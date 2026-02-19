Cererile UE pentru Rusia pentru un acord de pace cu Ucraina. Retragerea trupelor din Transnistria, printre ele

Șefa diplomației externe, Kaia Kallas, a transmis statelor membre ale UE un document intitulat „Interesele fundamentale ale Europei în asigurarea unei păci și securități cuprinzătoare, juste și durabile a continentului”, cu o listă de pași pe care Rusia trebuie să îi ia pentru a realiza pacea în Ucraina. Acesta include reducerea dimensiunii armatei ruse, retragerea acesteia de pe teritoriul statelor vecine, plata despăgubirilor și implementarea reformelor democratice, relatează Radio Liberty .

În ciuda faptului că UE nu este reprezentată direct la masa negocierilor, pe care Ucraina, Rusia și SUA le-au purtat în ultimele luni, țările sale finanțează o parte semnificativă din sprijinul acordat Kievului, se arată în document. De asemenea, acesta conține puncte care țin de competența Uniunii Europene, în special în ceea ce privește aderarea Ucrainei la UE. Europenii susțin că, fără participarea lor la negocieri și luarea în considerare a intereselor lor, o pace durabilă este imposibilă.

„Obținerea păcii nu înseamnă doar concesii din partea Ucrainei. De asemenea, trebuie să discutăm ce ar trebui să facă Rusia înainte de a trimite vreun emisar acolo”, a declarat un oficial european, în timp ce altul a numit cererile UE „maximaliste”, adăugând că acestea sunt în conformitate cu ceea ce au prezentat rușii.

Ce concesii cere Bruxelles-ul:

-dacă Kievul este de acord să reducă efectivele Forțelor Armate ale Ucrainei și să se retragă din unele zone de pe front, Moscova trebuie să facă același lucru;

-nu este nevoie să se recunoască teritoriile ocupate „de jure”, acestea trebuie demilitarizate;

-Federația Rusă trebuie să oprească campaniile de dezinformare, sabotajul, atacurile cibernetice și încălcările spațiului aerian împotriva Europei;

-Rușii nu se pot amesteca în alegerile din țările europene și din statele vecine;

-armele nucleare trebuie retrase de pe teritoriul Belarusului;

-să abandoneze, de asemenea, prezența militară rusă în Belarus, Ucraina, Republica Moldova, Georgia și Armenia;

-să interzică o amnistie generală pentru crimele de război în Federația Rusă;

-Federația Rusă trebuie să asigure accesul anchetatorilor internaționali la locurile unde au fost comise posibile infracțiuni;

-obligațiile internaționale ar trebui să aibă prioritate față de legislația internă a Federației Ruse;

-Rusia trebuie să plătească despăgubiri Ucrainei, statelor și companiilor europene și să compenseze daunele aduse mediului;

-organizarea alegerilor în Federația Rusă sub supraveghere internațională;

-eliberarea prizonierilor politici;

-întoarcerea civililor și copiilor deportați;

-respectarea principiilor libertății presei;

-abrogarea legislației din Federația Rusă care restricționează activitățile mass-media independente și ale societății civile;

-Federația Rusă trebuie să coopereze în ancheta privind moartea politicienilor opoziției Aleksei Navalnîi și Boris Nemțov.

Potrivit Radio Liberty, ambasadorii UE urmează să discute documentul. După aceea, unele dintre prevederile sale ar putea fi supuse spre examinare miniștrilor de externe ai blocului comunitar pe 23 februarie.

