Moscova, prin intermediul lui Ilan Șor, a început strategia privind influențarea parlamentarelor din R. Moldova. Șeful Poliției oferă detalii INTERVIU

Moscova, prin intermediul oligarhului fugar Ilan Șor, va încerca să influențeze alegerile parlamentare din toamna acestui an din Republica Moldova. În acest scop, a trimis recent două autocare cu preoți în Serbia sub pretextul pelerinajelor, afirmă șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, într-un interviu pentru „Adevărul”. Oficialul a mai oferit detalii despre ingerința Rusiei în alegerile prezidențiale și referendumul pro-UE de anul trecut, aceasta vizând mituirea prin diverse metode a peste 300.000 de votanți moldoveni.

În contextul în care Moscova a avut o ingerință fără precedent în timpul alegerilor prezidențiale și al referendumului republican constituțional privind integrarea țării în UE, șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, a vorbit despre strategia Kremlinului, care a fost aplicată prin intermediul instrumentului său, Ilan Șor, oligarhul condamnat definitiv la 15 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare, dar care se ascunde, din luna februarie a anului trecut, de justiția de la Chișinău, la Moscova.

Chișinăul, un teren de test pentru ingerințele electorale

,,Această tentativă de a corupe a început mai devreme, dar cel puțin în vizorul nostru, așa cu atenție sporită, a ajuns în anul 2023, atunci când am avut alegerile în Găgăuzia, când am avut alegerile locale pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Doar că era o diferență atunci: totul se făcea prin contact fizic, se întâlneau cei cu intenții de a corupe sau de a manipula cu cetățenii și le transmiteau sursele financiare, vorbeau. Deci era o formă mai simplă și mai ușor de documentat pentru noi. Iar scopul pentru a testa cum merge un mecanism, așa se încearcă întotdeauna: de la teritorii mici spre teritorii mari. Nu în zadar am spus și anterior, ceea, ce se intenționa și se tatona pentru Republica Moldova, este o încercare pentru teritorii mai mari în străinătate, în Europa. Să nu credem că intențiile de destabilizare prin forme de corupere electorală vor fi doar în Republica Moldova. Republica Moldova este un platou de încercare care va fi extins ulterior cu micile ajustări, care vor fi necesare, fiind exact după interesul care a fost în Republica Moldova: de la scară mică la scară mare. (n.r. -În România?). Noi dacă ne-am uita foarte atent, anumite aspecte și intenții de a influența au fost și-n Germania, și cu siguranță vor fi și-n alte state europene, unde este interesul de a perturba anumite procese democratice care sunt în statele respective.

