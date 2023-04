Ministrul Energiei de la Chișinău: „Dacă protestele nu ar fi finanțate din exterior, nu ar exista”. Ce spune despre resursele de gaze ale țării | INTERVIU

Ministrul Energiei din Republica Moldova, Victor Parlicov, susține, într-un interviu pentru „Adevărul”, că protestele antiguvernamentale de la Chișinău au loc pentru că sunt finanțate din exterior, lăsând de înțeles că sunt plătite de Rusia.

Având în vedere că Moldovagaz, compania care asigură transportul gazelor naturale în Republica Moldova, a reluat luna trecută importurile de gaze rusești pentru locuitorii de pe malul drept al Nistrului, o decizie care nu a fost coordonată cu Guvernul de la Chișinău, am solicitat punctul de vedere al ministrului Energiei cu privire la situația dată.

„Așa cum am explicat și în briefingul de presă pe care l-am făcut a doua zi după ce s-a iscat această situație, cei de la Moldovagaz, având un contract cu Gazprom și având niște volume de gaze deja contractate, ceea ce reprezenta 5,7 de milioane metri cubi pe zi, au ajuns în situația în care volumele acestea erau mai mari decât necesitățile malului stâng (n.r. - regiunea transnistreană), pentru că logica era că aceste volume de la Gazprom se mențin pentru a acoperi necesitățile malului stâng, iar pe malul drept (n.r. - regiunea controlată de Chișinău) noi avem gaze și la prețuri mai bune, comparabile, uneori comparabile, dar mai bune decât la Gazprom. Și atunci cei de la Moldovagaz, ca să nu pornească o procedură care nu este prescrisă în contract, legată de corecția acestor volume în raport cu Gazprom, să solicite de la Gazprom de facto sau să micșoreze aceste volume pentru malul stâng, au purces la procurarea volumelor suplimentare, care nu se consumă pe malul stâng, pentru malul drept. Ceea ce deloc nu este intenția noastră. Respectiv, ei foarte repede au revăzut această decizie, după ce am transmis mesajul: oameni buni, dacă aveți o problemă tehnică pe care trebuie să o gestionați cu Gazprom la nivel de contracte și comunicare, să comunicați când aveți nevoie de răgaz și să reduceți volumele”, a precizat titularul de la portofoliul Energiei.

„În principiu, chiar dacă contractul nu prevede o procedură suplimentară, faceți un efort și discutați cu Gazprom, și sunt rezultate. Nu există o obligație de a se consulta cu Guvernul, dar pentru noi, ca și Guvern, de ce lucrurile acestea sunt importante? Pentru că este un mesaj politic pe care noi vrem să-l transmitem și de care dorim să ne ținem: că noi am reușit pe malul drept să ne asigurăm securitatea energetică fără contractul cu Gazprom, pentru prima dată în 30 și ceva de ani, și atât timp cât noi avem opțiunea de a procura gaze la prețuri comparabile, ba chiar și mai ieftine decât de la Gazprom nu vedem rostul achiziționării gazelor de la Gazprom. Da, există anumite prevederi contractuale, dar dincolo de obligațiile părților în acest contract, pentru că, așa cum am vorbit, acest contract a fost încălcat de ambele părți. Nici Gazpromul nu livrează ceea ce este obligat conform contractului și nici Moldovagaz nu și-a definit viziunea cu privire la reglementarea acelor datorii aferente consumului malului drept în raport cu Gazprom. În această situație contractul acesta poate fi reziliat, practic, de orice parte, dar este un contract care ne ajută să menținem stabilitatea socială în stânga Nistrului și noi trebuie să-l tratăm ca atare, dincolo de prevederile contractuale care există”, a completat demnitarul de la Chișinău.

Consecințe politice în urma deciziei companiei Moldovagaz

Întrebat dacă decizia companiei Moldovagaz cu privire la reluarea importurilor de gaze rusești a afectat economic sau politic Republica Moldova, Victor Parlicov a precizat: „A afectat mai curând politic (n.r. - Republica Moldova), a fost sensibil mai curând politic decât din punct de vedere economic pentru consumatori. Pentru ei nu a fost nicio diferență, deci prețul era practic același. Problema era mesajul politic pe care noi încercăm să-l transmitem partenerilor noștri, care ne ajută din Occident, că noi suntem capabili ca țară să asigurăm necesarul de pe piața internațională”.

