Kievul confirmă că a minat graniţa cu Republica Moldova, pe segmentul Transnistriei. Reacţia Chişinăului

Kievul confirmă amplasarea de mine și consolidarea apărării la frontiera cu Republica Moldova, pe segmentul transnistrean şi avertizează că regiunea controlată ar putea fi folosită de Rusia pentru acțiuni destabilizatoare în spatele frontului.

Ucraina desfășoară măsuri consolidate de apărare la frontiera cu Republica Moldova, pe segmentul care se învecinează cu regiunea transnistreană, inclusiv operațiuni de minare și detașarea unor unități suplimentare ale serviciului de frontieră.

Anunțul a fost făcut în cursul serii de joi, 2 aprilie, de consilierul prezidențial ucrainean Mihailo Podoliak, care a explicat că această zonă ar putea deveni un punct vulnerabil în contextul războiului, notează NewsMaker.

Regiunea transnistreană, în care este staționat un contingent militar rus, reprezintă, potrivit Kievului, o potențială platformă pentru acțiuni hibride sau lovituri simulate în spatele frontului ucrainean.

Ucraina şi-a întărit semnificativ prezenţa la graniţă

Invitat la un post de televiziune din Chișinău, consilierul președintelui Volodimir Zelenski a detaliat motivele acestor acțiuni. Astfel, Mihailo Podoliak a explicat faptul că autoritățile ucrainene iau în calcul posibilitatea ca Rusia să utilizeze regiunea transnistreană pentru a pune presiune în plus asupra armatei ucrainene și pentru a perturba logistica militară.

„Înțelegem că regiunea transnistreană ar putea fi folosită de Rusia pentru a mima lovituri în spatele frontului ucrainean, sau pentru lovituri asupra logisticii și, respectiv, vrem să ne asigurăm din acest punct de vedere. Acolo există un contingent de trupe. Dar pentru ca Rusia să nu folosească posibilitatea de a distruge logistica, să nu creeze mișcări, așa cum s-a întâmplat în Belarus, întreprindem aceste acțiuni de minare”, a declarat Mihailo Podoleak în cadrul emisiunii „În Profunzime” de la ProTV Chișinău.

Potrivit acestuia, operațiunile de minare sunt completate de întărirea controlului de frontieră. „Sunt detașamente suplimentare de grăniceri, care efectuează un control suplimentar asupra zonei”, a precizat oficialul ucrainean.

Podoliak a subliniat că punctele de trecere pe segmentul transnistrean nu funcționează de mai mulți ani, rămânând însă sub monitorizare strictă.

„Toate punctele de trecere sunt închise încă din perioada când Rusia a preluat controlul asupra regiunii transnistrene, adică încă din anii 1990-1991. Niciunul dintre punctele de trecere nu funcționează, dar ele trebuie ținute sub control pentru ca Rusia să nu poată folosi grupuri de diversioniști și să provoace acțiuni terestre, distrugând logistica”, a explicat consilierul prezidențial.

Pentru a ilustra riscurile, Podoliak a făcut trimitere la situația din nordul Ucrainei, unde în regiunile Sumî și Cernigov „periodic intră grupuri de diversiune în sate, distrug case de locuit, își bat joc de oameni, încearcă să ia pe cineva cu ei în calitate de ostatici, distrug infrastructura – poduri, obiecte energetice”.

„Rusia nu se va opri în escaladarea sa”, a mai adăugat Mihailo Podoliak.

„Ei acum atacă, simulează lovituri cu drone, verifică cum funcționează sistemele antirachetă în diferite țări, inclusiv în România și Moldova. (…) Una dintre aceste activități este implicarea contingentului care se află pe teritoriile acaparate sau controlate ilegal pentru a provoca, deja prin intermediul operațiunilor terestre”, a punctat el.

Cum comentează oficialii moldoveni

Într-un context informațional tensionat, o publicație ucraineană a relatat recent despre minarea frontierei cu Republica Moldova, însă ulterior a retras articolul. Întrebat în legătură cu acest vicepremierul moldovean pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a comentat informațiile în cadrul unei emisiuni televizate, precizând că nu dispune de detalii suplimentare.

„Am urmărit și noi informația care a apărut, ca ulterior să dispară. Dar aș menționa că Ucraina are tot dreptul și nu numai dreptul, dar și interesul de a menține segmentul frontierei moldo-ucrainene, pe acest segment, într-o capacitate de apărare sporită. Nu aș fi foarte mirat dacă s-a întâmpla acest lucru”, a comentat oficialul moldovean.