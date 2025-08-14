search
Cum au reușit ucrainenii să introducă drone în Rusia pentru Operațiunea „Pânza de Păianjen”: „Am trecut prin iad”

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Arhitecții „Operațiunii Pânza de Păianjen”, efectuată în adâncimea teritoriului rus, s-au inspirat de la cartelurile de droguri pentru modalități de a introduce ilegal zeci de drone peste graniță, a dezvăluit șeful serviciului de securitate (SBU) din Ucraina, Vasil Maliuk relatează Business Insider.

Dronele erau ascunse în cabine de lemn FOTO Arhivă
Dronele erau ascunse în cabine de lemn FOTO Arhivă

Acesta a declarat într-un interviu difuzat marți că echipa sa a valorificat experiența în lupta împotriva criminalității internaționale pentru orchestrarea acestui atac de mare complexitate, pregătit luni de zile.

Operațiunea Pânza de Păianjen a presupus transportul a zeci de drone ascunse în camioane, în apropierea a patru aerodromuri unde erau staționate bombardiere rusești. 

„Apropo de logistică trebuie să menționez că ne-am inspirat din experiența noastră în combaterea criminalității transnaționale, atunci când am studiat în detaliu modul în care cartelurile internaționale ale drogurilor livrează în secret diverse substanțe interzise în diferite colțuri ale lumii, fără a fi detectate de autoritățile vamale și de frontieră”, a declarat Maliuk pentru postul de televiziune ucrainean My-Ukraina.

Acesta a explicat că atacul a fost realizat pe tiparul unuia anterior asupra Podului Crimeei, când un camion încărcat cu explozibili a explodat, avariind serios ruta feroviară și terestră.

În ambele situații, Ucraina a acționat cu ajutorul funcționarilor vamali, și nu a unor contrabandiști.

„Care sunt, prin natura lor, foarte corupți. La un moment dat, au jucat în avantajul nostru prin livrarea cabinelor pe care le-am menționat”, a spus el referindu-se la structurile de lemn în formă de casă în care au fost ascunse dronele.

Cum au acționat ucrainenii

Maliuk a declarat că Ucraina, prin intermediul agenților săi din Rusia, a înființat o companie de transport care a achiziționat cinci vehicule și a închiriat spațiu de depozitare în vederea operațiunii.

Unul dintre aceste depozite se afla chiar în vecinătatea sediul Serviciului Federal de Securitate al Rusiei din regiunea Celiabinsk, a declarat șeful SBU.

Această companie-paravan a angajat șoferi de camion ruși, trimițându-i să facă în mod regulat livrări pentru a nu stârni suspiciuni înainte de a declanșa atacul.

În ziua operațiunii, aceștia au primit instrucțiuni să livreze cabinele în apropierea bazelor aeriene, de unde un client urma să preia marfa și să o plătească.

„În realitate, nu au comis nicio faptă ilegală și nu a existat nicio intenție în acțiunile lor”, a spus Maliuk.

Potrivit lui Maliuk, fiecare cabină transportată în camioane era dotată cu panouri solare și baterie pentru a menține dronele încărcate și gata de desfășurare pe o vreme de primăvară quadcopterele au fost lansate însă în vară, după amânări din cauza sărbătorilor, când rușii obișnuiesc să exagereze cu alcoolul. Dronele au fost proiectate special pentru operațiune și fiecare avea o încărcătură de 1,6 kg.

„Dar, în același timp, au creat dificultăți suplimentare în aducerea acestor cabine pe teritoriul Federației Ruse, deoarece aceste tipuri de bunuri pur și simplu nu pot fi trecute peste graniță, deoarece Rusia este supusă sancțiunilor”, a declarat Maliuk.

Fără a da detalii, acesta a spus că agenții au „trecut prin iad” pentru a rezolva această problemă.

Oficialii ucraineni au declarat că o treime din capacitatea de bombardament strategic a Rusiei a fost afectată, provocând pagube de aproximativ 7 miliarde de dolari.

În urma atacului, Rusia a început să construiască adăposturi întărite pentru a-și proteja bombardierele.

