Vineri, 19 Septembrie 2025
Adevărul
Video Nou atac cu drone asupra Kievului. Rețeaua de troleibuze a fost avariată

Război în Ucraina
Drone rusești au vizat Kievul în noaptea de joi spre vineri, 19 septembrie, avariand rețeaua de troleibuze a orașului, au declarat oficialii locali, relatează Kyiv Post.

În ultimele zile, forțele ruse și-au schimbat tactica. În loc de atacuri săptămânale masive cu sute de drone, au început să lanseze grupuri mai mici de 15-20 de drone în regiunea Kiev, p parte dintre acestea vizând capitala.

Tymur Tkachenko, șeful Administrației Militare a orașului Kiev, a declarat că resturi de la dronele doborâte au căzut în mai multe locuri, inclusiv pe un drum din districtul Șevcenkivski.

„Rețeaua de troleibuze a fost avariată”, a spus el. Nu au fost raportate victime.

Primarul orașului Kiev, Vitali Klitschko, a declarat că o dronă s-a prăbușit și a explodat în districtul Solomianskyi.

Administrația orașului a avertizat asupra posibilelor probleme legate de plățile cu cardul și validarea biletelor pentru tramvaiele de mare viteză și funiculare.

Atacul a perturbat, de asemenea, funcționarea furnizorului de telecomunicații care deservește compania de transport public din Kiev, scoțând temporar din funcțiune site-ul oficial al acestuia. 

„Ieri seară, Rusia a efectuat un atac cu drone asupra Ucrainei, cu aproape 90 de drone. Războinicii noștri au reușit să le neutralizeze majoritatea. Le mulțumesc pentru că au apărat cerul. Regiunea Donețk, regiunea Kiev și capitala, regiunea Sumi, regiunea Harkov, regiunea Cernihiv și regiunea Dnipro au fost vizate. Printre ținte s-au numărat infrastructura Ucrainei și întreprinderile noastre. În Pavlohrad, regiunea Dnipro, două persoane au fost rănite. La Kiev, sunt în desfășurare eforturi de recuperare după atacul rusesc, care a avariat infrastructura transportului public”, a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski pe contul oficial.

Cel mai recent atac a avut loc după mai multe nopți de atacuri consecutive. În perioada 17-18 septembrie, dronele au provocat incendii în regiunea Kiev, pagube materiale fiind raportate în districtele Borispil și Bucha. 

Europa

loading Se încarcă comentariile...
