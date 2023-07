Natalia Gavrilița, fost premier al Republicii Moldova, pleacă din politică. Motivul deciziei

Natalia Gavrilița a fost numită în funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al Băncii Naționale a Moldovei cu votul Parlamentului, acest lucru însemnând obligația de a renunța la orice afiliere politică, inclusiv să își suspende statutul de membră a PAS.

În cadrul ședinței de joi a Parlamentului, Natalia Gavrilița a fost numită în funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) pe un termen de șapte ani. Candidatura sa a fost propusă Legislativului în urma desfășurării concursului la care au fost admise 17 persoane.

„Potrivit regulamentului de desfășurare a concursului, candidații trebuie să dețină o experiență de muncă de cel puțin 10 ani în domeniul financiar, juridic, de audit sau într-o funcție științifică ori academică în aceste domenii”, au informat reprezentanții Legislativului.

Aceasta a anunțat anterior că s-a înscris în cursa dată pentru ca să contribuie la dezvoltarea economică a țării sale.

„Eu cred că experiența și abilitățile mele vor fi utile anume în această funcție. Am decis să mă dedic de acum încolo dezvoltării economice a țării noastre dintr-o funcție tehnică, dar foarte importantă pentru stabilitatea macro-financiară a Republicii Moldova”, a afirmat ex-premierul de la Chișinău.

„Decizie grea”

Totodată, ea a precizat că suspendarea statutului de membru al PAS „e o decizie grea pe care mi-o asum. În același timp, voi rămâne în continuare alături de cetățeni, veghind ca activitatea Băncii Naționale să fie cât mai eficientă, transparentă și credibilă”.

Consiliul de Supraveghere al BNM este format din șapte membri, patru dintre care sunt numiți de Parlament. Mandatele acestora pot fi reînnoite la expirarea celor șapte ani.

În data de 10 februarie, Natalia Gavrilița a demisionat din funcția de șef al Cabinetului de miniștri, una din cele mai înalte poziții în stat pe care a deținut-o peste un an și jumătate.

A demisionat în iarna acestui an din funcția de premier

Ea a făcut anunțul după revenirea de la Bruxelles, unde a participat la cea de-a 7-a reuniune a Consiliului de Asociere UE - Republica Moldova. Aceasta a adăugat că Guvernul pe care l-a condus a avut încrederea oficialilor străini, însă nu și în țară.

„Dacă Guvernul ar fi avut acasă aceeași susținere și încredere pe care am simțit-o de la partenerii noștri europene, am fi reușit să avansăm mai mult și mai repede. Dragi cetățeni, după un an și jumătate în fruntea acestui Guvern a venit timpul să anunț demisia mea din această funcție. Am preluat guvernarea cu un mandat anticorupție, pro-dezvoltare și pro-european într-o perioadă în care schemele de corupție acaparaseră toate instituțiile, iar oligarhii se simțeau de neînvins”, a declarat aceasta.

Natalia Gavrilița a fost înaintată la această funcție de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), ea având funcția de vicepreședinte al formațiunii.

În 2019, a fost ministrul Finanțelor în Guvernul condus de Maia Sandu, iar în anii 2013-2015 a activat în calitate de secretar de stat al Ministerului Educației.