Inechitate pe piața gazelor din Republica Moldova. Măsurile anunțate de Guvern: „Ne așteptăm la o scădere” a prețului

Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) din Republica Moldova s-a întrunit miercuri pe fondul unor informații precum că unele întreprinderi beneficiază de prețuri speciale pentru consumul de gaze naturale.

Ministrul moldovean al Energiei, Victor Parlicov, a anunțat la finalul ședinței că Guvernul de la Chișinău a observat încă din luna martie inechitatea de pe piață și a solicitat luna trecută Agenției Naționale de Reglementare Energetică (ANRE) să vină cu o soluție.

Primul subiect evocat de Victor Parlicov a fost cel privind revizuirea tarifelor la gaze.

„Am aprobat ca ANRE, în procedură accelerată, să poată revizui tarifele la gaz. Sperăm că ANRE să intervină în timpii proximi și consumatorii cât mai curând să beneficieze de alte tarife, dar nu vreau să punem presiuni pe ANRE, nu vom face prognoze, nu vom opera cu cifre, ca să evităm speculațiile”, a declarat Parlicov, citat de unimedia.info.

Al doilea subiect menționat de ministrul moldovean ține de corectarea echității pentru consumatorii de gaze.

„Tarifele întotdeauna conțin un element de prognoză, pentru că noi nu știm niciodată care va fi prețul efectiv la o anumită dată sau cursul valutar. De aceasta, la consumatori apar niște devieri tarifare. Acestea sunt direfențele între costurile real suportate de furnizorul de gaze reglementat și costurile incluse estimativ în calculul tarifelor, pentru că ele întotdeauna un pic diferă”, a explicat el.

Victor Parlicov a precizat că Guvernul a observat încă din luna martie apariția inechității și a sesizat ANRE, dar situația a luat amploare din cauza faptului că încă nu s-a ajuns la un numitor comun.

„Ce se întâmplă în procesul de liberalizare a pieței!? Atunci când un consumator pleacă din piața reglementată și în piața liberă se găsește un alt furnizor, devierile tarifare, care în mod normal, anterior acesta trebuia să le achite, rămân în prețurile reglementate a celorlalți consumatori, și aceștia trebuie să achite ce nu a achitat consumatorul care a plecat în piața liberă. Acest proces a fost sesizat prin luna martie, în aprilie noi am discutat, am avut și un schimb de scrisori cu ANRE, am căutat o soluție, dar procesul a luat amploare. Noi nu am ajuns cu ANRE la un numitor comun, prin ce instrument legal trebuie să intervenim”, a subliniat el.

„Astfel, CSE a introdus acest element de corecție de echitate, care presupune că un consumator care vrea să iasă în piața liberă, trebuie să-și ia și devierile tarifare neachitate. Acest calcul se face în conformitate cu formula care am aprobat-o astăzi la CSE. Noi vrem să facem o echitate ca acei consumatori care rămân la tarife reglementate să nu achite devierile pentru cei care au plecat în piața liberă”, a precizat ministrul moldovean al Energiei.

Așteptări în privința scăderii prețurilor la gaze

În ceea ce privește reducerea tarifului la gaze, Victor Parlicov a declarat că ar putea avea loc începând de săptămâna viitoare. „Probabil pe săptămâna viitoare. Noi ne așteptăm că va fi o scădere semnificativă, dar cifrele exacte va da ANRE”, a declarat el.

Într-o scrisoare adresată pe 18 aprilie ANRE, Guvernul Republicii Moldova semnalează că mai mulți consumatori non-casnici își schimbă furnizorul, iar povara de returnare a devierilor tarifare negative rămâne în mare parte pe seama consumatorilor casnici și parțial pe seama unor consumatori non-casnici. În acest context, Guvernul de la Chișinău solicită ANRE să modifice și să ajusteze actele normative în așa fel încât toți consumatorii finali să fie responsabili de rambursarea devierilor financiare create pe piața gazelor.

ANRE leagă această situație de scăderea prețului de referință pe platformele de tranzacționare și identificarea unor surse energetice alternative. În plus, face referire la o derogare de la cadrul normativ în vigoare pentru a putea interveni în vederea reglementării situației de inechitate apărute începând cu luna martie.

„Guvernul a sesizat inechitatea de pe piață și a solicitat ANRE să intervină. ANRE, ca regulator independent, trebuie sa vină cu o soluție ca acoperirea devierilor tarifare, formate începând cu 2021, să fie distribuită echitabil între consumatorii de gaz”, a declarat Victor Parlicov marți.

Scrisoarea către ANRE a fost publicată după ce politicianul Renato Usatîi a declarat că peste 70 de întreprinderi din Republica Moldova cumpără gaze la prețul de 11-14 lei moldovenești, în condițiile în care tariful pentru un metru cub este de 29,27 de lei moldovenești sau echivalentul a aproape 8 lei românești.

Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a reacționat imediat printr-o postare pe Facebook. „În legătură cu informațiile că unele întreprinderi beneficiază de prețuri speciale pentru consumul gazelor naturale, Guvernul monitorizează această situație și va interveni. Prețul actual la gazele naturale e dictat de necesitatea de a compensa devierile de preț și nu este echitabil ca această diferență de preț să fie acoperită doar de unele întreprinderi și de consumatorii casnici. O decizie în acest sens va fi luată miercuri de Comisia pentru Situații Excepționale. În același timp, așa cum am spus anterior, Guvernul caută furnizori alternativi și posibilități pentru a reduce costul la gazele naturale și sunt sigur că vom avea știri bune pentru toți consumatorii în cel mai scurt timp”, a scris Recean.

Creșterea stocurilor strategice

Pe de altă parte, Guvernul Republicii Moldova a decis miercuri creșterea stocurilor de securitate de gaze naturale de la 22,8 milioane de metri cubi la 45,6 milioane de metri cubi, sau de la patru zile de consum mediu în perioada de iarnă la opt zile.

Republica Moldova s-a confruntat anul trecut cu cea mai gravă criză energetică din istoria sa pe fondul creșterii inflației în regiune, războiului din Ucraina și intensificării șantajului din partea Rusiei în scopuri politice. Amenințată de Gazprom cu întreruperea livrărilor de gaze naturale, Republica Moldova a întreprins diverse acțiuni pentru ca să poată face față unor situații neprevăzute. Astfel, Guvernul de la Chișinău a decis să diversifice sursele de aprovizionare cu gaze și să facă stocuri în România și Ucraina. Din decembrie 2022, toată cantitatea de gaze importată din Rusia este livrată regiunii separatiste Transnistria în schimbul electricității.