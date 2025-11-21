search
Vineri, 21 Noiembrie 2025
Cine sunt cei trei indivizi din Rep. Moldova, ridicați de poliție în cazul armamentului descoperit în camionul de la vamă

Șeful firmei care a comandat transportul armamentului, cel al companiei care a efectuat transportul, precum și un broker vamal au fost încătușați în Republica Moldova, anunță structurile judiciare moldovene.

Trei indivizi au fost reținuți de structurile judiciare moldovene. FOTO: Shutterstock
Trei indivizi au fost reținuți de structurile judiciare moldovene. FOTO: Shutterstock

Responsabilii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) din Republica Moldova au oferit detalii despre cei trei indivizi încătușați, doi dintre ei fiind originari din regiunea separatistă transnistreană. 

,,Cei trei reținuți pânǎ acum sunt din Chişinǎu, cu exercitarea urmǎtoarelor roluri în schema de contrabandǎ:

- conducǎtorul întreprinderii care a comandat transportarea mǎrfii (a treia persoanǎ reținutǎ),

- conducǎtorul companiei de transport, precum şi - brokerul”, au subliniat angajații PCCOCS.

Între timp, în România, șoferul camionului, cetățean al Republicii Moldova, se află în custodia autorităților, care au ridicat și ,,marfa de contrabandă.”

Structurile judiciare moldovenești subliniază că probele acumulate până acum denotă că marfa de contrabandă a fost încărcată în camion în municipiul Chișinău.

,,Urmǎrirea penalǎ continuǎ, timp în care persoanele beneficiazǎ de prezumția nevinovǎției, potrivit legii. Autoritǎțile de drept urmeazǎ sǎ comunice şi alte amǎnunte pe parcurs”, au conchis reprezentanții PCCOCS. 

Dezinformare pe fondul descoperirii armamentului

De cealaltă parte, Andrei Curăraru, expert în politici publice și securitate al Comunității Watchdog.md, afirmă că acest caz s-a transformat rapid într-o campanie intensă de dezinformare împotriva Guvernelor de la Chișinău și Kiev.

Totodată, are toate semnele unei operațiuni sub steag fals, menită să creeze probleme politice și diplomatice.

,,Narativul intern a fost că Guvernul de la Chișinău e corupt și părtaș la contrabanda de arme și droguri, sau cel puțin incompetent și impotent să oprească acest trafic ilegal. Narativul extern a vizat corupția guvernării ucrainene, care ar face contrabandă cu armele primite ca sprijin occidental. Concluzia: Ucraina nu mai trebuie sprijinită, nici de Moldova, nici de partenerii occidentali. Tema a fost răspîndită rapid de rețeaua Pravda și media rusă”, a menționat expertul. 

Andrei Curăraru a făcut referire la mai mulți politicieni controversați din Republica Moldova care s-au implicat în această campanie, printre care se numără liderul formațiunii Partidul Nostru, Renato Usatîi, lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, și președintele Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), Vlad Filat.

,,Au lansat direct informații false sau cel puțin speculații eronate despre armele și munițiile reținute”, a conchis expertul Andrei Curăraru.

În data de 20 noiembrie, camionul care aparținea unei firme de transport din Republica Moldova și care era încărcat cu armament de război a fost descoperit în Vama Leușeni–Albița, la intrarea în România.

Audiat de autorități, șoferul a afirmat că armamentul urma să ajungă în Israel.

Republica Moldova

