Estonia. Acolo trăiește o comunitate rusofonă importantă, mai ales în Narva, unde mulți nu au cetățenie estonă. Aceasta poate genera un scenariu hibrid: „protecția vorbitorilor de limbă rusă”, „oamenii verzi” și o escaladare locală.

„În timpul primului mandat Trump, NATO a simulat un astfel de scenariu, numit <<cazul Narva>>. Problema principală era dacă există voința politică, în special în SUA, de a apăra această țară mică. Și totul începea cu întrebarea: <<Ce naiba e cu Narva și unde este?>>”, povestește Reiterovici.

Două opțiuni pentru NATO: război total sau prăbușire

Politologul consideră că, în cazul unui atac direct al Rusiei asupra unui stat membru NATO, Alianța are doar două variante:

-să intre în conflict cu toate forțele disponibile (cel puțin convenționale, la început);

-sau să nu reacționeze, ceea ce ar însemna practic sfârșitul NATO.

„Dacă nu reacționează, vor începe să apară alianțe regionale. De exemplu, Franța ar putea garanta securitatea Germaniei, pentru că deține arme nucleare. Marea Britanie și-ar proteja vecinii. Dar NATO ca instituție își va pierde rostul”, avertizează expertul.

Totuși, o astfel de renunțare completă la reacție este puțin probabilă. Reiterovici spune că rușii pot încerca să folosească „omuleții verzi verzi”, dar NATO nu va mai cădea în acest mit. Reacția va veni — poate nu imediat, dar va veni. Altfel, următorii pe listă vor fi Letonia, apoi Germania.

Citește și: Dronele lui Putin care au invadat Polonia urmau „o ruta directă către baza NATO care aprovizionează Ucraina”

Cheia este poziția SUA. Oficial, generalii americani comandă structurile NATO în Europa. Teoretic, Casa Albă ar putea încerca să paseze responsabilitatea către UE, dar asta ar însemna destrămarea Alianței.

„În tratatul NATO, toate țările sunt egale, iar chiar dacă Trump sau alți conservatori ar vrea să se distanțeze, nu pot face asta complet. Pentru că un atac rusesc va fi automat susținut de China. Așadar, este o problemă globală”, subliniază expertul.

El descrie un scenariu posibil: Rusia invadează un stat NATO, Alianța reacționează după o perioadă, iar Moscova suferă pierderi semnificative. Putin ar putea atunci să spună: „Suntem pe marginea războiului nuclear, sunt dispus să fac un pas înapoi” și să propună o „nouă înțelegere de securitate”, în care Ucraina să fie inclusă.

„Kremlinul speră la un război cu NATO pe care să nu-l piardă oficial, la o soluționare a problemei Ucrainei în favoarea sa și la imaginea unui învingător. Este ceea ce numim <<scenariul cubanez 2.0>>, gândit încă din 2022”, explică Reiterovici.

Atunci, cercurile apropiate lui Putin au respins această idee, crezând că Ucraina poate fi învinsă fără riscul unui conflict NATO. Acum situația s-a schimbat: Rusia e într-un impas și are nevoie de o ieșire.