Avioane charter pentru aducerea milioanelor în țară

În ceea ce privește alegerile din 2024, această intenție de destabilizare a scrutinului electoral și de corupere electorală nu a început în lunile septembrie sau octombrie. A avut un început mult mai devreme, dar acțiunile cu care noi ne-am confruntat legate direct de intenția de corupere electorală au fost chiar în ianuarie 2024, atunci când se încerca introducerea în Republica Moldova a acelor carduri fără nume prenume, doar pentru posibilitatea asigurării anumitor transferuri care au fost identificate de organele de drept. Aici s-a lucrat în comun: Serviciul Fiscal de Stat (SFS), Serviciul de Informații și Securitate (SIS), Serviciul Vamal (SV), Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF). Am ridicat acele carduri, care urmau să fie repartizate și pe ele să vină acele transferuri financiare, după care s-au recurs la următoarele metode legate de formele de introducere a cash-ului prin care curierii trebuiau să repartizeze. Ne aducem aminte că frecvent erau reținuți curierii care transportau sumele de bani. După ce mai multe persoane care au fost localizate, identificate în calitate de curieri, au încercat prin metode legate de cripto, transferuri, precum și acele apartamente închiriate, care erau și ele camuflate: trei apartamente cu trecere din unul în altul. Astfel, intra persoana într-un apartament, ieșea din alt apartament, deci camuflat foarte bine, unde se prelucrau și se pregăteau pachetele cu bani pentru repartizarea teritorială. După care s-au încercat transferurile și acestea mergeau mult mai dificil din considerentul că toate structurile de forță erau implicate în monitorizarea acestor procese: Centrul Național Anticorupție (CNA), SIS, IGP. Practic, transferurile mergeau printr-un proces de analiză prin care vedeam: de unde vin, dacă sunt suspiciuni, ei limitând acțiunile lor. Au recurs la următoarea etapă, în luna aprilie, când s-a încercat introducerea banilor prin diferite forme, dar în mod special aerian. Erau avioane charter: 5-7 avioane zilnic, iar cetățenii erau luați de aici, plecau la Moscova cu escală și la întoarcere, fiecare dintre ei erau asigurați cu până la 10.000 de dolari/ euro în funcție din situație care trebuiau să fie introduși în Republica Moldova. Într-o noapte, cred că au fost șapte aeronave, toate aterizau noaptea, (n.r.-) credeau că toată lumea doarme și ei vor veni în liniște. În acea noapte au fost confiscați 1.100.000 de dolari, dar realizăm că 1.100.000 au încercat să introducă, dar cheltuielile erau mult mai mari ca să închirieze acele aeronave până la Moscova, să cazeze toate acele persoane. În momentul în care au văzut că toate aceste proceduri, nu doar pe linia aeronautică, ci și la frontiera terestră erau monitorizate, au recurs la următoarea metodă și cred că această metodă cumva era în așteptare, era în procedură de pregătire.

Sute de mii de moldoveni mituiți electoral

A fost creată în luna mai acea platformă de colectare a datelor cu caracter personal și transmiterea datelor pentru crearea conturilor PSB (n.r.- Promsvyazbank din Rusia). De aici a început tot acest proces de colectare: fiecare regiune, localitatea avea acele conturi Telegram, unde persoanele transmiteau datele, erau conturi închise, unde nu puteai să accesezi sau să te infiltrezi ușor. Era nevoie de măsuri speciale de investigație. Iată, ei transmiteau acolo acele date de contact, unde era creat acel cont PSB. Iar toate persoanele erau cunoscute foarte bine, cine era liderul, cum funcționa piramida. Și ce este important, că dacă într-un scurtin electoral obișnuit, o persoană care desfășoară scrutinul electoral, vine la electoratul său și vorbește în fața electoratului despre toate, pornind de la politică, religie, cultură în cazul lor, tactica era schimbată. Deci, la ora 10, în acel bot Telegram aveau o videoconferință, de exemplu, cu un politolog care le vorbea despre politică. Următoarea zi aveau o altă ședință cu un jurist care le vorbea despre aspectele juridice, după care, următoarea zi, întrevedere cu un psiholog, iar următoarea zi lucrau cu cineva din domeniul educației. Deci era o formă de pregătire mult mai strategică și dacă se cunoștea că în acel grup, de exemplu, domină cetățeni care cred în Dumnezeu, participa, inclusiv și o față bisericească care le vorbea despre cât de bine și cât de util vor fi acțiunile lor, dacă iată vor alege candidatul A, B sau C. Toate aceste persoane care vorbeau cu ei erau de la Moscova. Noi când am ajuns la perioada alegerilor, aveam documentați, dar cred că nici pe de parte nu aveam cifra reală: peste 142.000 de persoane care primeau transferul PSB. De ce spun că nu vorbim doar de 142.000?! De exemplu, un telefon sau un contact îmi aparținea mie, dar pe acest contact puteau să fie două sau trei transferuri într-o zi. În afară de asta, țin să remarc că asta era doar în mediul virtual, dar erau și repartizări cash. O să dau un simplu exemplu, în una dintre seri, când aveam informația despre repartizarea finanțelor în formă cash în raionul Sîngerei, atunci când am mers și am făcut verificări și percheziții în cadrul cauzelor penale, am ridicat listele cu peste 300 de persoane cărora le-au fost repartizați bani în doar două zile. Când am suprapus acele 300 de persoane cu listele pe care le aveam noi în cazul celor 142.000 cetățeni, ei nu se regăseau acolo. Astfel, cifra estimativă depășește 330.000 de persoane care au fost direct antrenate în acest proces”.

