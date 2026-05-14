„Nu se jenează să invoce numele lui Hristos”. Mihail Neamțu explică de ce a mers la învestirea dictatorului din Uganda

Mihail Neamțu, președinte al Comisiei pentru Cultură din Camera Deputaților, a participat în această săptămână la ceremonia de depunere a jurământului de către președintele Ugandei, Yoweri Museveni, unul dintre cei mai longevivi dictatori africani aflați încă în funcție. Deputatul AUR a fost însoțit de generalul (r) Bartolomeu Constantin Săvoiu, cunoscut în spațiul public pentru pozițiile sale favorabile lui Vladimir Putin. Contactat de „Adevărul” pentru clarificări privind această deplasare, Mihail Neamțu a precizat că a ajuns la Kampala în baza unei invitații oficiale și că și-a suportat personal costurile biletelor de avion.

Mihail Neamțu participă la depunerea jurământului de către Yoweri Museveni. FOTO: Mihail Neamțu

Yoweri Museveni a depus jurământul pe 12 aprilie, devenind oficial președintele Ugandei pentru al șaptelea mandat consecutiv. La 81 ani, liderul de la Kampala se află la putere din 1986.

Alegerile din ianuarie 2025 au fost marcate de acuzații de fraudă, violențe și o represiune severă împotriva opoziției. Un rol central l-a avut Muhoozi Kainerugaba, fiul președintelui și șeful Armatei ugandeze. Potrivit Reuters, acesta ar fi ordonat întreruperea internetului timp de patru zile și mobilizarea forțelor de ordine împotriva susținătorilor opoziției. Kainerugaba a anunțat ulterior că 30 de persoane catalogate drept „teroriști” au fost ucise, iar aproximativ 2.000 de „huligani” au fost arestați.

Principalul rival al lui Museveni, artistul și politicianul Bobi Wine, pe numele său real Robert Kyagulanyi, a părăsit ulterior Uganda și s-a refugiat în Statele Unite, după ce forțele de securitate au înconjurat locuința sa imediat după scrutin.

Muhoozi Kainerugaba este considerat una dintre cele mai influente figuri din cercul puterii de la Kampala. Format la academia militară britanică Sandhurst, acesta s-a remarcat în ultimii ani prin declarații și postări controversate pe rețelele sociale, inclusiv amenințări la adresa unor lideri ai opoziției și afirmații privind o posibilă invazie a Kenyei, pentru care ulterior și-a cerut scuze public alături de tatăl său.

La ceremonia de învestire, liderul ugandez a vorbit despre creșterea economică și despre viitoarea exploatare comercială a rezervelor de petrol ale țării, fără referiri la violențele și victimele raportate în timpul alegerilor.

 „Am participat la ceremonia de învestire a unui președinte care nu se jenează să invoce numele lui Hristos”

În acest context, deputatul AUR Mihail Neamțu a ales să participe la ceremonia de învestire organizată la Kampala. Acesta a fost însoțit de generalul (r) Bartolomeu Constantin Săvoiu, autoproclamat „lider al masonilor” și cunoscut pentru pozițiile și declarațiile pro-ruse. 

„Adevărul” i-a adresat lui Mihail Neamțu trei întrebări punctuale: cine a facilitat și finanțat deplasarea în Uganda, ce vaccinuri a efectuat înaintea călătoriei și cum evaluează situația drepturilor omului din această țară.

Deputatul AUR a transmis un răspuns amplu, în care pledează pentru dezvoltarea relațiilor de cooperare dintre România și Uganda și susține că deplasarea sa la Kampala a avut loc în urma unei invitații oficiale. În mesajul său, Mihail Neamțu vorbește despre oportunitățile diplomatice și economice ale unei apropieri între cele două state, fără a răspunde însă punctual tuturor întrebărilor adresate de „Adevărul”.

„Există călătorii care te schimbă nu prin spectacolul exotic al distanței, ci prin adâncimea mărturiei pe care o poartă. Uganda a fost, pentru mine, una dintre acestea. Am ajuns în inima Africii la invitația oficialităților unei țări de 50 milioane de oameni — un popor în care 98% se declară creștin, dintre care peste 500.000 sunt ortodocși practicanți, cu parohii vii, cu tineret catehizat, cu episcopii în creștere. Am participat la ceremonia solemnă de învestire a unui președinte care nu se jenează să invoce public numele lui Hristos și să guverneze în spiritul valorilor perene ale familiei și ale comunității. (...) Întâlnirea cu Mitropolitul Ieronimos a fost, fără îndoială, momentul de suflet al acestei deplasări. Păstorind o Mitropolie care se întinde peste un continent întreg — Africa Orientală —, Înaltpreasfințitul Ieronimos poartă pe umeri o responsabilitate pe care puțini o înțeleg din fotoliile confortabile ale Europei bogate”, a transmis Mihail Neamțu.  

Mihail Neamțu vizitează un depozit de cafea, în Uganda. FOTO: Mihail Neamțu

La insistențelor „Adevărul”, deputatul AUR a precizat ulterior că și-a achitat personal costurile biletelor de avion pentru deplasarea în Uganda, cazarea fiind probabil în sarcina autorităților de la Kampala. 

În privința vaccinurilor necesare pentru calătorie, Mihail Neamțu, critic vaccinării împotriva COVID-19, a oferit un răspuns evaziv, afirmând doar că „am făcut toate testele necesare de sănătate pentru această vizită”.

Vaccinarea împotriva febrei galbene, obligatorie pentru intrarea în Uganda

Ministerul Afacerilor Externe are emis un avertisment de călătorie pentru Uganda, stat în care vaccinarea împotriva febrei galbene este obligatorie, certificatul fiind necesar atât pentru obținerea vizei, cât și la intrarea în țară. Totodată, autoritățile recomandă vaccinarea împotriva mai multor boli infecțioase, inclusiv febra tifoidă, hepatita A și B, difteria și poliomielita.

Din punct de vedere medical, Uganda este încadrată de MAE într-un profil epidemiologic complex, cu riscuri asociate unor boli precum malaria, HIV, tuberculoza, meningita, febra tifoidă și febra hemoragică Marburg, aceasta din urmă fiind asociată cu focare recurente și o rată ridicată de mortalitate.

Pe lângă riscurile sanitare, MAE semnalează și un context de securitate fragil, indicând existența unui risc crescut de terorism în Uganda și în regiunea Africii de Est. În acest sens, instituția recomandă evitarea adunărilor de amploare, inclusiv a evenimentelor publice și religioase cu participare numeroasă.

Avertismentele includ și niveluri ridicate de criminalitate urbană, de la furturi și jafuri armate până la agresiuni, inclusiv riscuri pentru siguranța personală, recomandându-se evitarea deplasărilor nocturne, a zonelor neiluminate și a transportului în comun.

