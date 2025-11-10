search
Guvernul moldovean negociază cu compania rusă Lukoil preluarea infrastructurii de combustibil a aeroportului

0
0
Publicat:

Guvernul moldovean poartă negocieri cu Lukoil pentru preluarea infrastructurii de asigurare cu kerosen a Aeroportului Internațional Chișinău, în contextul în care compania rusă nu va mai putea furniza combustibil după 21 noiembrie.

Dorin Junghietu a subliniat că Guvernul poartă acum negocieri cu Lukoil. FOTO: Arhivă
Dorin Junghietu a subliniat că Guvernul poartă acum negocieri cu Lukoil. FOTO: Arhivă

 Ministrul moldovean al Energiei, Dorin Junghietu, a subliniat că Guvernul, care a propus prin intermediul Aeroportul Internațional Chișinău (AIC) propunerea de achiziționare a infrastructurii de asigurare cu kerosen de la Lukoil, negociază acum cu compania rusă astfel încât aprovizionarea AIC ,,cu resurse petroliere să nu fie afectată”.

,,Gestionarea procesului de asigurare cu combustibil a sectorului aeronautic din Republica Moldova implică coordonare continuă între mai multe instituții ale statului. Grupul de lucru constituit în acest sens analizează toate riscurile și opțiunile fezabile pentru asigurarea stabilității infrastructurii aeroportuare”, a notat Dorin Junghietu.

Acțiuni urgente

Potrivit oficialului moldovean, în prezent există mai multe scenarii și propuneri privind negocierile cu compania rusă, însă Dorin Junghietu nu a oferit alte detalii.

,,Interesul nostru este să obținem cel mai bun rezultat pentru statul Republica Moldova în negocierile cu compania Lukoil, căreia îi oferim mai multe variante de rezolvare a situației.A utoritățile au realizat o serie de acțiuni pentru a prelua infrastructura de la SRL Lukoil - Moldova, iar acum responsabilitatea companiei este de a realiza toate acțiunile în regim urgent”, a dat asigurări șeful Ministerului Energiei. 

În același timp, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că piața de combustibili din Republica Moldova este una diversă și capabilă să asigure necesarul consumatorilor, subliniind că instituțiile publice care achiziționau combustibil de la Lukoil se vor orienta către alți furnizori pentru că compania nu va mai putea livra după 21 noiembrie.

,,În legătură cu asigurarea cu combustibil a instituțiilor, precum și a cetățenilor, accentuăm că în Republica Moldova este o piață diversă, cu mai multe companii care pot asigura cererea consumatorilor. În ce privește instituțiile publice, care au achiziționat combustibil conform criteriului „cel mai mic preț”, acestea se vor orienta către alt furnizor, având în vedere că Lukoil se va afla în incapacitate de furnizare după 21 noiembrie 2025”, a conchis Dorin Junghietu. 

Oferta pentru Lukoil

La sfârșitul săptămânii trecute, oficialul moldovean a menționat că Chișinăul poartă discuții continue cu Bulgaria și România, inclusiv cu compania Rompetrol, pentru a asigura necesarul de benzină, motorină și kerosen pentru aeronavele care efectuează curse de la Aeroportul Internațional Chișinău. Iar Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului (CEIISS) a refuzat oferta Lukoil de a-și înstrăina activele și de a vinde infrastructura din AIC către altă companie deoarece aceasta nu poate fi acceptată de stat în contextul securității naționale.

,,Consiliul a înaintat o ofertă de achiziționare a depozitului Lukoil din Aeroport, pentru ca statul să preia infrastructura și resursele companiei. Data-limită pentru această ofertă este 17 noiembrie, având în vedere că de la 21 noiembrie Lukoil va fi în incapacitate de funcționare.Moldova se aliniază sancțiunilor americane. Totodată, precum au făcut și alte țări din UE, Guvernul a solicitat o derogare temporară de la SUA de operare a companiei sub sancțiuni până rezolvăm problema, așa încât aprovizionarea cu resurse petroliere a Republicii Moldova să nu fie perturbată, iar viața oamenilor de zi cu zi să nu fie afectată”, a scris pe internet demnitarul Dorin Junghietu.

Anterior, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat că analizează, alături de alte autorități, modalitatea de aplicare și efectele sancțiunilor impuse, precum și potențialul impact al acestora asupra pieței produselor petroliere din statul vecin, în contextul în care compania rusă deține stații de alimentare cu carburant pe întreg teritoriul țării.

Iar ministrul moldovean al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a afirmat că „avem un grup de lucru care monitorizează situația. Lukoil este important pentru economia noastră, trebuie să monitorizăm situația prin trei aspecte. Când vom lua decizii, vom informa. Toți trebuie să ne aliniem sancțiunilor dar pe parcurs vom lua decizii. Acum totul este sub control”.

Washingtonul a impus în octombrie sancţiuni asupra celor mai mari două companii petroliere ruseşti, Lukoil şi Rosneft, interzicând tranzacţiile şi blocând proprietăţile acestora, pe fondul lipsei angajamentului Kremlinului față de un acord de pace pentru încheierea războiului din Ucraina. Dar Statele Unite au acordat o perioadă de graţie până pe 21 noiembrie pentru finalizarea tranzacţiilor existente pentru a evita întreruperi bruște în aprovizionarea cu combustibil