Viorel Cernăuțeanu a precizat că zeci de persoane implicate în aceasta schemă au fost trase la răspundere până acum de poliție. ,,Trebuie să facem o mică diferență: există răspunderea penală și există răspunderea contravențională. Dacă vorbim de răspunderea penală: coruperea ilegală și finanțarea ilegală este o răspundere care o poartă persoanele care finanțează, care transmit, care corup. În acest context au fost pornite în anul 2024 peste 78 de cauze penale legate de aceste fapte. Ce înseamnă o cauză penală? Nici pe de parte nu ar însemna că avem doar o persoană vizată în acea cauză penală. De exemplu, avem o cauza penală în raionul Sîngerei, unde se vorbește de finanțare ilegală. Nu înseamnă că este vizat un singur om, ci sunt vizate cinci- zece persoane care au avut rolul activ de a corupe, de a transmite, de a asigura acest proces. De aceea și am spus că 78 de cauze penale înseamnă de fapt mult mai multe persoane vizate. În același timp, vreau să remarc că legea permite ca acele persoane care conlucrează cu organul de urmărire: Procuratură, CNA pot fi absolvite de răspundere și vreau să remarc că sunt și foarte multe categorii de persoane ca acestea care au cooperat și au dat mărturii. În ceea ce privește atât răspunderea contravențională, cât și răspunderea penală sunt norme noi care nu au existat anterior și care au fost implementate în anul 2024 și puse în aplicare tot în 2024. Iar răspunderea contravențională se referă la cei care primesc mită și iată, toate aceste peste 140.000 de persoane se încadrează în acest aspect al legislației. O chestiune care trebuie să o clarificăm: când a fost aprobată această normă în Codul Contravențional în vara anului 2024 la acea etapă competența de constatare a fost pusă exact pe seama CNA-ului, ceea ce din punctul nostru de vedere nu a fost chiar ok, de aceea am și mers pe propunerea de amendare a cadrului legislativ deoarece agenți constatatori la CNA sunt prea puțini pentru a putea face unei astfel de provocări. În acest moment, Parlamentul a votat și în prima lectură amendarea legii. Urmează să fie votat în a doua lectură, astfel încât această competență să fie pusă pe seama poliției. Și odată ce va fi ajustată această normă, procuratura urmează să disjungă din cadrul cauzei penale, toate cele peste 140.000 de persoane ca să fie remise nouă pentru constatare contravențională. Deci aceste persoane urmează să fie atrase la răspundere contravențională în modul corespunzător doar că așteptăm ajustarea și modificarea cadrului legislativ. Dar revenind la norma penală, vreau să spun că o mare parte din cauzele penale dintre cele care au fost documentate în perioada electorală, inclusiv atunci între turul I și turul II când am avut documentate de inspectoratele și procuraturile raionale, o mare parte au ajuns deja în instanța de judecată, sperăm să avem procese cât de curând. Unii dintre cei vizați depun mărturii, apar noi informații despre noi persoane care sunt antrenate sau au fost antrenate în acele procese. Cu atât mai mult în această perioadă nu ne limităm doar la acele cauze penale care au fost în anul precedent. Este obligativitatea instituțiilor de drept ca să asigure o continuitate a menținerii democrației în Republica Moldova, inclusiv în acest moment sunt măsuri procesuale de urmărire penală și de investigații demarate nu doar în continuitatea celor vechi, dar și altele noi”.

Întrebat despre rolul lui Ilan Șor în această schemă de influențare a alegerilor, șeful IGP a precizat că acesta este liderul organizației criminale și instrumentul Federației Ruse în destabilizarea Chișinăului, urmărind atât interesele proprii, cât și pe cele ale Moscovei. ,,Ilan Șor, de fapt, în cadrul cauzelor penale documentate de procuratură, este parte a vârfului de lance a acelui proces deoarece când vorbim de finanțare ilegală, de corupere electorală, noi vorbim și de organizație criminală, în interesul unei organizații criminale sau comise de o organizație criminală. Păi iată, pe cetățeanul respectiv îl găsim în această organizație criminală și pornind de la scopurile care sunt în interesului condamnatului Ilan Șor, ele sunt diverse și cu interes atât personal, cât și interese mai mari. Dacă am vorbi de Ilan Șor este cel care oricând și-ar dori să poată prelua o putere în statul Republica Moldova și de a gestiona Republica Moldova. În același timp, el este acel util instrument utilizat de Federația Rusă în scopul asigurării anumitor procese de destabilizare și de reorientare a platformelor de vizibilitate europeană pentru Republica Moldova”.

Citește și: Șefa Procuraturii Anticorupție de la Chișinău acuză Ministerul Justiției că împiedică extrădarea fugarului prorus Ilan Șor

Ilan Șor a fugit din Republica Moldova în 2019, când Partidul Democrat din Moldova (PDM), condus de oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc, a pierdut puterea. Inițial, pro-rusul a fugit în Israel, înainte de a se stabili în Rusia. „Adevărul” a întrebat dacă oligarhul a avut ieșit din Rusia în ultimul an, iar șeful IGP a precizat că: ,,Cel puțin din informațiile de pe canalele oficiale, nu a ieșit din Rusia în perioada ultimului an”, subliniind că ”el a fost dat în căutare internațională”.

Sumă colosală pentru scrutine

În ceea ce privește sumele exacte de bani folosite de Ilan Șor pentru a manipula scrutinele de anul trecut, Viorel Cernăuțeanu a menționat: ,,Nici pe departe nu am atinge cifra reală. Orice cifră pe care o spunem noi, din ceea ce am reușit să documentăm, am văzut că-l deranjează foarte mult pe Ilan Șor din considerentul că este prea mică suma pe care o vehiculăm, cred că din perspectiva că dările de seamă nu pot fi argumentate în fața altor responsabili din Federația Rusă. Dar să vină doar într-o zi prin avioane charter peste un milion de dolari sau prin acel sistem de transfer PSB în lunile septembrie și octombrie au fost documentați peste 39 de milioane de dolari, noi ne dăm seama că este o sumă colosală. În plus trebuie să ținem cont că aceste sume au fost pentru corupere electorală, dar mai sunt cheltuieli pentru asigurarea logistică, mai este asigurare sedii, transport, organizări ședințe, pliante, deci o serie de alte cheltuieli care sunt foarte costisitoare în perioada scrutinelor electorale”.

Șeful IGP a fost întrebat și câți bani a primit un cetățean moldovean pentru a-și vinde votul. ,,A fost remunerat în funcție de importanța pe care o are în acel proces. Dacă vorbim de cel mai simplu cetățean care a fost corupt pentru a-și oferi votul la cererea organizației criminale, atunci sunt 5000 de ruble rusești, echivalentul a aproximativ 800 de lei moldovenești”.

