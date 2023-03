Chișinăul a început să cumpere din nou gaze de la ruși. Cum explică Moldovagaz decizia

În ultimele patru zile, compania Moldovagaz a achiziționat gaze rusești pentru malul drept, decizie despre care ministrul Energiei spune că a aflat ulterior, pentru că nu a fost coordonată cu instituția. Ba mai mult, consideră că nu este necesară, întrucât statul are stocuri în acest sens.

Ministrul Energiei, Victor Parlicov, susține că atunci când a aflat despre faptul că Moldovagaz a reluat achiziția de gaze rusești pentru malul drept, i-a solicitat conducerii companiei să iasă cu o informare publică cu privire la această decizie.

,,Toată iarnă am petrecut-o fără a achiziționa gaze naturale pentru malul drept din partea Gazprom. Și într-adevăr am fost și eu mirat să aflu că timp de câteva zile noi am luat gaz din partea Gazprom. Decizia a fost luată de Moldovagaz, când am aflat de această decizie, ea nu a fost coordonată cu Ministerul...am solicitat în primul rând ca Moldovagaz să iasă cu o comunicare publică la acest capitol”, a declarat Victor Parlicov.

Argumentele șefului Moldovagaz

Informarea publică despre care a menționat ministrul Energiei a fost publicată în data de 20 martie de șeful Moldovagaz, Vadim Ceban, pe canalul său de Telegram.

,,În urma încălzirii din luna martie, consumul de gaze naturale pe malul stâng al Nistrului a scăzut semnificativ. În această situație, ținând cont de faptul că prețurile gazelor naturale furnizate de „Gazprom” și S.A. „Energocom” sunt aproape identice, S.A. „Moldovagaz” până la sfârșitul lunii martie 2023 va achiziționa pentru consumatorii săi circa 0,7-0,8 milioane de metri cubi, zilnic, de la Gazprom, și aproximativ 1,3-1,5 milioane de metri cubi, zilnic, de la Energocom S.A”, a anunțat Vadim Ceban.

Ministrul Energiei: Nu avem nevoie să procurăm gaze de la Gazprom

De cealaltă parte, Victor Parlicov i-a cerut conducerii Moldovagaz să procure gazele naturale pentru consumul malului drept al Republicii Moldova de la Energocom, societate de la Chișinău, susținând că aceasta are stocuri suficiente, cumpărate anterior la un preț similar celui propus de Gazprom.

,,Noi pentru malul drept nu avem nevoie să procurăm gaze de la Gazprom. Noi avem gaze care au fost procurate și există stocuri create special pentru securitate, prin Energocom. Acest gaz, în mod normal, poziția noastră este că trebuie achiziționat de la Energocom. Utilizarea gazelor naturale din rezervele Energocom va permite companiei să acumuleze bani pentru a cumpăra gaze mai ieftine de pe bursele internaționale, profitând astfel de conjunctura de piață favorabilă”, a conchis ministrul.

La câteva ore de la conferința de presă susținută de șeful Ministerului Energiei de la Chișinău, conducerea Moldovagaz a venit cu noi explicații cu privire la achiziția de gaze rusești, invocând faptul că în acest mod a fost evitată încălcarea contractului cu Gazprom.

,,Din cauza încălzirii, precum și a scăderii cererii pentru achiziționarea de energie electrică de către S.A. Energocom de la MGRES în a doua jumătate a acestei luni, consumul de gaze naturale pe malul stâng al Nistrului a scăzut semnificativ. Ca urmare, volumele contractate de gaze naturale au început să se acumuleze pe contul de echilibrare operațională la punctele de interconectare ale sistemelor de transport gaze din Ucraina și Republica Moldova, contrar prevederilor acordului de interconectare semnat de operatori, conform căruia aceste conturi ar trebui să tindă spre zero. Pentru a preveni încălcarea obligațiilor contractuale cu Gazprom, S.A. Moldovagaz a primit gaze naturale neselectate, timp de patru zile, în valoare de 500 mii metri cubi pe zi”, a menționat Vadim Ceban.

Provocări legate de lumină și de gaze naturale

Amenințată de Gazprom că va fi lăsată fără gaze naturale, țara vecină a întreprins în ultimele luni diverse acțiuni pentru ca să facă față situațiilor neprevăzute. Republica Moldova a cumpărat gaze pe care le stochează pe teritoriul României și cel al Ucrainei.

Din 1 decembrie 2022, întreaga cantitate de gaze naturale primită din Rusia a fost livrată în stânga Nistrului, în schimbul electricității produsă de Centrala termoelectrică de la Cuciurgan, o companie din stânga Nistrului.

De anul trecut, statul vecin se confruntă cu cea mai gravă criză energetică din istoria sa, având deficit de lumină și gaze naturale.