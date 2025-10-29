search
Miercuri, 29 Octombrie 2025
Adevărul
Maia Sandu, la Paris: ,,Moldova a refuzat să fie de partea agresorului, Kremlinul a lansat o campanie furibundă"

Publicat:

Lidera de la Chișinău, Maia Sandu, a afirmat că Kremlinul a lansat o campanie furibundă împotriva Republicii Moldova, dorind ca aceasta să aibă soarta Ucrainei, deoarece nu s-a aliniat părții ruse în războiul contra Kievului, declarație făcută în timpul Forumului Păcii de la Paris.

Maia Sandu a participat la Forumul Păcii de la Paris. FOTO: Profimedia
Maia Sandu a participat la Forumul Păcii de la Paris. FOTO: Profimedia

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a subliniat că a fost o onoare să vorbească la un forum care ne amintește că pacea începe cu adevărul și că acest adevăr trebuie apărat.

,,Înainte ca prima rachetă să lovească vecinul nostru, Ucraina, prima armă a fost minciuna. Când tancurile au ajuns să treacă granița, terenul fusese deja pregătit: dreptul Ucrainei de a exista fusese luat în derâdere iar diferența dintre agresor și victimă a fost voit ștearsă. Moldova nu este străină de războiul informațional al Rusiei. Dar începând cu invazia pe scară largă a Ucrainei, manipularea adevărului a atins un nivel înspăimântător. Pentru că Moldova a refuzat să fie de partea agresorului, Kremlinul a lansat o campanie furibundă pentru a submina încrederea în statul Republica Moldova — pentru a discredita conducerea, pentru a diviza cetățenii și pentru a-i speria, răspândind ideea că, dacă Moldova va fi alături de Ucraina și de Europa, va sfârși prin a avea soarta Ucrainei”, a menționat lidera de la Chișinău.

,,Manipularea informațională a Rusiei”

Maia Sandu a mai spus că frica de război s-a transformat ,,un instrument puternic de manipulare, folosit în repetate rânduri la ultimele trei scrutine”. 

,,Alte țări, inclusiv Franța, au fost și ele atacate tocmai pentru că sprijină ferm Ucraina și valorile democratice. Manipularea informațională a Rusiei merge chiar mai departe caută să erodeze susținerea securității și apărării Europei de către cetățeni. Scopul este să-i convingă pe cetățeni că investiția în protecție este o provocare, că forța înseamnă escaladare. În timp ce Rusia funcționează cu o economie de război și duce un război hibrid împotriva mai multor țări, ea vrea ca democrațiile europene să fie dezarmate din punct de vedere politic, economic și mental”, a adăugat președinta Maia Sandu.

La Paris, președinta Maia Sandu a vorbit și despre scrutinul parlamentar de luna trecută pe care Kremlinul a încercat să-l influențeze cu scopul să preia puterea. 

,,Rusia a folosit dezinformarea pentru a submina încrederea în votul liber și corect și pentru ca, ulterior, să pună mâna pe putere în Moldova. Este foarte clar: propaganda rusă nu este o colecție de postări întâmplătoare sau de prezentatori gălăgioși. Este o operațiune strategică, o campanie orchestratǎ de un regim autoritar pentru a distorsiona democrațiile din străinătate, pentru a eroda încrederea publică și pentru a falsifica alegeri în state democratice. Ea exploatează fiecare diferență: de limbă, etnie, geografie, istorie, transformând diversitatea în diviziune, vecinii în dușmani. Iar propaganda nu vine de una singură. Face parte dintr-o strategie hibridă mai amplă, care depășește cu mult sfera dezinformării. Este alimentată de bani ilegali și, în cazul Moldovei, a implicat chiar și preoți transformați în influenceri care răspândesc narative pro-Kremlin în biserici și pe TikTok. Războiul hibrid, pe care regimurile autoritare îl folosesc pentru a submina democrațiile, combină manipularea online cu acțiuni din lumea reală. Nu este doar un război digital; acționează prin intermediul politicii, religiei și societății, punând presiune asupra instituțiilor și crescând neîncrederea. Pentru noi a devenit clar că apărarea suveranității, dreptul nostru de a ne alege viitorul înseamnă apărarea integrității spațiului informațional și a celor care îl mențin viu”.

Citește și: Maia Sandu: Le cer cetăţenilor să fie gata pentru a ieşi să ne apărăm drepturile

Locul Chișinăului în topul cu privire la libertatea presei 

Maia Sandu a mai subliniat că, înainte ca Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiune fondată de ea, să preia puterea, peisajul mediatic din Republica Moldova se sufoca sub controlul oligarhic.

,,Am schimbat acest lucru. Am lucrat pentru a construi un spațiu mediatic în care faptele să conteze, în care jurnaliștii pot lucra fără teamă și în care cetățenii pot avea încredere în informațiile pe care le primesc. Anul trecut, organizația Reporteri fără Frontiere a clasat Moldova pe locul 31 în lume în privința libertății presei, un salt de peste cincizeci de poziții față de acum cinci ani, când am început această transformare. Acest progres nu a fost doar despre libertate, ci a ținut și de forță și de securitatea noastră națională. Pentru că atunci când influența malignă a Rusiei s-a intensificat, presa noastră independentă, consolidată și rezilientă, a devenit prima linie de apărare. În alegerile recente, jurnaliștii de investigație au descoperit ferme de troli, au expus rețele de dezinformare finanțate prin criptomonede, scheme de cumpărare de voturi și au dezvăluit cum interpuși ai Rusiei au încercat să cumpere influență cu bani murdari și minciuni. Munca lor a ajutat cetățenii să facă alegeri în cunoștință de cauză și a ajutat democrația noastră să reziste unuia din cele mai dure atacuri hibride din istoria noastră. Dar această muncă a avut un preț. Jurnaliștii au fost hărțuiți online, intimidați cu mesaje și apeluri de amenințare, și țintiți de atacuri cibernetice menite să-i reducă la tăcere. Așadar, astăzi vreau să exprim recunoștința Republicii Moldova față de toți partenerii noștri care susțin presa liberă și independentă, inclusiv Fondul Internațional pentru Media de Interes Public, gazda noastră de astăzi”, a conchis lidera de la Chișinău.

Invitație din partea liderului de la Paris 

În data de 29 octombrie, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la Forumul Păcii de la Paris, fiind invitată de președintele Franței, Emmanuel Macron.

Republica Moldova