În ceea ce privește eventuale riscuri pentru țară dacă aprovizionarea cu gazele rusești pentru malul drept era continuată, oficialul de la Chișinău a explicat următoarele: „Nu văd eu un risc, dincolo de faptul că noi asumându-ne asigurarea, securizarea consumului de gaze pe malul drept cu gaze de pe piața europeană, ajungem în situația să spunem așa, să fim acuzați că uite, înseamnă că nu puteți. Putem, a fost o greșeală”.

În contextul în care ministrul a insistat ca Moldovagaz să procure gaze naturale de la Energocom, o societate de la Chișinău responsabilă de achiziția gazelor, iar compania s-a renunțat în cele din urmă, Victor Parlicov a fost chestionat dacă există în acest moment garanția că aceasta nu va reveni la importul de gaze rusești. „S-a discutat acest subiect. Este inclusiv specificul lunilor de vară, deci 5,7 milioane de metri cubi de diurnă este mai mult decât este nevoie pe malul stâng în perioada de vară și atunci am rugat compania să facă demersurile de rigoare și să ajusteze volumele comandate de la Gazprom, conform necesităților malului stâng”, a ținut să puncteze demnitarul

,,Suntem într-o altă lume. A fost ca un salt de la căruță la cosmos”

La sfârșitul toamnei trecute, fosta conducere a Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale declara că Republica Moldova trece prin cea mai profundă criză energetică de la independența sa. În acest context, Victor Parlicov a fost pus să facă lămuriri aceasta criză a rămas o problemă.

„Într-adevăr, eu cred că pe parcursul ultimului an și jumătate, intensitatea crizelor a fost fără precedent pentru că au fost crize multiple legate și de limitarea volumelor și de prețuri, și de energie electrică, și de gaze. Acest lucru ne-a făcut să ne mișcăm cu mult mai repede, ne-a făcut să accelerăm procesul de integrare efectivă, de facto, a piețelor de energie din Republica Moldova într-o piață europeană. Dacă un an și jumătate în urmă, noi nu aveam nicio experiență în a achiziționa gaze de pe piețele europene, astăzi vreau să vă spun că noi avem experiențe, în mare parte, unicale pe care nu le au alte țări. De exemplu, de a exploata coridorul Grecia- Bulgaria- România- Republica Moldova- Ucraina și tocmai până la spațiul de stocare din vestul Ucrainei. Nimeni, nicio altă companie, în afara de Energocomul din Republica Moldova, nu are experiență pe tot acest traseu. Deci, dintr-o țară care eram sută la sută dependenți de Gazprom, noi am devenit o țară care avem experiență unică de diversificare și de valorificare a unei rute strategice. Noi am ajuns, iarăși, în urma deciziei politice cu suportul partenerilor europeni de a permite sincronizarea accelerată a rețelelor de energie electrică dintre Ucraina și Republica Moldova la ENTSO-E. Noi am ajuns cu un grad sporit de securitate, de alimentare cu energie electrică”, a precizat ministrul.

„Dacă țineți minte, inclusiv atunci când a fost bombardată infrastructura critică din Ucraina și Ucraina, o buna parte din țară, a stat fără energie electrică cu săptămânile, atunci la noi a fost vorba de deconectări de câteva ori, timp de câteva ore. Deci, din punct de vedere al securității alimentării cu energie a Republicii Moldova, după ce s-a realizat această sincronizare, noi suntem într-o cu totul altă lume, chiar dacă consumatorii noștri nu au observat nicio schimbare pe 16 martie 2022, când s-a realizat sincronizarea. Pentru consumatori nu s-a întâmplat nimic, dar din punctul de vedere al securității alimentării, stabilității sistemului, asta a fost ca un salt de la căruță în cosmos. Din păcate, aceste lucruri nu sunt suficient comunicate și nu sunt apreciate la justa valoare, deocamdată, în societatea noastră. Evident, vom face tot posibilul ca aceste eforturi, ca aceste progrese cu adevărat imense pe care le-am realizat în ultimul an și jumătate, să fie cât mai bine cunoscute de publicul larg”, a mai punctat ministrul din Cabinetul Recean.

