search
Marți, 28 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video Ucraina a aruncat în aer un baraj rusesc și a lăsat trupele lui Putin izolate

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Un baraj din regiunea rusă Belgorod a fost lovit de drone ucrainene, provocând inundații masive și lăsând mai multe unități militare ale lui Vladimir Putin izolate de restul trupelor. Autoritățile ruse au declarat stare de urgență, iar imaginile apărute pe rețelele sociale arată cum apa se revarsă violent peste ruinele barajului.

Barajul de la Belgorov, avariat de drone ucrainene/FOTO:X
Barajul de la Belgorov, avariat de drone ucrainene/FOTO:X

Loviturile, lansate vineri și sâmbătă, au spart barajul de pe rezervorul Belgorod, iar apa a inundat buncăre și tranșee de pe malul râului Doneț, transformând pozițiile defensive ruse într-o capcană noroioasă.

Guvernatorul regiunii, Viaceslav Gladkov, a confirmat atacul și a cerut locuitorilor din satele de graniță Șebekino și Bezliudovka să-și părăsească locuințele. „Există risc de inundații. Prioritatea noastră este siguranța oamenilor”, a spus oficialul într-un mesaj pe Telegram.

De partea cealaltă, Kievul a prezentat atacul ca pe o lovitură strategică, menită să complice logistica trupelor ruse care înconjoară orașul Vovceansk.

Colonelul Robert Brovdi, comandantul unității ucrainene de drone, a confirmat operațiunea într-o postare ironică pe Facebook: „Astăzi s-a crăpat barazul Belgorod. De la momentul loviturii magice, nivelul apei a scăzut cu un metru.

Rusia, prinsă între ape și drone

Regiunea Belgorod, aflată la granița cu provincia ucraineană Harkov, a fost vizată frecvent de atacuri ucrainene în ultimele luni. După doi ani și jumătate de război, Ucraina a trecut la o strategie mai agresivă, lovind infrastructura energetică și militară de pe teritoriul rus.

Campania a redus, potrivit estimărilor, până la o cincime din capacitatea de rafinare a Rusiei. Săptămâna trecută, armata ucraineană a folosit rachete britanice Storm Shadow pentru a distruge o fabrică de pulberi și explozibili din sudul Rusiei.

„A fost un atac combinat aerian și cu rachete, care a inclus și Storm Shadow lansate din aer. Ținta a fost lovită, apărarea rusă nu a reușit să intercepteze”, a transmis Statul Major ucrainean pe platforma X.

Citește și: Moscova sub atac: Ucraina a lansat drone pentru a doua noapte consecutiv

Instalația vizată producea praf de pușcă, explozibili și combustibil pentru rachete – componente esențiale pentru muniția folosită de armata rusă în bombardamentele asupra Ucrainei.

Imagini publicate online arată flăcări uriașe ridicându-se deasupra fabricii.

Moscova, sub asediul dronelor

În paralel, Ucraina a intensificat atacurile asupra capitalei ruse. Luna trecută, peste 140 de drone au fost lansate spre Moscova, provocând moartea unei femei, haos pe aeroporturi și panică în cartierele de la periferie.

Zilele trecute, alte drone ucrainene au lovit rafinăria de la Riazan – una dintre cele mai mari din Rusia – declanșând un incendiu spectaculos vizibil de la kilometri distanță.

Noaptea trecută, apărarea antiaeriană rusă a fost din nou pusă la încercare. Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anunțat că 28 de drone au fost doborâte în cinci ore, între 22:00 și 3:00 dimineața. Două dintre cele patru aeroporturi internaționale ale capitalei, Domodedovo și Jukovski, au fost închise temporar.

Autoritățile nu au oferit informații despre eventuale pagube, în linie cu practica Moscovei de a minimaliza efectele atacurilor ucrainene, atâta vreme cât acestea nu afectează obiective civile.

O strategie de uzură

Lovitura asupra barajului de la Belgorod este cel mai recent episod dintr-o strategie de uzură a Kievului, menită să lovească adânc în teritoriul rus și să erodeze moralul trupelor lui Putin.

În locul contraofensivei lente de anul trecut, Ucraina pare să fi ales acum calea atacurilor chirurgicale, cu drone și rachete cu rază lungă, asupra punctelor vitale din spatele frontului.

„Nu mai e vorba doar de simboluri, ci de logistică. Dacă inunzi depozitele, tai drumurile și lovești rafinăriile, armata rusă va simți fiecare picătură”, comentează un analist militar ucrainean.

