Ucraina ridică un „scut” defensiv la granița cu regiunea separatistă Transnistria din Republica Moldova

Forțele de Apărare ale Ucrainei își consolidează pozițiile în sud-vestul țării, în apropierea regiunii separatiste Transnistria controlată de Rusia, pe fondul riscurilor de securitate din zonă.

Potrivit publicației „Euromaidan Press”, care citează platforma ucraineană independentă de monitorizare a războiului „DeepState”, armata ucraineană dezvoltă un sistem multistratificat de fortificații de-a lungul frontierei cu regiunea separatistă Transnistria, unde trupele ruse sunt staționate încă din 1992.

Regiunea transnistreană, controlată de un regim pro-rus instalat la Tiraspol, se află la doar 50–80 de kilometri de Odesa, cel mai mare oraș-port al Ucrainei și unul dintre punctele strategice-cheie pentru Kiev.

„În regiune este dezvoltat activ un sistem multistratificat de fortificații”, notează analiștii ,,DeepState”.

Sunt amenajate obstacole inginerești și este extinsă rețeaua de drumuri laterale, menită să permită mobilizarea rapidă și redislocarea trupelor în cazul unei escaladări.

În paralel, comandamentul ucrainean verifică nivelul de pregătire al unităților militare din zonă, inclusiv starea fortificațiilor, aprovizionarea și efectivele disponibile.

Totodată, autoritățile testează capacitatea spitalelor și a sistemului de evacuare de a reacționa rapid în eventualitatea unei situații de urgență.

„Scopul principal al acestor măsuri este consolidarea rezilienței apărării pe direcția sud-vest și pregătirea Forțelor de Apărare pentru orice evoluție a situației”, mai subliniază analiștii.

Kievul susține că situația este în prezent sub control, însă măsurile preventive continuă.

În trecut, Moscova a lansat mai multe acuzații nefondate privind presupuse planuri ale Ucrainei în raport cu regiunea transnistreană. Printre acestea s-a numărat și afirmația potrivit căreia trupe din Franța și Marea Britanie ar fi ajuns la Odesa pentru a intimida regiunea separatistă. Rusia nu a prezentat, însă dovezi care să susțină aceste acuzații.