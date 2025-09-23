Erdogan nu crede că războiul din Ucraina se va încheia prea curând: „Sperăm că sprijinul va continua”

Președintele turc Recep Tayyip Erdoğan nu crede că războiul Rusiei împotriva Ucrainei se va încheia prea curând, a declarat acesta într-un interviu acordat Fox News, citat de Ukrainska Pravda.

Erdoğan a subliniat că atât Rusia, cât și Ucraina suferă pierderi uriașe în acest război.

El a adăugat că Ucraina nu poate concura cu Rusia din punct de vedere economic și că este puțin probabil ca Europa să poată oferi sprijin economic pe termen nelimitat Kievului.

„Sperăm că sprijinul va continua. În același timp, în ceea ce privește Statele Unite – nu știu cât timp vor oferi acest sprijin. Nu pot estima așa ceva”, a declarat președintele turc.

Întrebat dacă asta înseamnă că războiul s-ar putea termina curând, Erdoğan a răspuns: „Nu cred că se va termina. Și acesta nu este un lucru bun pentru lume. Nu sunt vești bune. Este apăsător acest gând”.

El a menționat, de asemenea, că Europa și NATO ar trebui să adopte abordarea Turciei față de Rusia, care presupune menținerea unor relații bune deopotrivă cu liderul rus Vladimir Putin și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Inițiativele Turciei pentru a promova eforturile de pace

În august, Erdoğan și Zelenski au discutat despre pregătirile pentru o posibilă întâlnire a liderilor ucrainean și rus pentru a negocia încheierea conflictului.

Apoi, la începutul lunii septembrie, liderul turc a declarat că Putin și Zelenski nu sunt pregătiți pentru a avea o întrevedere.

Pe 25 septembrie este programată o întâlnire între Erdoğan și președintele SUA, Donald Trump în care aceștia vor discuta printre altele despre comerțul dintre cele două țări, precum și despre acorduri majore privind furnizarea de avioane de vânătoare F-16 și F-35.

Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, a declarat că, în cadrul negocierilor, Rusia nu mai cere controlul asupra a patru regiuni ucrainene, ci doar asupra Donbasului.