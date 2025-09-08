Noul ambasador moldovean în America, primit la Casa Albă de Donald Trump

Vlad Kulminski, noul ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, și-a prezentat scrisorile de acreditare la Casa Albă în cadrul unei ceremonii la care a fost prezent președintele Donald Trump. Ulterior, cei doi au făcut o fotografie comună care a fost publicată pe internet de MAE moldovean.

Conform responsabililor Ministerului Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău, ambasadorul Vlad Kulminski a transmis ,,mesajul de respect personal din partea președintelui Maia Sandu, menționând că este o mare onoare să reprezinte poporul Republicii Moldova în Statele Unite. El a subliniat angajamentul țării noastre pentru păstrarea păcii, ca interes național vital, și i-a exprimat recunoștința Președintelui Trump – pe care l-a descris drept singura persoană capabilă să oprească războiul – pentru eforturile consecvente de a aduce pacea în regiune. Ambasadorul a evidențiat, de asemenea, progresul Republicii Moldova în consolidarea independenței energetice și deschiderea către investițiile companiilor americane”.

La rândul său, președintele SUA, Donald Trump, a reafirmat faptul că ,,Statele Unite apreciază parteneriatul cuprinzător cu Republica Moldova. El a subliniat angajamentul Administrației sale de a obține o pace durabilă în regiune, menționând că oprirea războiului rămâne pe agenda, amintind că a pus capăt deja la șapte conflicte de lungă durată și că își propune să încheie și acest razboi. Președintele a subliniat, totodată, că o Moldovă pașnică este esențială pentru securitatea regională”.

Washingtonul vrea colaborare cu Chișinăul

Iar în mesajul scris transmis după ceremonie, liderul de la Casa Albă ,,a evidențiat soliditatea relației bilaterale de 34 de ani dintre Republica Moldova și Statele Unite, fundamentată pe comerț, investiții, securitate și schimburi culturale. Dumnealui a subliniat disponibilitatea Statelor Unite de a colabora cu Guvernul Republicii Moldova în vederea atingerii obiectivelor comune privind securitatea frontierelor, prosperitatea ambelor națiuni și descurajarea organizațiilor criminale transnaționale care afectează Moldova. De asemenea, Președintele a remarcat oportunitățile de cooperare odată cu avansarea independenței energetice a Republicii Moldova și a reafirmat interesul Statelor Unite pentru dezvoltarea relațiilor comerciale reciproc avantajoase”.

Amănunte despre diplomat

Vlad Kulminski a devenit ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii în urma unui decret semnat în luna iunie de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, după rechemarea diplomatului Viorel Ursu din această funcție.

Vladislav Kulminski, expert în politică externă, reglementarea conflictelor și planificare strategică, are o experiență de peste două decenii în funcții de conducere din domeniile politicilor publice, administrației publice și dezvoltării internaționale.

Anterior, a ocupat funcția de viceprim-ministru pentru Reintegrare, precum și pe cea de consilier pentru politică externă și planificare strategică al Maiei Sandu, pe vremea când aceasta conducea Cabinetul de miniștri de la Chișinău.