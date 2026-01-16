Un moldovean, arestat în Elveția pentru o serie de spargeri. Pagubele se ridică la aproape un milion de euro

Un bărbat din Republica Moldova a ajuns pe mâna polițiștilor din Elveția, fiind suspectat că a comis peste 30 de spargeri, care au cauzat o pagubă de peste 900.000 de euro, potrivit presei elvețiene.

Conform presei elvețiene, autoritățile din Elveția au încătușat doi bărbați, cu vârstele de 49 și 30 de ani, într-un apartament.

Primul individ, originar din Republica Moldova, era căutat de mult timp pentru spargeri în Elveția, iar rolul celui de-al doilea, care este din România, este încă în curs de stabilire.

Mai exact, cetățeanul moldovean ar fi comis, în ultimii ani, peste 30 de spargeri și ar fi sustras bunuri în valoare de peste un milion de franci elvețieni, adică echivalentul a aproape 930.000 de euro.

În acest scop, el a intrat de mai multe ori în Elveția și a locuit în mai multe locații diferite.