Cel mai sumbru scenariu: sistarea livrării gazelor rusești în regiunea transnistreană

Ministrul a fost întrebat și care este cel mai sumbru scenariu al Republicii Moldova în ceea ce privește energia. „Cel mai sumbru scenariu este cel în care este sistată livrarea de gaze către regiunea transnistreană din partea Federației Ruse, pentru că așa cum am spus pe malul drept noi ne descurcăm, avem stocurile de gaze, avem capacitatea de a procura suplimentar gaze , avem resurse alocate acest sens, avem mecanisme de compensare pentru consumatorii vulnerabili, deci noi suntem pregătiți pentru a absorbi consecințele. De asta este important acel mesaj politic, pentru că noi deja ne-am învățat să trăim, cum am spus există gaz, după gaz rusesc. Problema este că dacă sistează livrările de gaze în regiunea transnistreană, atunci noi ne vom confrunta concomitent cu două crize. Pe de o parte va crește semnificativ prețurile la energie electrică, pentru că nu vom putea achiziționa energie din stânga Nistrului. Oricum, o achiziționăm la prețuri cu mult mai bune decât alternativele care există pe piața regională. Dar asta, iarăși ar putea fi gestionat, va necesita resurse suplimentare, alocarea de resurse suplimentare. Dar noi ne vom confrunta cu faptul că în stânga Nistrului avem 250- 300 de mii de cetățeni, în mare parte, cetățeni ai Republicii Moldova, practic toți din ei au cetățenie a Republicii Moldova și care nu vor dispărea peste noapte, și care nu vor fugi în Rusia, și nu vor fugi în altă parte”, a afirmat demnitarul.

„Noi trebuie să ne gândim cum asigurăm funcționalitatea și viața acestor oameni, dacă nu va fi livrat gaz gratuit din Federația Rusă pentru că toată regiunea ceea și, așa cum am spus cu mai multe ocazii, iluzia independenței regiunii transnistrene atârnă de un singur contract, de contractul prin care Gazpromul, de facto, gratuit livrează gaz. Repet, Gazprom este și astăzi în drept juridic să rezilieze contractul cu Moldovagaz. Nimeni altcineva nu va livra gaz gratuit în regiunea transnistreană, ca să fie clar. Nu, faptul că ei nu plătesc este exact ceea ce-i ține pe linie de plutire și le menține iluzia de independență, dar acest contract, formulă prin care Gazprom livrează gratuit gazul în stânga Nistrului poate fi terminat juridic în orice moment de Gazprom. Da, noi trebuie să fim pregătiți de scenariul în care noi va trebui să ne reintegrăm în ritm, hai să spunem așa, forțat și ne pregătim de acest scenariu”, a completat ministrul.

Republica Moldova își dorește menținerea relației pe partea energetică cu România

Victor Parlicov a dat detalii și despre contractul Republicii Moldova cu România în ceea ce privește energia electrică. „Avem un contract relativ mic de energie electrică cu România, inclusiv din cauza faptului că noi vrem să menținem această relație, această platformă de comerț pentru că, în caz că se declanșează cel mai prost scenariu, să avem posibilitatea, să achiziționăm din România, din Ucraina, volumele necesare și să nu ne pomenim ca în situația din noiembrie 2022, când se întâmplă peste noapte și noi să începem peste noapte a căuta de unde luăm energie. Deci, chestiile acestea trebuie pregătite și unul din motivele de ce noi menținem contractele existente cu România este pentru a menține prezența pe această piață”, a afirmat ministrul.

„Adevărul” l-a întrebat pe ministru și despre semnarea contractului MGRES (Centrala termoelectrică de la Cuciurgan), care a redus cu 10% prețul electricității, despre cum s-a întâmplat acest lucru. „Evident, noi am negociat și am încercat să obținem cel mai bun preț și eu cred că ne-a reușit și nu a fost doar efortul meu sau al Ministerului, a fost implicată toată lumea și întreprinderile. S-au dus discuții, vă dați seama că, în mare parte, este vorba de un element sau de o componentă înaltă politică pe această dimensiune pentru că celor din regiunea transnistreană le este totuna, pentru ca să nu plătească gazul, dar pentru ei contează să-și poată menține funcționalitatea și tot ce ține de bugetele regiunii pentru a putea păstra, să spunem așa, stabilitatea socială”.

