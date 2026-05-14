Tragedie în Maldive: cinci cetățeni italieni și-au pierdut viața într-o expediție de scufundări. Printre victime, o cercetătoare de la Universitatea din Genova

Cinci cetăţeni italieni au murit în timp ce făceau scufundări în atolul Vaavu din Maldive, într-o zonă cu peșteri submarine aflate la adâncimi mari. Autoritățile locale au recuperat un cadavru şi au edschis o anchetă.

Cinci cetățeni italieni și-au pierdut viața în Maldive, în urma unui accident produs în timpul unei scufundări într-o zonă cunoscută pentru dificultatea condițiilor subacvatice, cu peșteri și canale aflate la adâncimi mari.

Potrivit Ministerului italian al Afacerilor Externe, incidentul s-a produs în atolul Vaavu, situat la sud de capitala Malé, unde grupul de italieni participa la o expediție de scufundări într-un mediu considerat tehnic și dificil, frecventat de scafandri experimentați.

Ministerul italian de Externe a precizat că scafandrii ar fi coborât într-un sistem de peșteri submarine situate la aproximativ 50 de metri adâncime, de unde nu s-au mai întors la suprafață. În acel moment, echipele de intervenție au declanșat o operațiune de căutare de amploare, cu nave rapide, aeronave și scafandri ai Forței de Apărare Națională a Maldivelor (MNDF).

Autoritățile maldiviene au transmis ulterior că „a fost găsit un cadavru”, descoperit în interiorul unei peșteri aflate la adâncime, adăugând că „ceilalți patru scafandri se află, de asemenea, în aceeași peșteră, care coboară până la aproximativ 60 de metri”. Operațiunile de recuperare continuă, fiind coordonate de paza de coastă, cu sprijin suplimentar din partea echipelor de scafandri.

„La Repubblica” notează că scufundarea a avut loc în cadrul unei excursii organizate de tip „liveaboard”, iar zona Alimathà, unde s-a produs accidentul, este cunoscută pentru curenți puternici și formațiuni subacvatice complexe. Cei cinci coborâseră la circa 50 de metri adâncime într-o expediție considerată tehnică, destinată scafandrilor cu experiență.

Echipajul navei a observat că scafandrii nu s-au mai întors la suprafață, moment în care a fost declanșată alarma. Toate cele cinci persoane au fost ulterior găsite fără viață în interiorul sistemului de peșteri.

Potrivit publicaţiei iraliene, printre victime s-ar afla o cercetătoare de la Universitatea din Genova, iar ceilalți participanți erau scafandri experimentați, implicați într-o expediție de explorare subacvatică, nu într-o simplă activitate turistică.

Poliția din Maldive a precizat că, în momentul producerii tragediei, condițiile meteo erau nefavorabile în zona Vaavu, iar autoritățile emiseseră o avertizare pentru navigație destinată ambarcațiunilor de pasageri și pescarilor.

Ancheta autorităților din Maldive este în desfășurare, fiind analizate mai multe ipoteze, inclusiv condițiile dificile din zona peșterilor și particularitățile traseului de scufundare. Scopul investigației este stabilirea exactă a modului în care grupul a pierdut contactul cu suprafața și a cauzelor care au dus la tragedie, în timp ce echipele de intervenție continuă evaluarea zonei.

Incidentul este considerat de autoritățile locale drept unul dintre cele mai grave accidente de scufundări din istoria recentă a arhipelagului, format din 1.192 de insule de corali răspândite în Oceanul Indian.

