Ucrainenii au „păcălit” ceața cu roboți tereștri. Brigada 93 povestește cum a oprit avansul rusesc când dronele nu mai vedeau nimic

Pe frontul din estul Ucrainei, unde de zile întregi ceața groasă a făcut inutilizabile dronele ucrainene, militarii au scos la înaintare un alt tip de ochi: roboții terestri. Brigada 93 Mecanizată a anunțat sâmbătă că a folosit vehicule fără pilot la sol pentru a depista trupele rusești care încercau să avanseze sub acoperirea vremii.

Operațiunea a avut loc în satul Rusin Iar, lângă orașul Pokrovsk, acolo unde Kremlinul încearcă de săptămâni să strângă un clește în jurul localității. Ceața densă coborâtă peste regiune a blocat complet capacitatea de recunoaștere a dronelor ucrainene — un avantaj pe care trupele ruse au încercat să îl exploateze imediat.

„Profitând de condițiile meteo, de această ceață groasă, inamicul a încercat să se strecoare spre pozițiile noastre, crezând că dronele noastre sunt oarbe”, a transmis Brigada 93 pe canalele sale oficiale.

Doar că militarii ucraineni aveau pregătită o surpriză: sisteme robotice de recunoaștere amplasate în spatele liniilor rusești. Roboții au detectat coloanele care înaintau și au transmis coordonatele către echipele de drone FPV, care au putut astfel să lovească ținte pe care altfel nu le-ar fi observat în ceață.

Brigada a publicat și un videoclip în care un UGV (vehicul terestru fără echipaj) identifică un blindat rusesc. Alte zeci de secvențe arată drone FPV prăbușindu-se direct în vehicule sau lansând grenade asupra grupurilor de soldați. Momentan, autenticitatea imaginilor nu a putut fi verificată independent.

„Nu există o soluție miraculoasă pentru vreme rea”

Totuși, folosirea robotilor la sol într-un tandem cu dronele FPV arată o direcție în care armata ucraineană pare hotărâtă să meargă: compensarea lipsei de vizibilitate cu tehnologie adaptată terenului.

Pentru operatorii de drone, ceața rămâne unul dintre cele mai dificile obstacole. „Ceața e ceață”, a spus, sec, un pilot din batalionul Flying Skulls. „Nu există o soluție miraculoasă pentru vreme rea.” De aceea, mulți militari insistă că singura apărare reală în astfel de condiții rămâne artileria constantă, care să descurajeze avansul rusesc.

În ultimele zile, rușii au folosit acoperirea atmosferei joase pentru a înainta mai adânc spre Pokrovsk. Zelenski a avertizat că trupele ucrainene sunt depășite numeric „opt la unu”, iar atacurile s-au intensificat. „Situația e dificilă, inclusiv din cauza vremii, care favorizează ofensiva”, a scris președintele ucrainean.

Rusia alternează tacticile: când ceața permite, trimite vehicule și grupuri de soldați în avans rapid; când condițiile se stabilizează, revine la infiltrări în echipe mici — doi, trei militari odată — în încercarea de a găsi breșe în apărarea ucraineană. Militarii ucraineni confirmă că în ultimele zile rușii par să fi revenit la aceste echipe reduse, după un val de atacuri mecanizate.

Deocamdată, roboții terestri ai Brigăzii 93 par să fi schimbat balanța într-un moment critic, arătând că, în acest război, lupta cu vremea e uneori la fel de grea ca lupta cu inamicul.