Transnistria datorează aproape zece miliarde de dolari pentru gazul consumat

În schimbul electricității primite de la Tiraspol, Republica Moldova livrează gazele naturale pe care le primește de la Gazprom, deși Transnistria nu achită niciun ban în schimb. Prin urmare, am ținut să aflăm dacă aceasta poate fi o justificare în cazul în care Gazprom intenționează să rezilieze contractul cu Republica Moldova.



„Gazprom, cel puțin din ceea ce țin eu minte, nu a ridicat subiectul achitării datoriilor aferente malului stâng, deci gazul consumat pe malul stâng și datoria care se apropie deja de zece miliarde de dolari i-a deranjat cu mult mai puțin decât o datorie care este contabilizată de Moldovagaz și Gazprom, de 700 de milioane de dolari, aferentă malului drept. Datoria malului drept a fost invocată de multiple ori, inclusiv pentru a limita livrările de gaze, pentru a impune niște condiții de reziliere a contractului cu Gazprom în caz dacă nu se rezolvă problema cu datoriile. Juridic, Gazprom are dreptul să rezilieze contractul cu Moldovagaz din 1 mai 2022. Dacă nu o fac, înseamnă că nu vor”, a menționat ministrul.

Chișinăul s-a răzgândit și nu mai dă în judecată concernul rus?

Întrebat dacă Republica Moldova a dat deja în judecată concernul rus Gazprom, pentru că nu livrează întreaga cantitate, conform contractului, demnitarul a precizat: „Din câte știu nu este inițiat un proces, o să vedem dacă are sens să-l inițiem. Teoretic, este posibil, dar fiecare acțiune trebuie să aibă o logică și care este rostul, ce vrem noi să obținem. Să ne dea mai mult gaz? Nu, nu avem nevoie acum. Nu exclud că este rost, dar trebuie să ne definim care ar fi scopul: să cerem de la ei compensații? Posibil, deocamdată, nu am luat o decizie în acest sens”. De asemenea, despre posibilitatea renegocierii contractului, ministrul a punctat: „Contractul acesta este valabil. Teoretic, a fost semnat până în 2025, dacă nu mă greșesc și peste, adică este un contract valabil și în continuare, dar executat de părți destul de parțial. Dar un contract care în acest moment, nu știu dacă se pune problema renegocierii lui, nu se pune această problemă”.

Realizarea auditului pretinsei datorii a Moldovagaz, pe ultima sută de metri

Legat de detaliile auditului realizat pentru o pretinsă datorie a companiei Moldovagaz către Gazprom, ministrul a explicat: „Se lucrează, procesul este pe final. Eu cred că, în următoarele săptămâni sau maxim luni, vom avea o viziune deja definită cu privire la rezultatele acestui audit și va trebui să ne formulăm poziția, ce facem cu rezultatele acestui audit și cum mergem mai departe, cum utilizăm rezultatele acestuia pentru a propune o soluționare a problemei datoriei. Cele care sunt (n.r.-rezultatele preliminare), nu sunt, deocamdată, gata să le anunț public. Va fi anunț public după ce se finalizează exercițiul și după ce ne definim ce facem mai departe (...) În primul rând este vorba de un exercițiu care vizează o perioadă extrem de lungă și multe din documentele care au fost solicitate de echipa de audit, au fost obținute cu o săptămâna înainte de încheierea termenelor legate de realizare. Este un proces, vă dați seama, imperativ și noi încercăm să grăbim procesul, și să avem rezultate cât mai rapide, dar pentru noi contează mai mult calitatea acestui exercițiu și validarea documentală a concluziilor ale acestui audit decât să-l terminăm cu două luni mai devreme și să nu avem confirmările necesare”.

Ministrul Energiei: Avem resurse suficiente de gaze

Ministrul a fost chestionat și de unde este cumpărat acum gazul, în condițiile în care nu mai apelează la cel de la ruși. „Avem rezerve suficiente de gaze. Mai mult decât atât, noi o să facem public tot parcursul legat de achizițiile gazelor, stocurile, costurile. Recent am desecretizat parțial, ceea ce putem desecretiza din anumite decizii, inclusiv pentru a avea claritate și pentru a dezamorsa acele, în mare parte, zvonuri care circulă în spațiul public. Noi vrem să dăm o claritate, vrem să publicăm informația și să-și poată face societatea o impresie când, cât și la ce preț s-a procurat, care erau cotațiile în acel moment, care erau așteptările cu privire la prețuri, chiar dacă sunt și vor fi întrebări pe anumite decizii”.

