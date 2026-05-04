Șapte animale au fost omorâte într-o curte din municipiul Slatina, de pe strada Grădiște. Oamenii reclamă un atac al câinilor fără stăpân, în vreme ce reprezentannții serviciului de capturare spun că proprietarii sunt cei care îngreunează campaniile de strângere a maidanezilor de pe stradă.

Presupusul atac al câinilor maidanezi (există deja o controversă dacă atacul a fost produs de câini sau de șacali) în curtea de pe strada Grădiște, o zonă de la periferia Slatinei, a avut loc în noaptea de 3/4 mai 2026. Dimineața, proprietarul a găsit șapte animale - șase oi și un purcel - omorâte. A apelat 112, dar și serviciul de capturare a câinilor fără stăpân, iar la fața locului au ajuns polițiștii de la Protecția Animalelor și reprezentanții hingherilor. În cele din urmă, polițiștii au aplicat amenda maximă - 100 lei - serviciului de capturare a câinilor fără stăpân.

„Sunt pe toată strada, copiii nu pot ieși”

Fiica păgubitului a declarat pentru „Adevărul” că nu ar fi primul atac întregistrat. Și un vecin și-ar fi pierdut în același mod mai multe animale, iar locuitorii din zonă pun pe seama haitelor de câini abandonați aceste atacuri.

„Îi aduc din oraș și-i lasă aici. Și hingherii nu vin să-i ia. Au omorât animale, dar poate să fie un copil. E plină strada de câini. Credeți-mă, am o filmare în care sunt șase câini la un vecin, o curte nelocuită de aici! Doamne ferește, dacă omoară un copil?!”, a spus Sabrina Bănică. Femeia mai spune că unul dintre hingherii sosți la fața locului l-ar fi jignit tot pe apelant, reproșându-i că a anunțat poliția.

„De fiecare dată când mergem la capturare stăm de ceartă cu oamenii”

Directorul societății Dezvoltare Urbană care are în subordine și serviciul de capturare a câinilor fără stăpân, Andrei Bălan, spune că din experiența sa nu pare ca acolo să fi fost un atac al câinilor maidanezi, ci „cel mai posibil, un șacal care a intrat în curte și le-a omorât animalele”.

„Nu există o probă nici că au fost omorâți de câini, nici că a fost vreun șacal. Ce pot să vă spun este că noi am avut repetate campanii de strângere a câinilor din zona Grădiște și din toată zona orașului de jos. În momentul în care colegii merg la capturare, oamenii îi bagă în curți. De fapt sunt câinii lor pe care îi lasă liberi pe stradă, fac haite și pot crea probleme. Cunoaștem problema de acolo, din cartierul de jos, de fiecare dată când mergem la capturare stăm de ceartă cu oamenii - Nu-l luați pe ăla că e al meu, nu-l luați pe ăla că e al vecinului! -, îi bagă repede în curte. E o problemă de civilizație acolo, nu doar a câinilor”, a precizat Andrei Bălann, pentru „Adevărul”.

Șeful de la Dezvoltare Urbană mai spune că hingherii merg în zonă pentru capturarea maidanezilor atât la sesizări, cât și în cadrul acțiunilor planficate.

„Probabil o să dispunem niște măsuri mai ample, să capturăm intensiv și să solicităm și sprijinul Poliției Animalelor, în momentul în care îi bagă în curți să li se aplice sancțiune (n. red. - în baza legii care obligă proprietarii de animale să-i microcipeze și să-i sterilizeze), pentru că altă soluție nu văd. Și asta se întâmplă în majoritatea zonelor de case. Noi probleme cu câinii vagabonzi în zonele de blocuri nu prea mai avem”, a mai spus Bălan.

Dincolo de dificultatea capturării câinilor din zonă, serviciul mai are o problemă: capacitatea redusă de găzduire. Adăpostul din Slatina are o capacitate de 160 de locuri, care se dovedesc insuficiente. Este în plan mărirea cu 60 de locuri a capacității, dar până atunci se va apela în continuare la ONG-urile care ajută primăria și preia din animalele capturate, astfel încât animalele să nu fie eutanasiate.

Doar 160 de locuri în adăpost

IPJ Olt, pe de altă parte, a confirmat că societatea Dezvoltare Urbană a fost amendată în acest caz.

„La data de 4 mai a.c., în jurul orei 08:30, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin apel 112, de către un bărbat din municipiul Slatina, cu privire la faptul că mai mulți câini fără stăpân i-ar fi ucis aproximativ 80 de ovine. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au sancționat contravențional societatea comercială care administrează serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Slatina, pentru nerespectarea prevederilor art. 18, alin. 1, lit. a) din O.U.G. nr. 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi, respectiv pentru neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin de către proprietarul sau deținătorul temporar al câinelui, faptă care s-a soldat cu uciderea unor animale domestice”, au comunicat polițiștii.