Încă o persoană implicată cazul armamentului de contrabandă de la vamă a fost reținută. Ce rol avea în schemă

Structurile judiciare din Republica Moldova anunță reținerea celei de-a patra persoane în cazul armamentului de contrabandă de la vama Leușeni–Albița, aceasta având rolul de organizator.

Conform șefului Inspectoratului General al Poliției (IGP) din Republica Moldova, Viorel Cernăuțeanu, aceasta a fost reținută în timpul zilei de miercuri.

,,Cel care a fost reținut de curând are rolul de organizator. Nu voi da multe detalii despre statutul sau cetățenia. O mare parte dintre aceștia (n.r.-persoane implicate în acest caz) sunt cetățeni ai Republicii Moldova, dar o parte dintre ei au cetățenie dublă, respectiv inclusiv a unui alt stat”, a subliniat șeful IGP.

Între timp, exportatorul, brokerul vamal și transportatorul, care ar fi fost responsabili de actele de export și de organizarea transportului, au fost arestați în Republica Moldova, iar șoferul camionului se află în arest în România.

Conform procurorilor de la Chișinău, armamentul a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova prin contrabandă cu ajutorul unui cărăuș, acesta circulând periodic cu camionul marfar din Ucraina.

,,Conform datelor anchetei, aceste muniții au fost introduse pe teritoriul Republicii Moldova prin contrabandă cu ajutorul unui cărăuș, care circula cu camionul marfar periodic din Ucraina. Munițiile au fost preluate prin intermediul a mai multor curse, care presupuneau transportarea a câte două unități de muniții, preluate dintr-un depozit neidentificat din Ucraina, de la persoane necunoscute. Acestea au fost aduse în mod camuflat în Republica Moldova, de unde în scurt timp, au fost preluate de către mai mulți complici. Actele vamale de export au fost perfectate pentru „articole din metal” cu destinația Israel”, au informat responsabilii Procuraturii Generale (PG) din Republica Moldova.

Potrivit procurorilor moldoveni, în camion se aflau 18 componente pentru muniții, alte opt muniții complete, un lansator și o dronă de tip „Geran 2”, dezmembrată în urma doborârii, cu așchii vizibile în zonele de desprindere și cu motorul separat de corp.

Reprezentanții PG mai subliniază că acest caz este investigat alături de autoritățile române, urmând ,,a fi efectuate acțiuni de urmărire penală și schimb de informații și probe”.

,, Precizăm că, din probele și informațiile preliminare obținute pe caz, nu s-a identificat că armele/munițiile ar fi provenit din depozite militare sau strategice, precum depozitul de la Cobasna sau cele ale Armatei Naționale. Toate instituțiile statului cooperează pentru ca cetățenii Republicii Moldova să fie în siguranță. Există o cooperare internațională a mai multor instituții, pentru ca asemenea cazuri să fie investigate cu maximă rigoare și pentru a ne asigura că aceste arme nu ajung în traficul internațional de arme”, au adăugat autoritățile.

Mai mult, acestea iau în calcul, inclusiv, versiunea că prin acest caz s-ar fi încercat discreditarea Republicii Moldova.

Investigațiile au fost declanșate după ce, în data de 20.11.2025, la intrarea în România prin vama Leușeni-Albița, a fost depistat camionul care aparține unei firme de transport din Republica Moldova și care urma să ajungă în Israel.

La scurt timp, șeful Serviciului Vamal (SV) din țara vecină, Radu Vrabie, a reacționat în cazul vehiculului cu armament, subliniind că acesta a fost descoperit în noaptea de miercuri spre joi de vameșii români, după ce au fost alertați de colegii lor moldoveni. Tot el a subliniat că incidentul arată importanța dotării structurii cu echipament modern.