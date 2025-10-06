Video Angajații unei școli din Donețk au căzut în plasa unui activist din Belarus: au „executat” dușmanii lui Putin cu săgeți de darts

Angajații unei școli din regiunea Donețk, ocupată de ruși, au organizat o campanie numită „Rușine trădătorilor”, fără să știe că inițiativa i-a aparținut unui activist din Belarus, care realiza un experiment social.

La școala nr. 1 din localitatea ocupată Starobeșeve, din Donețk, profesorii au desfășurat o acțiune absurdă intitulată „Rușine trădătorilor”. Conform scenariului, ei „trăgeau” cu săgeți de darts în portretele așa-numiților „dușmani ai Rusiei”, scrie Dialog.ua.

S-a dovedit că în spatele acțiunii se afla activistul belarus Vladislav Bohan. El a trimis școlii o scrisoare, „din partea” partidului Rusia Unită, aflat la guvernare, cu propunerea de a organiza o „acțiune patriotică” și de a distruge portretele „trădătorilor”.

Angajații școlii au executat instrucțiunile fără nicio întrebare.

Pe lista „dușmanilor” s-au aflat opozanți cunoscuți ai regimului Putin: Mihail Hodorkovski, Ilia Iașin, Maksim Kaț, Aleksandr Nevzorov, Piotr Verzilov, Ilia Varlamov, Iuri Dudi, Mark Feigin, Alla Pugaciova și chiar propagandistul de la postul TV Russia Today Konstantin Pridybaylo.

Prezența ultimului pe listă, Bohan a explicat-o astfel:

„Pridybaylo a fost inclus pentru a arăta că masa oarbă nici măcar nu va analiza situația atunci când există un ordin care elimină gândirea critică și responsabilitatea personală.”

Fotografii similare cu „panouri ale rușinii” au fost trimise și de profesori din Rusia. În imagini se vede cum săgețile sunt înfipte în portretele lui Dudi, Nevzorov, Pugaciova și același Pridybaylo.

Vladislav Bohan este un fost profesor de istorie din Minsk, cunoscut pentru experimentele sale sociale. El organizează acțiuni inspirate de eseul filosofului italian Umberto Eco, care descrie cele 14 trăsături ale fascismului. Fiecare dintre acțiunile sale este un test menit să arate în ce măsură Rusia corespunde acestor trăsături.

Astfel, în 2024, la „inițiativa” lui, unele școli ruse au ars „atribute ale culturii occidentale” pentru rapoarte — în foc au aruncat cărți despre Regele Leu, jucării pentru copii, adidași și chiar portrete ale laureaților Premiului Nobel.