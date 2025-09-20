Premierul Republicii Moldova, despre principalele obiective pentru securitate: „Apărarea începe cu spiritul populației”

Pentru asigurarea securității în regiune, statele trebuie să își consolideze capacitatea antiaeriană. Însă pe lângă acest obiectiv, reziliența psihologică a populației reprezintă unul dintre cele mai importante atuuri, punctează premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, subliniind importanța acțiunilor de descurajare ale Rusiei.

„Cel mai important este să ne consolidăm capacitatea antiaeriană, dar și mai importantă este reziliența psihologică a populației. Noi trebuie să cultivăm și să educăm în cetățenii noștri sentimentul de mobilizare atunci când este necesar să ne apărăm. Și întotdeauna apărarea începe cu spiritul populației, ca să fie un efect de descurajare. Acest element este cel mai important și cel mai dificil de realizat”, explică premierul Dorin Recean într-un interviu Spotmedia, referindu-se la asigurarea securității în regiune.

Premierul Republicii Moldova explică modul în care acționează Federația Rusă la nivelul populației:

„Încearcă să încurajeze cetățenii să fie împotriva măsurilor de investiții care sunt necesare și pe care guvernele le promovează în mod special în domeniul apărării” - Dorin Recean, premier Republica Moldova

„Rusia nu stă, nu așteaptă, ei acționează ca să descurajeze această mobilizare, ați văzut în România, dar și în alte țări din Uniunea Europeană, ei încearcă să promoveze o imagine favorabilă a Rusiei, că Rusia nu este inamicul, Rusia este prieten și așa mai departe. Tocmai ca să scadă din vigilența și să scadă din sentimentul de mobilizare a populației, dar și să încurajeze cetățenii să fie împotriva măsurilor de investiții care sunt necesare și pe care guvernele le promovează în mod special în domeniul apărării”, mai punctează Dorin Recean.

La începutul anului, în martie, AUR, SOS și POT au sesizat CCR cu privire la legea anti-drone, întârziind procesul legislativ pentru promulgarea legii. Legea oferă cadrul legislativ necesar Armatei României pentru doborârea dronelor rusești care încalcă spațiul aerian al țării, în contextul în care tot mai multe drone rusești au încălcat suveranitatea teritorială a României.