Fețe bisericești duse în 2024 în Rusia

În contextul în care preoții Mitropoliei Moldovei au fost implicați în alegerile din toamna anului trecut, fiindu-le organizată plecarea în Rusia sub pretextul pelerinajelor, iar la întoarcere ar fi strâns semnături sau ar fi făcut propagandă electorală în favoarea candidaților din partea partidelor controlate de Ilan Șor, am întrebat câți dintre ei au fost anchetați de poliție. ,,Este regretabil că se întâmplă așa ceva, dar legea este legea pentru toți și noi trebuie să o respectăm. Am documentat, inclusiv preoți care au încercat să introducă sau să scoată banii de pe acele carduri PSB. Au fost ridicate sumele de la preoții care au fost vizați, au fost câteva zeci de cazuri, mai precis peste 20 de persoane. O mare parte dintre ei cumva s-au simțit obligați să meargă în acele pelerinaje, fiind determinați de unii superiori. Unii au fost anchetați penal, doar că remarc că mulți dintre ei au conlucrat cu noi și au oferit informații veridice. Alții au fost sancționați contravențional. Ei au primit anumite recompense, inclusiv pentru a colecta anumite semnături în favoarea unui concurent electoral, pentru asigurarea proceselor de introducere a banilor sau propagandă în campanie electorală în lăcașele bisericești. Sumele au fost diferite, adică între 300-500 de dolari pe lună, era o taxă lunară, dar variau în funcție de ce rol îl aveau preoții: cel care colecta semnături primea o sumă, iar cel care doar convertea și aducea banii, inclusiv din regiunea transnistreană avea o altă sumă mai mică, dar în ansamblul vreau să spun că nimic nu se făcea gratis”.

Preoți duși în 2025 în Serbia

Având în vedere că „Adevărul” a relatat anterior despre faptul că oligarhul fugar Ilan Șor urmează să folosească preoții și cu ocazia alegerilor parlamentare din acest an, aceștia urmând să fie duși în Serbia, am solicitat detalii despre schema cu implicarea fețelor bisericești din anul 2025. ,,Acum două săptămâni, dacă nu greșesc, două autocare cu preoți au plecat sub paravan cultural-religios în Serbia, sub denumirea de pelerinaj. Noi cunoaștem, iar toate aceste acțiuni se documentează. Nu putem face publice toate detaliile, dar confirm (n.r.-schema). Comanda de organizare este tot de la Moscova, iar interpusul, care este utilizat în acest proces, este Ilan Șor”.

Riscul destabilizărilor

Întrebat despre riscul destabilizărilor în preajma alegerilor parlamentare, în contextul în care mai mulți moldoveni au fost instruiți de grupul Wagner în tabere speciale din diverse țări, inclusiv Rusia, pentru a provoca destabilizări în legătură cu alegerile prezidențiale și referendumul de anul trecut, șeful IGP a afirmat următoarele: ,Întotdeauna acest risc trebuie să fie luat în calcul și noi trebuie să întreprindem toate acțiunile de prevenire deoarece o relaxare ar însemna un pericol sporit pentru securitatea Republicii Moldova. În anul 2024, am avut o serie de provocări: de la cele de ordin social sau de creare de panică până la cele de destabilizare, incendiere etc. Amintesc că, recent, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a anunțat despre trimiterea în judecată a celor trei cetățeni care în preajma sau în perioada electorală au încercat anumite acțiuni de atac, fiind vizată inclusiv conducerea IGP. În timpul măsurilor speciale, am descoperit că, inclusiv mijloacele mele de transport erau vizate pentru distrugere și incendiere, la fel și conducerea Comisiei Electorale Centrale. Deci erau forme prin care se încerca dezechilibrarea conducerilor instituțiilor pentru a putea acționa ulterior mult mai agresiv. Erau transmise datele cu privire la domiciliu, toate rudele mele, toate deplasările, amplasarea mașinilor, inclusiv aici pe teritoriu doar că am întreprins la acea perioadă măsuri de securitate, inclusiv în privința persoanelor de la conducerea Comisiei Electorale Centrale. Am reușit să ne infiltrăm în acea operațiune și să vedem ce se petrece. Totuși, au reușit să incendieze o mașină pe teritoriul IGP-ului”.

