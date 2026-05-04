Instanța obligă România TV și mai mulți jurnaliști ai postului să plătească despăgubiri uriașe Asociației „Dăruiește Viață” și fondatoarelor acesteia

Tribunalul București a obligat televiziunea Romania TV și mai mulți jurnaliști ai postului la plata unor despăgubiri de peste 3 milioane de lei (aproximativ 600.000 de euro), într-un dosar în care au fost acuzați de încălcarea dreptului la demnitate și imagine al organizației „Dăruiește Viață” și al fondatoarelor acesteia.

Decizia, pronunțată pe 30 aprilie 2026, nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Potrivit hotărârii instanței, cele mai mari despăgubiri au fost stabilite în favoarea asociației Dăruiește Viața, care urmează să primească câte 500.000 de lei de la România TV și de la unii dintre jurnaliștii implicați, pentru presupuse prejudicii morale, notează paginademedia.ro.

De asemenea, cofondatoarele organizației, Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu, au obținut fiecare câte 250.000 de lei.

În același dosar, jurnaliștii Victor Ciutacu, Janos Korpos și Liviu Alexa au fost obligați, în solidar cu televiziunea, la plata acestor sume. O altă persoană implicată, jurnalista Iosefina Pascal, a fost sancționată cu despăgubiri mai mici, de 50.000 de lei pentru asociație și câte 25.000 de lei pentru fiecare dintre cele două fondatoare.

Instanța a mai dispus și obligarea televiziunii România TV să redea dispozitivul hotărârii în cadrul emisiunii „Punctul culminant”, precum și plata cheltuielilor de judecată către reclamanți.

Litigiul a avut la bază mai multe emisiuni și materiale difuzate în trecut, în care organizația „Dăruiește Viață” și alte ONG-uri au fost acuzate public de nereguli și practici controversate. Printre afirmațiile și titlurile difuzate la acea vreme s-au numărat acuzații legate de presupuse „anchete ale mafiei carității”, „șantaj” sau „profit din banii donați”, aspecte contestate ulterior în instanță de către reclamanți.

În trecut, Consiliul Național al Audiovizualului a sancționat deja televiziunea pentru conținut similar, aplicând amenzi pentru emisiuni în care au fost vizate aceleași organizații.

Decizia Tribunalului București poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare.