Un baraj din regiunea rusă Belgorod a fost lovit de drone ucrainene, provocând inundații masive și lăsând mai multe unități militare ale lui Vladimir Putin izolate de restul trupelor. Autoritățile ruse au declarat stare de urgență, iar imaginile apărute pe rețelele sociale arată cum apa se revarsă violent peste ruinele barajului.

Loviturile, lansate vineri și sâmbătă, au spart barajul de pe rezervorul Belgorod, iar apa a inundat buncăre și tranșee de pe malul râului Doneț, transformând pozițiile defensive ruse într-o capcană noroioasă.

Guvernatorul regiunii, Viaceslav Gladkov, a confirmat atacul și a cerut locuitorilor din satele de graniță Șebekino și Bezliudovka să-și părăsească locuințele. „Există risc de inundații. Prioritatea noastră este siguranța oamenilor”, a spus oficialul într-un mesaj pe Telegram.

De partea cealaltă, Kievul a prezentat atacul ca pe o lovitură strategică, menită să complice logistica trupelor ruse care înconjoară orașul Vovceansk.

Colonelul Robert Brovdi, comandantul unității ucrainene de drone, a confirmat operațiunea într-o postare ironică pe Facebook: „Astăzi s-a crăpat barazul Belgorod. De la momentul loviturii magice, nivelul apei a scăzut cu un metru.

Rusia, prinsă între ape și drone

Regiunea Belgorod, aflată la granița cu provincia ucraineană Harkov, a fost vizată frecvent de atacuri ucrainene în ultimele luni. După doi ani și jumătate de război, Ucraina a trecut la o strategie mai agresivă, lovind infrastructura energetică și militară de pe teritoriul rus.

Campania a redus, potrivit estimărilor, până la o cincime din capacitatea de rafinare a Rusiei. Săptămâna trecută, armata ucraineană a folosit rachete britanice Storm Shadow pentru a distruge o fabrică de pulberi și explozibili din sudul Rusiei.

„A fost un atac combinat aerian și cu rachete, care a inclus și Storm Shadow lansate din aer. Ținta a fost lovită, apărarea rusă nu a reușit să intercepteze”, a transmis Statul Major ucrainean pe platforma X.

Instalația vizată producea praf de pușcă, explozibili și combustibil pentru rachete – componente esențiale pentru muniția folosită de armata rusă în bombardamentele asupra Ucrainei.

Imagini publicate online arată flăcări uriașe ridicându-se deasupra fabricii.

Moscova, sub asediul dronelor

În paralel, Ucraina a intensificat atacurile asupra capitalei ruse. Luna trecută, peste 140 de drone au fost lansate spre Moscova, provocând moartea unei femei, haos pe aeroporturi și panică în cartierele de la periferie.

Zilele trecute, alte drone ucrainene au lovit rafinăria de la Riazan – una dintre cele mai mari din Rusia – declanșând un incendiu spectaculos vizibil de la kilometri distanță.

Noaptea trecută, apărarea antiaeriană rusă a fost din nou pusă la încercare. Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anunțat că 28 de drone au fost doborâte în cinci ore, între 22:00 și 3:00 dimineața. Două dintre cele patru aeroporturi internaționale ale capitalei, Domodedovo și Jukovski, au fost închise temporar.

Autoritățile nu au oferit informații despre eventuale pagube, în linie cu practica Moscovei de a minimaliza efectele atacurilor ucrainene, atâta vreme cât acestea nu afectează obiective civile.

O strategie de uzură

Lovitura asupra barajului de la Belgorod este cel mai recent episod dintr-o strategie de uzură a Kievului, menită să lovească adânc în teritoriul rus și să erodeze moralul trupelor lui Putin.

În locul contraofensivei lente de anul trecut, Ucraina pare să fi ales acum calea atacurilor chirurgicale, cu drone și rachete cu rază lungă, asupra punctelor vitale din spatele frontului.

„Nu mai e vorba doar de simboluri, ci de logistică. Dacă inunzi depozitele, tai drumurile și lovești rafinăriile, armata rusă va simți fiecare picătură”, comentează un analist militar ucrainean.