„Încheierea războiului cu Ucraina ar însemna o înfrângere. Încheierea războiului cu NATO ar însemna să se prezinte ca eroul care a oprit o catastrofă nucleară. Aceasta este marea amenințare”, concluzionează Igor Reiterovici.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga și de dreapta amenință cu un război civil
digi24.ro
image
Filmul asasinatului lui Charlie Kirk. Autoritățile din SUA folosesc toate resursele ca să îl prindă pe ucigaș
stirileprotv.ro
image
Horoscopul anilor 2026-2030: Zodia care va reuși să-și găsească sufletul pereche și va avea în sfârșit NOROC după 6 ani de ghinion
gandul.ro
image
Propunerile PSD pentru relansarea economică: Credite fiscale, garanții de stat pentru IMM-uri și prime pentru angajarea tinerilor
mediafax.ro
image
Zodiile care au noroc la câștiguri financiare. Vine o perioadă de aur pentru ele, cu beneficii pe toate planurile
fanatik.ro
image
Cu cine ar vota românii la parlamentare. Ultimul sondaj dă peste cap toate calculele
libertatea.ro
image
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă
digi24.ro
image
„Nu se uită la alții, la ce nivel sunt?”. Dezvăluiri din culisele FRF, după o ședință cu „cuțitele pe masă”
gsp.ro
image
A venit oferta oficială: 4.000.000 de euro pentru Ștefan Baiaram!
digisport.ro
image
VIDEO Cine a fost Charlie Kirk, om apropiat de Donald Trump: A jucat un rol cheie în alegerile prezidențiale din SUA
stiripesurse.ro
image
O vedetă OnlyFans oferă 100.000 de dolari celui care îi găsește un soț: "Sunt o persoană foarte ciudată"
antena3.ro
image
Inflaţia a explodat. Cât au ajuns să coste merele. Reacţia unui suedez în Obor: "Aici e mai scump ca acasă"
observatornews.ro
image
Ultimele 2 întrebări la care Charlie Kirk a răspuns. Ambele par a fi o coincidență cu asasinarea sa
cancan.ro
image
FOTO. Noul cuplu din lumea vedetelor. Supermodelul se iubește cu celebrul milionar
prosport.ro
image
Unde se vorbește limba română în afara României? Ţările în care te simţi ca acasă
playtech.ro
image
Pep Guardiola și-a ales favoriții din NBA. Cine sunt jucătorii lui preferați din perioada post-Michael Jordan
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Scandal de proporții! Au "luat foc" după ce au văzut poza cu Ruben Neves și văduva lui Diogo Jota
digisport.ro
image
Ce va conține Pachetul 3 al Guvernului Bolojan? Ministrul Pîslaru anunță măsuri pentru firme
stiripesurse.ro
image
Au apărut primele imagini cu lunetistul care l-a ucis pe Charlie Kirk. FBI a găsit arma crimei, dar atacatorul este de negăsit
kanald.ro
image
Cine primește tichetele sociale de 250 de lei până la finalul anului. Lista persoanelor...
playtech.ro
image
Ultimele cuvinte ale Irynei înainte să fie ucisă în trenul din Carolina de Nord! Ce a apucat să spună înainte de atacul cumplit care i-a provocat moartea
wowbiz.ro
image
Cine este soțul Marei Bănică. L-a ținut ascuns de ochii curioșilor. E plin de bani. Cei doi s-au cunoscut în avion, iar vedeta a fost cerută în căsătorie prin poștă!
romaniatv.net
image
Pensie pentru contributivitate de 2.806 lei pe lună. Care e suma maximă pentru 3,7 milioane de pensionari
mediaflux.ro
image
„Nu se uită la alții, la ce nivel sunt?”. Dezvăluiri din culisele FRF, după o ședință cu „cuțitele pe masă”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Gina Pistol, goală pe plajă. Prezentatoarea MasterChef a pozat ca în Playboy FOTO
actualitate.net
image
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
click.ro
image
Horoscop săptămâna 12-18 septembrie. Patru zodii sunt protejate de Dumnezeu la început de toamnă
click.ro
image
Cât îi costă pe părinți meditațiile, în 2025? Prețuri la matematică, română și engleză
click.ro
Prințul William, Kate Middleton foto Profimedia jpg
William își regretă marea slăbiciune și speră din tot sufletul ca cei trei copii ai lui să n-o moștenească
okmagazine.ro
Regina Elisabeta foto Profimedia jpg
Ultima rugăminte a Reginei Elisabeta când a aflat că urma să moară. Făcuse cancer după ce-și pierduse soțul
clickpentrufemei.ro
Castrul roman de la Răcarii de Jos, județul Dolj (© discoverdolj.ro)
Dacii, cucerirea romană și valurile de metal prețios din Oltenia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Prima reacție a lui Cătălin Scărlătescu după despărțirea de actrița Doina Teodoru. Ce planuri are de acum înainte
image
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”

OK! Magazine

image
Prima reacție a Prințului Harry după ce și-a revăzut tatăl rege la ceai. Ce-a spus mezinul despre Charles

Click! Pentru femei

image
Ultima rugăminte a Reginei Elisabeta când a aflat că urma să moară. Făcuse cancer după ce-și pierduse soțul

Click! Sănătate

image
Neurolog: trei suplimente populare pot deveni toxice pentru creier