Viorel Cernăuțeanu a dat detalii și despre cum protejează poliția Republicii Moldova alegerile parlamentare de manipularea voturilor, ce măsuri specifice sunt luate, precum și dacă schema elaborată de serviciile ruse, dar implementată de Ilan Șor în preajma alegerilor de anul trecut, riscă să fie reactivată sau dacă activează clandestin în continuare.,,Ea (n.r.-schema) încearcă să se mențină în echilibrul pe care-l avea. Din ce îmi este cunoscut, procesele de examinare actuale sunt și mai sofisticate decât au fost în toamna anului 2024. Etapele de convertire și finanțare pe care le dezvoltă ei în acest moment sunt deja mult mai sofisticate, de aceea avem nevoie și noi de întărirea capacităților noastre și de ajustarea anumitor reglementări legislative. Noi, orice acțiune pe care o facem trebuie să avem o asigurare legală și avem în acest moment acțiuni comune cu toate instituțiile Republicii Moldova. Trebuie să înțelegem că dacă astăzi este cunoscut un element, nu înseamnă că, mâine, vom ieși și vom face rețineri. Sunt necesare măsuri speciale de investigație, astfel încât să ne fie și nouă clar demararea tuturor proceselor date, pentru asta se desfășoară unele acțiuni și 2-3 luni, și jumătate de an. Important este să putem curma și să ajungem exact în punctul- cheie, ci nu doar la periferie. Dacă anul trecut am vorbit de sistemul PSB și am blocat acel sistem, în următoarea perioadă a fost utilizat VPN care a fost mai complicat pentru instituțiile de drept ca să-l blocheze: pentru că sunt mai multe IP-uri. Acum s-a trecut deja la nivel de bursă, pe alte platforme cu criptomonede etc. Dar lucrăm și nu vom admite, indiferent cât de sofisticată ar fi forma, pentru asta avem subdiviziuni specializate în analize. Republica Moldova este dotată cu unele dintre cele mai puternice softuri de analiză pe care le au țările europene și SUA. Avem și subdiviziuni specialitate în cibernetică, în spălarea banilor”.

Legat de riscurile privind influențarea parlamentarelor din acest an de gruparea criminală condusă de oligarhul fugar Ilan Șor, șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a explicat: ,,Riscuri sunt, dar este important ca instituțiile statului să se consolideze pentru a acționa”.

,,Cooperare foare bună și de apreciat cu Poliția Română”

Viorel Cernăuțeanu a vorbit și despre colaborarea Poliției Republicii Moldova cu Poliția României, oferind detalii despre domeniile prioritare în acest sens. ,,Poliția Republicii Moldova cooperează foarte bine cu partenerii europeni, dar dacă luăm în mod special, atunci cea mai bună cooperare pe care o avem este cu România, Ucraina, Lituania, Letonia și Estonia. Sunt țările-cheie cu care practic avem săptămânal la nivelul cel mai înalt de conducere, absolut pe orice domeniu necesar: schimb de date, schimb de informații fie că vorbim de criminalitate, fie că vorbim de ordine publică. În ceea ce privește instruirea, vreau să vă spun că România a fost unul dintre partenerii care ne-a ajutat foarte mult atât la compartimentul instruiri, cât și dotări. Recent, ne-a oferit 46 de mașini. Am fost anunțați că, din partea Guvernului român, vom avea un proiect legat de infrastructură. Cu regret avem multe sedii în teritoriu unde colegii muncesc în condiții nu cele mai bune. Vreau să dau un simplu exemplu: statul român a fost cel care a ajutat în cazul unicului sediu construit din temelie până la ultimul calculator și pix pe masă, și softuri, fiind vorba de sediul Inspectoratul Național de Investigație (INI), care este unicul sediu nou la așa o anvergură pentru Poliția Republicii Moldova cu suportul colegilor din România. Au fost colaborări între Serviciul pentru Intervenții și Acțiuni Speciale (SIAS) a Poliției Române și Brigada de poliție cu destinație specială ,,Fulger” a Poliției Republicii Moldova. Noi am deschis recent laboratorul ADN, unde am avut nevoie de pregătire și instruirea angajaților, iar colegii din România nu doar că au fost pentru o perioadă de luni de zile aici, au luat angajații noștri și i-au pregătit în laboratoarele ADN de acolo. Dar sunt și multe altele, fiind vorba de o cooperare foarte bună și de apreciat cu Poliția Română, cu conducerea Poliției Române, cu domnul Benone Matei”.