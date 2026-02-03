search
Marți, 3 Februarie 2026
Televiziunea Publică Poloneză lansează știri în limba română ce vizează Republica Moldova

Televiziunea Publică Poloneză (TVP) a lansat știri în limba română pentru Republica Moldova, concentrate pe dezinformarea rusă și pe beneficiile aderării Chișinăului la Uniunea Europeană în condițiile în care țara așteaptă deschiderea negocierilor.

TVP a lansat știri în limba română ce vizează Chișinăul. FOTO: Multimedia.parlament.md
TVP a lansat știri în limba română ce vizează Chișinăul. FOTO: Multimedia.parlament.md

TVP a lansat luni, 2 februarie, o versiune în limba română a serviciului său de știri dedicat Republicii Moldova. Se întâmplă după ce în luna august 2025 a lansat serviciul „Vot Tak” („Așa e. Moldova”) , adică știri în limba rusă cu scopul de a aborda realitățile regiunii post-sovietice și de a contracara narațiunile propagandei Kremlinului. Deși limba rusă este vorbită pe scară largă în Republica Moldova, majoritatea moldovenilor vorbesc limba română (limba oficială), conform publicației ucrainene „Kyiv Post”.

„Popularitatea programului ne-a determinat să ne adresăm moldovenilor și în limba lor maternă. Vot Tak. Moldova nu este doar un serviciu de știri. Expunem dezinformarea rusă, combatem narațiunea rusă în politică, dar și, de exemplu, pe teme legate de istorie, și arătăm beneficiile aderării Moldovei la Uniunea Europeană”, a declarat directorul editorial Jerzy Sałodki într-un comunicat de presă.

Serviciul moldovenesc în limba română va fi independent de cel în limba rusă și va fi prezentat de Ekaterina Tanasiichuk, o moldoveancă originară din municipiul Bălți, care s-a mutat la Varșovia luna trecută pentru a lansa site-ul în limba română.

„Invitații mei vor fi experți și politicieni. Vom demonstra mecanismele propagandei, vom prezenta știri și vom discuta, de asemenea, despre modul în care Polonia se implică și ajută în procesele democratice”, a afirmat ea.

Programul va include și informații legate de procesul de aderare, precum și exemple de cooperare cu statele membre ale Uniunii Europene.

Europarlamentarul român Siegfrid Mureşan susține că ,,Republica Moldova are tot mai mulți susținători în Europa”.

Perioada premergătoare alegerilor parlamentare din Republica Moldova, care au avut loc în data de 28 septembrie 2025, a fost marcată de interferențe rusești. Președintele Parlamentului moldovean, Igor Grosu, a declarat în luna noiembrie a anului trecut că Rusia ar fi cheltuit aproape 400 de milioane de euro pentru a influența votul în favoarea candidaților pro-ruși.

Republica Moldova este o țară pro-europeană, dar dezinformarea rusă rămâne o problemă. „Ne-am implicat pentru că vrem să ajutăm Moldova să se îndrepte spre Europa”, a adăugat Sałodki.  

Deși partidul de guvernământ din țara vecină, Acțiune și Solidaritate (PAS), a fost reales pentru un nou mandat, acesta a obținut puțin peste 50% din voturi. În mod similar, referendumul din 2024 privind aderarea la UE a fost aprobat, însă la limită.


Republica Moldova

