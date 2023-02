Reacțiile miniștrilor demisionari, după depunerea mandatului de Natalia Gavrilița

Mai mulți miniștri din Guvernul demisionar Gavrilița au venit cu mesaje în care subliniază că fosta prim-ministră a condus Executivul în cea mai complicată perioadă din istoria țării, însă a făcut față provocărilor energetice, pandemice sau politice.

Ministrul demisionar al Justiției, Sergiu Litvinenco, susține că Guvernul Gavrilița a activat în cea mai complicată perioadă a Republicii Moldova.

,,Natalia Gavrilița a fost Prim-ministru al Guvernului în cea mai complicată perioadă de la independență încoace. Cu toate acestea, din punctul meu de vedere, Guvernul a făcut față provocărilor majore (criză pandemică, economică, energetică, tentativele de destabilizare a Moldovei din partea forţelor dirijate din exterior și războiul barbar al Rusiei împotriva Ucrainei), a pornit mai multe reforme inclusiv sistemice, a fost constituit din oameni integri și a guvernat în mod democratic. Și, desigur, Guvernul Nataliei Gavrilița este executivul pe timpul căruia Republica Moldova a obținut statut de țară-candidat de integrare în Uniunea Europeană.Îi mulțumesc Nataliei pentru efortul extraordinar pe care l-a făcut și îi doresc mult succes. Sunt mândru că am făcut parte din echipa Guvernului Natalia Gavrilița”, a completat Litvinenco.

Și alți miniștri demisionari, între care Nicu Popescu și Andrei Spînu i-au mulțumit Nataliei Gavrilița pentru că i-a ales să facă parte din echipa sa.

,,Mulțumesc din suflet, dragă Natalia, pentru onoarea de a face echipă și a lucra împreună pentru obiectivul nostru comun de a aduce țara noastră în Uniunea Europeană! Privim în viitor cu aceeași speranță și încredere ca în fotografia aceasta când Moldova a devenit țară candidată pentru aderare la UE”, a scris ministrul demisionar al Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu, pe pagina sa de pe rețelele sociale.

,,Natalia Gavrilița, mulțumesc!Într-un an și jumătate am văzut de toate, le-am trăit pe toate și le-am depășit pe toate. Sunt sigur că țara și-a recâștigat viitorul tocmai în această perioadă. Crizele ne-au făcut mai puternici și mai determinați să luptăm pentru viitorul nostru european”, a menționat ministrul demisionar al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, pe pagina sa de Facebook.

Reacția lui Igor Grosu

Cu o reacție a venit și președintele Parlamentului, Igor Grosu, menționând că fracțiunea PAS din care face parte va oferi sprijinul pentru formarea unui nou Executiv.

,,Fracțiunea parlamentară a PAS a luat act de demisia doamnei Prim-ministre Natalia Gavrilița. Echipa Partidului Acțiune și Solidaritate îi mulțumește doamnei Prim-ministre pentru dedicație și efort. În ultimul an, țara noastră s-a confruntat cu mai multe crize fără precedent, cu amenințări de ordin economic, social, energetic și chiar existențiale. În pofida gravității provocărilor, țara a fost guvernată responsabil, cu multă atenție, cu muncă dedicată. Mulți au vrut ca Moldova să cadă, însă grație acestui Guvern, grație doamnei Gavrilița și echipei, în țara noastră a fost menținută pacea și stabilitatea. Datorită eforturilor Guvernului, am asigurat țara cu energie, am identificat ajutor financiar crucial de la partenerii noștri internaționali, am acordat compensații și majorări pentru a fi alături de oameni. Mulțumim mult, Natalia!Doamna Președintă urmează să desfășoare consultări cu fracțiunile parlamentare. Fracțiunea PAS sprijină și va asigura formarea unui nou Guvern care se va concentra pe provocările de securitate și dezvoltare economică”, a anunțat acesta.

Natalia Gavrilița a demisionat din funcția de premier

În dimineața zilei de vineri, Guvernul Gavrilița a demisionat la peste un an și jumătate de mandat. Anunțul a fost făcut de premier, după o ședință cu președinta Republicii Moldova și forțele pro-guvernamentale și după revenirea de la Bruxelles, unde a participat la cea de-a 7-a reuniune a Consiliului de Asociere UE - Republica Moldova.