Victor Parlicov a vorbit și de pregătirile pentru iarna viitoare. „Da, noi ne pregătim și acum ne gândim, și trebuie să luăm niște decizii cu privire chiar la suplinirea stocurilor pentru pregătirea pentru perioada rece, inclusiv să beneficiem de prețuri relativ bune care sunt acum pe piață. Este vorba de stocuri nu de securitate, dar de oportunitate, adică partea de asigurare cu stocuri minime este mai mult decât suficientă. Acum ține de partea de decizii legate de preț, adică cu cât să procurăm gaz și ce cantitate la prețurile existente și care sunt așteptările de prețuri pe viitor. Merită să procurăm gaz acum cât este mai ieftin sau să lăsăm pe mai târziu pentru că cine știe poate fi și mai ieftin, dar poate fi și mai scump. Deci este o decizie de oportunitate, nu suntem în situația de a lua decizii că, uite Doamne ferește, dacă se întâmplă ceva, noi suntem descoperiți. În ceea privește pregătirea de iarnă viitoare, consumatorii pot sta fără griji, gaz va fi și la prețuri competitive”.

Diversificarea resurselor energetice

Ministrul din Republica Moldova a vorbit și despre diversificarea resurselor energetice: „Multe lucruri, pur și simplu, nu se cunosc și dacă s-ar cunoaște ar fi mai simple și mai clare, și mai ușor de explicat. Până în anul 2020 nu exista nicio rută funcțională alternativă de a aduce gaz în Republica Moldova, decât ruta clasică dinspre Rusia prin Ucraina. De abia din 2020 a devenit tehnic posibil să aducem gaz în regim revers, cum ar fi Turcia, Bulgaria, România înspre Republica Moldova pe gazoductul transbalcanic. Tehnic a devenit posibil. Ruta Iași-Ungheni a devenit funcțională pe deplin, respectiv până atunci tehnic chiar să aduci gaz din altă parte și să-ți diversifici sursele nu prea era posibil (...) Sigur, că posibilitatea de a achiziționa gaz din altă parte îți este cumva limitată, oricum ești în mare parte prins de acest contract cu Gazprom. După ce s-a realizat sincronizarea și după ce am devenit mai puțin șantajabili din stânga Nistrului, deja prima iarnă, după ce s-au copt premisele, noi am demonstrat că avem capacitatea să achiziționăm gaze fără Gazprom și asta am făcut. Inclusiv, era vorba de experiența pe care trebuie să o capete compania Energocom și de resurse financiare pentru că gazul nu-l dă nimeni gratuit, adică sunt un șir întreg de constrângeri care au fost rezolvate între timp. Ceea ce este insuficient înțeles și nu este apreciat la justa valoare, în opinia mea, în societatea noastră este volumul de efort care s-a depus și magnitudinea acestor transformări care s-au produs în timp extrem de scurt, în mai puțin de un an și jumătate, în sectorul energetic din Republica Moldova. În puțin peste un an, noi am realizat o diversificare revoluționară în sectorul energetic care, din păcate, consumatorul nu a observat-o pentru că nu cunoaște anumite elemente fundamentale din această schimbare”.

Privind provocarea ca Republica Moldova să renunțe în totalitate la gazul rusesc, demnitarul a ținut să puncteze: „Eu cred că în acest moment acest contract cu Gazprom ne ajută să menținem, pe de o parte, stabilitatea în stânga Nistrului, pe de altă parte, consumatorii din dreapta Nistrului să aibă energie electrică la prețuri mai bune decât ar avea. Deocamdată, este un echilibru instabil, l-aș numi, dar trebuie să fim pregătiți în orice moment ca el să se dezechilibreze. Gazprom sau Ucraina, spre exemplu, pot să blocheze tranzitul de gaze spre regiunea transnistreană”.