Rusia

Top articole

Partenerii noștri

image
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai poate, a spus că vrea să își dea demisia”
digi24.ro
image
Tragedie la Spitalul Județean Buzău: Directorul medical, Ștefania Szabo, găsită moartă în camera de gardă la doar 37 de ani
stirileprotv.ro
image
Elena Mateescu anunță când vine iarna ADEVĂRATĂ în România. La ce trebuie să ne așteptăm în perioada următoare
gandul.ro
image
Când se virează pensiile, indemnizațiile, alocațiile și ajutoarele sociale: Modificări în calendarul plăților!
mediafax.ro
image
Ce spune Alexandru Rogobete, ministrul sănătății, despre cazul Ștefaniei Szabo, doctorița găsită moartă în camera de gardă: „Aștept raportul medico-legal”
fanatik.ro
image
Nicușor Dan a spus dacă-l va desemna premier pe Sorin Grindeanu la rotația guvernamentală din 2027
libertatea.ro
image
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului din Buzău. Ipotezele anchetatorilor
digi24.ro
image
A prezentat derby-ul fără sutien și a stârnit o avalanșă de reacții: „Ar trebui să intri în patrimoniul UNESCO”
gsp.ro
image
Lui Gigi Becali nu i-a venit să creadă ce a văzut la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: ”Ce, sunt nebun? Nu stau!”
digisport.ro
image
VIDEO UPDATE Posibilă ilegalitate a Guvernului cu pensiile magistraților, dezvăluită chiar de un lider al coaliției
stiripesurse.ro
image
Apar detalii revoltătoare în cazul profesoarei din Iași care făcea videochat. Este acuzată că a racolat o fostă elevă să i se alăture
antena3.ro
image
Rusia, despre trupele străine care luptă pentru Ucraina: "Îi vom distruge pe toţi"
observatornews.ro
image
Cauza morții medicului Ștefania Szabo, găsită fără viață în Spitalul de Urgență Buzău. Prima ipoteză
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
prosport.ro
image
Surpriză uriaşă de la meteo! S-a schimbat prognoza pentru noiembrie, ce urmează
playtech.ro
image
Bătaie ca-n filme la finala Cupei României dintre Steaua și Dinamo: „Vadim l-a convins pe Valentin Ceaușescu să scoată echipa de pe teren. Dinamoviștii și-au decernat trofeul singuri!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Tragedie la Inter: fotbalistul a lovit mortal un bărbat în scaun cu rotile! Cristi Chivu și-a anulat conferința de presă
digisport.ro
image
Nicușor Dan a găsit la Cotroceni o lege uitată 5 ani în sertare de către Klaus Iohannis: A sesizat Curtea Constituțională
stiripesurse.ro
image
Tragedie la Inter Milano: a murit! Conferința lui Cristi Chivu, anulată
kanald.ro
image
Venitul minim garantat de la stat, cu plăți lunare. Acopă chiria unui apartament cu două camere și...
playtech.ro
image
Acestea sunt ULTIMELE imagini cu Ștefania Szabo în viața! Doctorița a murit în spital, la câteva ORE după un scandal uriaș
wowbiz.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Directoarea de la Spitalul din Buzău, BĂUTĂ și DROGATĂ la volan. În 2020, Ștefania Szabo ar fi fost mutată disciplinar de la Floreasca la Buzău
romaniatv.net
image
Două luni de armată obligatorie! Serviciul militar va fi plătit cu 1000 de euro
mediaflux.ro
image
Gimnasta Denisa Golgotă, acuzații ȘOCANTE după Mondiale: „A spus că mi-ar da pumni în gură până m-ar desfigura! Plângerea a fost IGNORATĂ”
gsp.ro
image
Ziua în care Biserica a deschis porțile doar pentru personalități. De ce oamenii de rând n-au avut acces în interior la slujba de sfințire a picturii Catedralei Neamului VIDEO
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Directorul unei școli s-a stins din viață subit, la 35 de ani. Cutremurător ce mesaj a transmis înainte de moarte: „Lupți pentru 5 minute de viață”
click.ro
image
O contabilă din Kenya a ajuns femeie de serviciu în România și trăiește cu frică. „Mi-e teamă în fiecare zi să nu fiu...”
click.ro
image
Cauza morții medicului Ștefania Szabo, găsită fără viață în Spitalul de Urgență Buzău. Prima ipoteză plauzibilă și reacția Colegiului Medicilor
click.ro
Ludovic al XV lea (1710 1774), rege al Franței tablou de Jean Baptiste Van Loo (1684 1745), expus la Muzeul Versailles, profimedia 0067886769 jpg
Cine este regele care avea cel mai bizar fetiș în dormitor. Nu ”ierta” nicio parteneră
okmagazine.ro
Kelsey Grammar foto Profimedia jpg
La 70 de ani, schimbă iar scutece, după ce a devenit tată pentru a opta oară!
clickpentrufemei.ro
Comoara veche de 2.000 de ani a fost descoperită în 2017 (© Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege)
Un tezaur roman, ascuns timp de 8 ani, după ce a fost descoperit cu un detector de metale
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare: „Nu apari cu doliu pe cap! Nu ești la funeraliile Reginei Elisabeta!” Ce au spus despre Gigi Becali
image
Directorul unei școli s-a stins din viață subit, la 35 de ani. Cutremurător ce mesaj a transmis înainte de moarte: „Lupți pentru 5 minute de viață”

OK! Magazine

image
Regele britanic care se purta mai bine cu amantele, decât cu soția! Pe iubite le răsfăța cu bijuterii și palate, nevasta era complet ignorată

Click! Pentru femei

image
La șase luni de la naștere, Jennifer Lawrence a luat o decizie radicală: „Sânii mei...”

Click! Sănătate

image
Ai grijă la simptomele ascunse ale cancerului de colon!