Tiraspolul a refuzat sprijinul condiționat de la UE pentru criza energetică. ,,Rusia nu le permite să accepte ajutorul european”

Potrivit premierului moldovean, Dorin Recean, Transnistria, care a primit 20 de milioane de euro pentru resurse energetice până pe 10 februarie, a refuzat un alt ajutor de 60 de milioane de euro din partea UE, fiind contra ajustării treptate a tarifelor pentru consumatori.

,,Guvernul, împreună cu Uniunea Europeană, a rezolvat o problemă gravă creată de Rusia - a dus căldură și lumină în casele locuitorilor din regiunea transnistreană. Oamenii au văzut ce înseamnă Rusia și ce înseamnă să ai Uniunea Europeană alături de tine. Banii din grantul european oferit gratuit din 1 februarie au fost utilizați integral.Pe termen mediu, oferta UE de 60 de milioane de euro era o soluție care să dezlege regiunea transnistreană de șantajul și instabilitatea energetică. Tiraspolul a refuzat această soluție. Rusia nu le permite să accepte ajutorul european, din frica de a pierde controlul asupra regiunii. Condiția de bază refuzată de Tiraspol a fost creșterea treptată a tarifelor pentru consumatori. Prin urmare, nu pot primi bani din ajutorul european de 60 de milioane de euro”, a anunțat prim-ministrul de la Chișinău.

,,Imprevizibilitate și îngrijorare”

Potrivit lui Dorin Recean, regimul de la Tiraspol a identificat o altă soluție pentru furnizarea gazului în regiunea separatistă care prevede ca o companie ungară, plătită de altă firmă din Dubai, să îl transporte până la granița Republicii Moldova.

,,Soluția pe care a ales-o regimul de la Tiraspol înseamnă că locuitorii regiunii transnistrene vor continua să trăiască într-o stare de imprevizibilitate și îngrijorare cu privire la furnizarea gazului. Este o soluție care nu rezolvă problema pe termen lung. Totuși, nu vom bloca livrarea gazului și nu vom lăsa oamenii de pe malul stâng să înghețe. Mai exact, cum va ajunge gaz acum în regiunea transnistreană: O companie din Ungaria - MET Gas and Energy Marketing AG - va fi achitată de JNX General Trading L.L.C, din Dubai, și va aduce gazul la frontiera cu Republica Moldova. Ambele companii au fost verificate. MET Gas and Energy Marketing AG este trader de gaze naturale pe piața europeană. Pentru JNX General Trading L.L.C nu au fost identificate neconformități în ceea ce privește legislația națională și internațională. La fel, în spatele companiilor nu au fost identificați cetățeni moldoveni.MET Gas and Energy Marketing AG va livra gazul la hotar cu R. Moldova în baza contractului semnat cu Moldovagaz”, a adăugat demnitarul moldovean.

Ce solicită în schimb Chișinăul

Șeful Cabinetului de miniștri susține că Tiraspolul va plăti în avans pentru tranzitarea gazului de la granița Republicii Moldova spre regiunea separatistă, în baza unui acord între compania din dreapta Nistrului, Moldovagaz, și compania din stânga Nistrului, Tiraspoltransgaz. În schimb, Tiraspolul va trebui să îndeplinească mai multe obligații înaintate de Chișinău.

,,Noi permitem acest tranzit, iar Tiraspolul va întreprinde câteva acțiuni care să demonstreze deschidere: eliberarea deținuților politici, rezolvarea problemei liceului din Rîbnița, păstrarea televiziunii publice moldovenești în grilă, scoaterea posturilor de control instalate în 2022 (33, dintre care 11 încă sunt active).Noi am demonstrat că vrem și avem capacitatea să ajutăm oamenii de pe malul stâng. Când Kremlinul a eșuat să ofere condiții elementare de viață în regiune și a lăsat oamenii în frig și întuneric, noi, alături de prietenii europeni, am reușit să ducem căldură în casele oamenilor. Vom continua să luăm decizii raționale și responsabile pentru a menține pacea și buna înțelegere în toată țara”, a punctat oficialul moldovean.

În perioada 1-10 februarie, Transnistria folosește resurse energetice de pe piața europeană, acestea fiind cumpărate din cele 20 de milioane de euro oferite de Uniune și livrate de compania Energocom de la Chișinău.

Condițiile impuse de UE

În data de 4 februarie, comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, a anunțat în timpul vizitei la Chișinău că UE va oferi alte 60 de milioane de euro Transnistriei pentru acoperirea necesităților energetice până la mijlocul lui aprilie, acest ajutor fiind condiționat de mai multe aspecte, conform premierului Dorin Recean.

,,Acțiuni concrete prin care se respectă drepturile omului și libertățile fundamentale în regiune, și care trebuie convenit cu Guvernul Republicii Moldova până a fi valorificat ajutorul.

Un plan asumat prin care se actualizează treptat tarifele la energie la prețurile de piață pentru consumatorii din regiune.

Companiile mari care exportă produse vor trebui să achite prețurile de piață pentru energie.

Excluderea consumatorilor industriali cu consum mare de energie din pachetul de sprijin”, a conchis șeful Cabinetului de miniștri.

Kremlinul a refuzat să livreze gaze

Transnistria, regiune separatistă care a ieșit de sub jurisdicția Chișinăului la începutul anilor '90, a rămas fără gaze rusești de la 1 ianuarie 2025, după refuzul Kievului de a prelungi contractul de tranzit al resurselor energetice către Europa, precum și refuzul Gazpromului, companie controlată de Kremlin, de a-și onora obligațiile contractuale și de a livra gaz, invocând o pretinsă datorie a Moldovagaz, neconfirmată de un audit internațional realizat la inițiativa Republicii Moldova.