Marți, 17 Februarie 2026
Adevărul
Noi negocieri Rusia–Ucraina la Geneva, sub medierea SUA. Trump: „Ucraina ar face bine să vină repede la masa discuțiilor”

Război în Ucraina
O delegație ucraineană s-a îndreptat luni spre Geneva pentru o nouă rundă de negocieri mediate de Statele Unite ale Americii cu oficiali ruși, cu doar câteva zile înainte de a se împlini 4 ani de la începutul invaziei rusești pe scară largă a Ucrainei, care va avea loc săptămâna viitoare, relatează Associated Press.

FOTO: EPA-EFE
FOTO: EPA-EFE

Președintele american Donald Trump a declarat, în timp ce se întorcea luni seara la Washington de la reședința sa din Florida, că discuțiile dintre Rusia și Ucraina programate marți la Geneva vor fi „discuții importante”. Trump a adăugat că „Ucraina ar face bine să vină repede la masa negocierilor”.

Cu toate acestea, nu sunt anticipate progrese majore în direcția încheierii războiului în cadrul reuniunii de marți și miercuri din Elveția. Ambele părți par să rămână ferm atașate pozițiilor lor de negociere în chestiuni-cheie, în pofida faptului că Statele Unite au stabilit luna iunie drept termen-limită pentru ajungerea la un acord.

Unul dintre punctele centrale ale negocierilor îl reprezintă viitorul teritoriilor ucrainene ocupate sau revendicate în continuare de Rusia.

Pe teren, apărătorii ucraineni sunt angajați într-un război de uzură cu armata rusă, superioară numeric, de-a lungul unui front de aproximativ 1.250 de kilometri. Civilii ucraineni continuă să fie afectați de bombardamentele aeriene rusești, care distrug în mod repetat rețeaua electrică și locuințele. În paralel, Ucraina a dezvoltat drone capabile să pătrundă adânc pe teritoriul rus și să lovească rafinării de petrol și depozite de armament.

Guvernatorul regiunii Bryansk din vestul Rusiei a declarat luni că apărarea antiaeriană a doborât 229 de drone ucrainene în ultimele 24 de ore. Potrivit guvernatorului Alexander Bogomaz, nici o altă regiune rusă nu a fost vizată într-o singură zi de un număr atât de mare de atacuri simultane cu drone.

La rândul lor, Forțele Aeriene ale Ucrainei au anunțat că Rusia a lansat peste noapte 62 de drone de atac cu rază lungă și șase rachete de diferite tip asupra teritoriului ucrainean.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni că discuțiile de la Geneva vor aborda „o gamă mai largă de probleme legate de teritorii și alte chestiuni legate de cererile pe care le avem”, fără a oferi detalii suplimentare.

După aproape un an de eforturi diplomatice ale administrației Trump, luptele nu au fost oprite. Oficialii și analiștii occidentali susțin că președintele rus Vladimir Putin consideră că timpul joacă în favoarea sa, mizând pe diminuarea sprijinului occidental pentru Ucraina și pe slăbirea rezistenței Kievului sub presiunea militară constantă.

Generalul Kyrylo Budanov, șeful serviciilor de informații militare ucrainene, a publicat pe Telegram o fotografie în care apare alături de alți membri ai echipei de negociatori. Delegația ucraineană urmează să fie condusă la Geneva de Rustem Umerov, șeful Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei.

Deplasarea delegației presupune o lungă călătorie terestră, inclusiv pentru oficialii de rang înalt, întrucât spațiul aerian al Ucrainei rămâne închis din cauza războiului.

De partea rusă, delegația Moscovei va fi condusă de Vladimir Medinsky, consilier al lui Vladimir Putin, care a condus și primele discuții directe de pace cu Ucraina, desfășurate la Istanbul în martie 2022. Medinsky este cunoscut pentru promovarea fermă a obiectivelor de război ale Kremlinului și este autorul mai multor cărți de istorie ce susțin existența unor presupuse comploturi occidentale împotriva Rusiei și denigrează Ucraina.

Din delegația rusă vor mai face parte Igor Kostyukov, șeful serviciului de informații militare ruse, viceministrul de externe Mikhail Galuzin, precum și alți oficiali, a confirmat Dmitri Peskov.

