Maia Sandu, după reducerea personalului Ambasadei ruse la Chișinău: Suficient de mare ca să asigure servicii de calitate

Lidera de la Chișinău susține că Ambasada Rusiei în R. Moldova a rămas cu angajați suficienți, astfel încât să asigure servicii de calitate, după plecarea mai multor diplomați ruși la cererea autorităților moldovene.

,,Sunt sigură că numărul angajaților Federației Ruse este sufficient pentru ca să asigure servicii de calitate. În general, relația noastră cu Federația Rusă are de suferit dramatic după ce Rusia a atacat Ucraina și ucide oameni nevinovați, distruge orașe și sate din Ucraina”, a declarat președinta Republicii Moldova.

Maia Sandu a făcut declarația, în contextul în care reprezentanții Ministerului de Externe de la Moscova au calificat decizia Chișinăului de a reduce personalul Ambasadei ruse în Republica Moldova drept o ,,mișcare neprietenoasă” care va avea consecințe asupra relațiilor bilaterale dintre cele două state.

Totodată, aceștia au mai afirmat că misiunea diplomatică cu un personal redus nu va putea presta servicii consulare în volume mari și termene adecvate, la fel și celelalte instituții ruse vizate hotărârii date, iar vina o poartă conducerea țării vecine care ,,în cadrul campaniei anti-rusă declanșată a luat decizia nejustificată de a reduce semnificativ numărul personalului misiunilor ruse externe în Moldova”.

Responsabilii instituției ruse au fost nemulțumiți după ce mai mulți diplomați ruși, împreună cu apropiații lor, au plecat în data de 14 august cu autocarul spre Aeroportul Internațional Chișinău pentru a urca în avion și a pleca acasă. La aerogară, ei au fost așteptați de mai mulți membri ai Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, între care deputații Grigore Novac și Vladimir Odnostalco.

În iulie, Republica Moldova a decis să limiteze numărul diplomaţilor ruși acreditaţi în teritoriul său, anunțându-l în acest sens pe ambasadorul Oleg Vasneșov, care a fost convocat la sediul MAE de la Chișinău.

„La etapa actuală reprezentarea fiecărui stat, în baza principiului de paritate, urmează să constituie 10 funcții diplomatice și 15 poziții administrative, tehnice și de serviciu. Această decizie vine ca urmare a numeroaselor acțiuni neprietenoase față de Republica Moldova, care nu au legătură cu mandatul diplomatic, precum și tentativelor de destabilizare a situație interne din țara noastră”, a comunicat diplomația moldovenească.

Decizia, care trebuia pusă în aplicare până în data de 15 august, a survenit după apariția unor relatări în presa de peste Prut privind existenţa unui sistem de recepţie pe acoperişul Ambasadei Federaţiei Ruse la Chişinău. Mai exact, zeci de antene prezentate drept dispozitive ce pot colecta informaţii sensibile.

„Timp de mai mulţi ani, chiar decenii, am asistat şi am fost ţinta unor tipuri de activităţi din partea Federaţiei Ruse şi politici destul de ostile. O parte erau realizate inclusiv prin intermediul Ambasadei Federaţiei Ruse la Chişinău. Chiar recent am văzut informaţii cu un număr excesiv de antene”, a declarat atunci șeful diplomației moldovenești, Nicu Popescu.

Lidera de la Chișinău, Maia Sandu, a spus că informațiile privind schema de spionaj din incinta misiunii diplomatice nu sunt o noutate pentru structurile responsabile ale țării, dar amănunte cu privire la ea vor fi oferite la momentul potrivit.