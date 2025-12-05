Articol publicitar

Când „nu se poate" devine „împreună, putem". Clujul și-a premiat supereroii la prima Gală a supereroilor clujeni

Pe 3 decembrie, de Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, s-a întâmplat ceva magic în Cluj-Napoca. În sala unde s-a desfășurat Gala Super Eroilor Clujului, atmosfera era electrizantă – nu de la ceremonialul oficial, ci de la radiația pură de speranță și determinare care emana din fiecare colț. Copii și tineri cu dizabilități, familiile lor, profesorii dedicați și personalități care au ales să fie acolo nu pentru protocol, ci pentru că au înțeles că unii eroi nu poartă cape pe ecran, ci le îmbracă în viața reală.

"Dincolo de un diagnostic este speranță, este viață, este optimism, este societatea, comunitatea și suntem împreună", a spus primarul Emil Boc, cu o emoție pe care cuvintele abia o puteau cuprinde. "Puterea este în noi și în cei din preajma noastră."

De la lacul Gheorgheni la pârtiile de schi, de la caiac la baschet în scaun rulant – Asociația Caiac SMile, condusă de Ionuț Stancovici, transformă de ani de zile "imposibilul" în povești adevărate de curaj. Iar la această primă gală, toate aceste povești s-au întâlnit într-un singur loc, luminând Clujul cu o lumină pe care nu o găsești în niciun ghid turistic. 

Momentele care nu se pot explica în cuvinte

"Sunt în viață multe activități care pot fi explicate prin cuvinte", a mărturisit Emil Boc. "Dar este acel 1% care poate fi exprimat doar prin emoție. Și asta am simțit când am văzut ce face Ionuț și echipa sa – bucuria de pe lacul Gheorgheni, imaginile de pe pârtiile de schi. Acele lucruri se exprimă doar prin emoție."

Pentru că, în fond, despre asta e vorba – despre a transforma "nu există nu se poate" în "împreună putem reuși". Despre a face din accesibilizare nu un cuvânt tehnic din acte oficiale, ci un mod de viață, ceva firesc, la îndemâna fiecăruia.

"Mi-am dorit ca la această gală să cunoaștem viitorul", a spus Ionuț Stancovici. "Copiii cu nevoi speciale pe care să-i premiem și de la care să aflăm ce își doresc pentru viitor. Vrem să devenim o comunitate în care să știe că sunt apreciați și ascultați.

Lecții de la cei care știu ce înseamnă cu adevărat puterea

"Voi sunteți cei de la care noi trebuie să învățăm", a recunoscut consilierul județean Georgiana Sima. "Voi sunteți adevăratele modele de putere, perseverență și determinare." Apoi a povestit despre Ionuț Stancovici: "De la el am învățat că nu există 'nu' și nu există 'nu se poate'. El este omul care, dacă i se închide o ușă în față, intră pe geam și tot reușește."

Mirela Retegan, fondatoarea Fundației Zurli, a fost și mai directă: "Mie mi s-a schimbat viața în momentul în care au intrat persoanele cu nevoi speciale în viața mea, acum aproape cinci ani. De fiecare dată când merg undeva mă uit să văd dacă o persoană în cărucior ar putea să intre, dacă un copil din spectrul autist ar putea fi înțeles. Voi sunteți motivul pentru care eu, la 50 de ani, am urcat pentru prima oară pe schiuri. Până atunci mi-a fost frică, iar după ce v-am văzut pe voi mi-a fost rușine."

Ana Maria Brânză, de la Comitetul Olimpic și Sportiv Român, a surprins perfect esența evenimentului: "Ionuț știe să facă magie și să aducă oameni împreună. Cel mai tare m-a impresionat când a spus: 'în România sunt aproape 900 de mii de persoane cu dizabilități, iar eu vreau să-mi fac nouă sute de mii de prieteni.' Eu sunt mândră să am astfel de prieteni." 

Supereroi adevărați, cu premii pe măsură

La gală au fost premiați copii și tineri din întregul județ Cluj – de la David Adrian Tomoș, de doar 8 ani, la Cătălin-Vasile Gavrăș, student la UBB. Fiecare dintre ei a primit nu doar un trofeu și o capă de Super Erou, ci ceva mult mai prețios: confirmarea că sunt văzuți, apreciați și că fac parte dintr-o comunitate care îi susține.

Împreună cu cartea "Viața e afară", fiecare laureat a primit cadou o tabără gratuită pe litoralul românesc pentru întreaga familie – pentru că, așa cum spunea Vasilica Cismașu, director CSEI Cluj-Napoca: "Pentru fiecare dintre familiile copiilor noștri, ei sunt supereroi. Astăzi celebrăm decența, respectul și viața."

Au fost premiați și sportivi paralimpici excepționali precum Alex Bologa, medaliat cu aur la Jocurile Paralimpice de la Paris 2024, Alex Benchea, "alpinistul cu ochi albi", echipa de baschet în scaun rulant coordonată de Bianca Vescan, și mulți alții care demonstrează zilnic că limitele există doar în mintea celor care nu îndrăznesc să viseze. 

O școală în care toți învățăm

"Fiecare copil merită un adult, un erou care să creadă în el și să-l ajute să devină ceea ce poate el cel mai mult", a spus Ioana Naidin, directoarea Grădinței Speciale din Cluj-Napoca. Iar Cosmina Urs, de la Școala Gimnazială Specială "Transilvania", a adăugat: "Această zi de 3 decembrie a fost o adevărată sărbătoare."

Cristina Pîrv, de la Academia Pîrv11, a fost clară: "Sunteți niște eroi. Sunteți un exemplu pentru mine și pentru toată România." Iar Ionuț Rada, fondatorul The Rada Way, a punctat forța transformatoare a ceea ce se întâmplă aici: "Sportul are o forță fantastică în viața noastră. Prin sport și prin implicare le putem oferi acestor copii experiențe și amintiri foarte frumoase."

Gala s-a încheiat cu un moment pe care nimeni nu-l va uita prea curând: Ionuț Bogdan, unul dintre laureații zilei, a oferit un recital la chitară interpretând colinde tradiționale. Pentru că supereroii adevărați nu doar depășesc obstacole – ei mai și umple lumea cu frumusețe.

În sala aceea, pe 3 decembrie, toată lumea a învățat ceva. Că puterea nu înseamnă absența vulnerabilității, ci curajul de a fi vulnerabil și să mergi mai departe. Că o comunitate puternică nu e cea care are doar membri puternici, ci cea care are grijă de fiecare dintre membrii ei. Și că, uneori, cei pe care îi numim "speciali" sunt de fapt profesorii noștri cei mai buni.

Alexandra Zară, președinta Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, Georgiana Sima, consilier județean Cluj, personalități precum Mirela Retegan, Ana Maria Brânză, Cristina Pîrv și Ionuț Rada, împreună cu reprezentanții partenerilor Emerson și Betfair Romania Development – toți au fost acolo pentru același motiv: să sărbătorească adevărata putere și să fie parte din schimbarea pe care Cluj-Napoca o construiește, pas cu pas, pentru o societate cu adevărat incluzivă.

"Îmi doresc tare mult ca ce se întâmplă aici, la Cluj, să văd și în alte orașe ale României", a spus Ana Maria Brânză. "Sunteți dovada vie că se poate."

Și poate, asta e cea mai importantă lecție de la Gala Super Eroilor Clujului: că se poate. Întotdeauna.