Detalii despr edouă linii importante

Referitor la două proiecte importante de infrastructură energetică, adică liniile Vulcănești-Chișinău și Bălți-Suceava, demnitarul a precizat: „Linia de electricitate Vulcănești-Chișinău este în stadiul de proiectare a construcției, iar în cazul liniei de electricitate Bălți-Suceava a fost făcut studiul de fezabilitate, s-a alocat o parte din resurse și acum discutăm cu partea română cum să organizăm procesul, astfel încât să sincronizăm eforturile de construcție ale acestor porțiuni de linii pentru că este vorba de porțiuni de linii pe malul drept al Prutului, o porțiune pe malul stâng al Prutului și ca noi într-un mod să ne sincronizăm”.

Ministrul a vorbit și despre evoluția îndeplinirii recomandărilor din partea Uniunii Europene. „În primul rând, România a oferit sprijinul politic necondiționat pentru acest parcurs european al Republicii Moldova și aceasta este partea cea mai valoroasă, pentru că de aici rezultă foarte multe elemente. Suportul financiar este parte din asumarea această, suportul cu asistența tehnică, inclusiv în cadrul Ministerului avem un consilier de nivel înalt, achitat din resursele Delegației Uniunii Europene, care este din România, domnul Săndulescu, care este zi de zi cu noi și ne ajută în tot ce ține de aquis-ul comunitar, tot ce ține de legislație, piață, etc. Este vorba și de crearea unor proiecte infrastructurale, toate aceste lucruri fac parte din umbrela această de suport politic necondiționat pe care România îl oferă Republicii Moldova. Deci, nu știu cum ar putea fi supraestimat acest suport. Într-adevăr, este unul necondiționat, extrem de apreciat și sper că și cetățenii din Republica Moldova vor simți, pentru că acum sarcina mea ca ministru este ca acest vector european, acest suport internațional fără precedent să se materializeze în bunăstarea cetățenilor Republicii Moldova”.

Nu în ultimul rând, Victor Parlicov menționat pagubele din punct de vedere energetic, pe care le-a suferit în ultimul an Republica Moldova, în condițiile vecinătății cu Ucraina. „În primul rând cu asta trebuie de pornit că tot ce discutăm noi astăzi se datorează în mare parte rezistenței de care au dat dovadă prietenii noștri din Ucraina. Deci, dacă astăzi Doamne ferește trupele rusești erau la Odesa, atunci ele erau și în Transnistria, și Republica Moldova era într-o cu totul altă situație decât este acum. O bună parte din agenda noastră, beneficiile pe care noi le putem aduce cetățenilor noștri, de fapt, se datorează rezistenței ucrainenilor, dar pe de altă parte acest război declanșat de Putin a adus crize și nu doar în Republica Moldova, dar în toată regiunea și în Europa. Acest lucru ne-a mobilizat și ne-a făcut să simțim că noi putem într-o perioadă atât de scurtă să devenim o țară cu un portofoliu energetic mult mai diversificat, mult mai siguri pe noi, pe securitatea noastră”.

,,Dacă nu ar fi finanțate din exterior, nu ar exista aceste proteste”

Ministrul a vorbit și de situația de securitate, în condițiile apariției de provocări, proteste anti-guvernamentale și tot mai mult persoane întoarse la graniță, pentru că ar urmări destabilizarea țării.

„Portofoliul de discuții pe dimensiunea aderarea la NATO nu este la mine, noi ne ocupăm de partea de securitate, dar mai mult pe partea energetică. Eu știu că discuțiile se poartă la nivel instituțiilor corespunzătoare. Eu personal cred că, capacitatea Rusiei de a destabiliza situația în Republica Moldova este în mare parte definită sau limitată de capacitatea noastră de a reacționa sau de a da cetățenilor acestei țări, un sentiment de securitate și bunăstare. Vedeți și aceste proteste care încearcă lumea să le genereze, nu au suport popular masiv. Haideți, să fim serioși. Deci dacă nu ar fi finanțate din exterior, nu ar exista aceste proteste. Deci, suportul masiv pentru ele nu există și aceasta este cea mai bună notă care a fost dată drept reacție instituțiilor la crizele care au fost. Înseamnă că, totuși, chiar dacă oamenii au absorbit pe alocuri acele șocuri de prețuri imense, totuși conștientizează că s-a făcut, poate nu totul, dar maxim ce au putut autoritățile”, a conchis ministrul.