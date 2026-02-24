search
Marți, 24 Februarie 2026
Mărturisirile premierului moldovean Alexandru Munteanu, aflat la Kiev la începutul războiului pornit de Kremlin

Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, se afla la Kiev pe 24 februarie 2022, când Kremlinul a început războiul. Șeful Cabinetului de miniștri mărturisește că un aerodrom din apropierea casei sale, unde trăia în ultimii ani, a fost bombardat.

Alexandru Munteanu a locuit mult timp la Kiev. FOTO: Multimedia.parlament.md
Alexandru Munteanu a locuit mult timp la Kiev. FOTO: Multimedia.parlament.md

,,Pe 24 februarie 2022 nu am urmărit războiul la televizor. Eram la Kiev. M-am trezit odată cu primele explozii, sirenele nici nu se activau în primele zile, era bombardat un aerodrom aflat în preajma casei mele. În câteva clipe, realitatea a milioane de ucraineni s-a schimbat. Au fost nevoiți să-și părăsească locuințele în căutarea unui adăpost sigur, iar războiul a despărțit familii întregi, lăsând în urmă durere și incertitudine”, a mărturisit șeful Cabinetului de miniștri de la Chișinău în ziua în care se împlinesc patru ani de la declanșarea războiului Rusiei contra Ucrainei.

Premierul Alexandru Munteanu a subliniat că ,,Federația Rusă duce un război barbar împotriva Ucrainei”.

,,Patru ani în care Kremlinul bombardează necontentenit orașe ucrainene, lovește infrastructura energetică și transformă iernile într-o armă împotriva oamenilor. Rusia a dus războiul în casa fiecărui ucrainean și ucide oameni nevinovați pentru a frânge spiritul Ucrainei. Dar spiritul acestui popor este de neînvins. În tot acest timp, am văzut hotărârea oamenilor de a nu-și abandona libertatea. Am văzut unitatea unui popor care nu se frânge, ci devine tot mai puternic și mai solidar. Am văzut și solidaritatea europeană - solidaritatea umană - mii de refugiați ucraineni întâlniți la hotare de cetățenii noștri care le deschideau frățește casele și le ofereau mâncare și adăpost”, a adăugat oficialul.

Prim-ministrul Republicii Moldova a adăugat că țara sa ,,condamnă în termenii cei mai duri războiul dus de Federația Rusă în Ucraina”, reiterând că este alături de Kiev.

,,Suntem alături de Ucraina și vom sprijini eforturile pentru o pace justă, bazată pe dreptul internațional și respectarea integrității teritoriale. Pentru ca toți cei care au fost nevoiți să plece să poată reveni, în siguranță, acasă, inclusiv copiii răpiți de Federația Rusă. Iar criminalii, făptașii acestui război să fie pedepsiți”, a conchis Alexandru Munteanu.

Mesajul Maiei Sandu

Mai devreme, lideri de la Chișinău, printre care președinta Maia Sandu și președintele Parlamentului Igor Grosu, au transmis mesaje de solidaritate cu Ucraina.

„În zorii unei zile care a schimbat istoria, Ucraina a ales să reziste. Și a rămas în picioare. Dârzenia poporului ucrainean este o lumină pentru întreaga lume liberă. Ne înclinăm în fața memoriei celor care și-au pierdut viața în cei patru ani de război. Împărtășim durerea celor care au pierdut pe cineva drag. Purtăm în amintire suferința celor care au fost răniți sau au fugit din calea armelor. Nu uităm chinul prizonierilor de război torturați și umiliți în captivitate”, a afirmat Maia Sandu. 

De asemenea, președinta Maia Sandu a subliniat recunoștința pe care țara sa o datorează Ucrainei, precum și importanța unei păci juste.

„Vom fi mereu recunoscători ucrainenilor pentru că au apărat pacea și libertatea noastră și a întregii Europe. Ucraina merită o pace dreaptă. Iar noi vom sprijini Ucraina cu solidaritate neștirbită”, a detaliat Maia Sandu. 

,,De patru ani, peste 1400 de zile, oamenii din Ucraina trăiesc în frig, în întuneric, departe de casă sau sub amenințarea bombelor. De patru ani, Ucraina luptă cu dârzenie pentru libertate, pentru țară, pentru viitor.Am condamnat din prima zi agresiunea brutală a Federației Ruse și rămânem fermi în sprijinul poporului ucrainean”, a adăugat Igor Grosu. 

Gest de solidaritate 

Iar clădirea Parlamentului Republicii Moldova a fost iluminată în culorile drapelului ucrainean, în semn de solidaritate cu Ucraina și de susținere a poporului ucrainean, care marchează patru ani de la declanșarea războiului pornit de Kremlin.

De la începutul războiului declanșat la 24 februarie 2022 de Kremlin, Republica Moldova a primit cel mai mare număr de refugiați ucraineni raportat la populația sa din Europa.

În țara vecină, aceștia au beneficiat de asistență socială, medicală și educațională, precum și de posibilitatea de a se angaja în câmpul muncii.

Războiul pornit în Rusia a omorât și strămutat milioane de cetățeni ucraineni, a devastat orașe și infrastructura, precum și a provocat daune economice, ecologice și psihologice pe termen lung Ucrainei.

Republica Moldova

