Mihai Trăistariu, nopți de coșmar în Mamaia Nord, în minivacanță: „Mi-au crăpat pereții de la bass”

Artistul Mihai Trăistariu susține că a avut două nopți de coșmar în minivacanța de 1 Mai, din cauza unui festival organizat în Mamaia Nord, în apropierea blocului unde deține mai multe garsoniere. Acesta a reclamat zgomotul extrem și vibrațiile puternice, care i-au afectat somnul și ar fi provocat fisuri în pereții locuințelor.

Potrivit artistului, evenimentul desfășurat în stațiune a generat un nivel ridicat de zgomot pe parcursul nopților.

„N-am dormit deloc, e ca un cutremur continuu”, a declarat Mihai Trăistariu, referindu-se la intensitatea sunetului resimțit în apartamentele sale.

Artistul afirmă că vibrațiile produse de muzica de la festival ar fi fost atât de puternice încât s-au resimțit în structura clădirii.

„Nu e doar muzica, ci blocul care se zguduie din temelii. Ca la un cutremur cu 10.000 de replici”, a spus acesta, descriind cele două nopți fără somn, potrivit Click!

El susține că situația a continuat pe tot parcursul evenimentului, cu program muzical desfășurat pe timpul nopții și până în zorii zilei. „De la ora 21.00 până la 8 dimineața. N-ai cum să dormi”, a adăugat artistul.

„Mi-au crăpat pereții de la bași”

După încheierea festivalului, Mihai Trăistariu afirmă că a constatat câteva daune în locuințele sale. „Ieri mi s-a crăpat un perete de la bași. Probabil așa e în toată zona”, a spus el, menționând că urmează să verifice situația și să vadă dacă și alți vecini au reclamat probleme similare.

Artistul nu critică organizarea evenimentelor în sine, însă consideră că amplasarea acestora în apropierea zonelor rezidențiale este problematică.

„Înțeleg perfect distracția că și eu am cântat <<Bananele>>, <<Banii și fetele>>, <<La mare - la soare>> și <<Tornero>> în sute de cluburi și discoteci. Dar. trebuie luat în calcul că există și oameni care vor și trebuie să doarmă. Suntem mii de oameni care locuim în Mamaia Nord. Da, aici, la blocurile astea! Pricep și că sunt mulți bani la mijloc și că e păcat să-i rateze primăria!. (...)Eu sunt de acord cu festivalurile dar trebuie duse în capătul stațiunii, unde nu sunt locuințe. Sunt supărat că nu au gândit cei care au organizat festivalul!”, declarat acesta.

El a mai comparat situația cu alte evenimente similare organizate în spații izolate, susținând că astfel de măsuri sunt necesare pentru a nu afecta locuitorii.

Potrivit declarațiilor sale, nu doar el ar fi fost afectat de zgomot, ci și alți locatari din zonă, care ar fi făcut sesizări către autorități.

„Mulți vecini mi-au spus că au făcut reclamații la Primărie. (...) Eu am probleme, mai nou, cu somnul. Anul trecut, am avut probleme cu inima. Nu am dormit 15 nopți, nu știu din ce motiv și s-a dereglat inima. Acum trebuie să am mare grijă cu somnul. Trebuie să dorm obligatoriu nouă ore pe noapte! Festivalurile astea distrug sănătatea oamenilor! Cine răspunde dacă face vreunul infarct?!”, a declarat Mihai Trăistariu, pentru Click!