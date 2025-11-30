Tanczos Barna, despre momentul când a fost înjunghiat în biroul său: „A fost un moment de cumpănă, dar n-am rămas cu sechele”

Vicepremierul Tanczos Barna a povestit despre momentul când a fost înjunghiat în biroul său, în 2006, pe când se afla la conducea Agenției Domeniilor Statului (ADS).

Într-o emisiune la Digi24, vicepremierul Tanczos Barna a fost întrebat despre momentul din viaţă când a fost înjunghiat în propriul birou.

„Înainte să se întâmple incidentul, a început un control de la ANAF, la ADS. Şi era un control dur, cred că era şi comandat, politic, am avut şi momente de genul acesta. Am trecut de acel episod, am supravieţuit. Dumnezeu cred că m-a trimis înapoi”, a spus Tanczos Barna.

El a povestit că a stat în spital zece zile, după două operaţii şi CT-uri şi echipe de medici aduşi.

„Era să mor, era un moment de cumpănă, şi, când m-am întors la ADS, controlul era cam terminat sau pe terminate şi vine conducătorul acelei echipe şi începe să-mi zică: «Domnule, ce am găsit şi ce o să facem. Şi îi zic, faţă de ce era să păţesc, să mor, asta este parfum. Scrieţi ce doriţi, mergem în instanţă»”, a afirmat Tanczos Barna.

„L-am iertat în sala de judecată. Nu i-am cerut nici bani”

El a mai spus că băiatul său cel mare avea atunci cinci luni, iar soţia, din secunda aceea, nu a mai alăptat, având un şoc.

„A fost un moment de cumpănă, dar n-am rămas cu sechele”, a mai declarat vicepremierul UDMR.

Întrebat dacă l-a iertat pe agresor, Tanczos Barna a spus:

„Da, l-am iertat în sala de judecată. Nu i-am cerut nici bani. Instanţa a zis că trebuie să îmi dea 10.000 de euro şi nu i-am cerut banii, niciodată”.

El a apreciat că „vine şi din copilărie, acea educaţie, acea dârzenie cu care vii din comunitate şi care te ajută”. Potrivit lui Tanczos Barna, agresorul spunea că este urmaşul lui Ştefan cel Mare pe descendenţă directă şi că el este reprezentantul ţăranilor din Cotnari şi să-i dea pământul.

„Venise aproape lunar în audienţă la mine, se înscrisese în UDMR... Se legase cu lanţul de statuia nu ştiu care, intrase cu benzină în prefectură, deci nu era la prima abatere. Şi atunci l-a ameninţat pe vicepreşedinte că îl omoară. Colegul a plecat de la serviciu şi nu mi-a zis nimic că este un nebun în instituţie. Şi eu, când am coborât în secretariat, mi-a băgat cuţitul, era o baionetă din Primul Război Mondial… Sunt bine. Fac sport, alerg, n-am absolut nicio problemă”, a mai povestit vicepremierul UDMR.

Tanczos Barna a mai spus că şi când i-au dat drumul din închisoare, înainte de condamnarea definitive, putea să ceară SPP dar nu a cerut.

„Până n-am ajuns în CSAT, n-am avut SPP niciodată”, a afirmat el.

În 2006, în timp ce se afla la conducea Agenţiei Domeniilor Statului, Tanczos Barna a fost înjunghiat în biroul său cu o baionetă de către Alecu Chitaru, un afacerist care solicitase un aviz. Potrivit News.ro, atacatorul său a fost condamnat de către Tribunalul Bucureşti la 9 ani de închisoare pentru tentativă de omor.

Avocatul lui Alecu Chitaru, Alina Caracaleanu, a declarat că obiectul cu care a fost înjunghiat Barna ar fi o minibaionetă care are la un capăt legată o medalie oferită de Regele Mihai clientului său.

„Este un cuţit într-o teacă, care are la un capăt o medalie dăruită de Regele Mihai. Are o încărcătură sentimentală”, a precizat avocatul. Omul de afaceri purta mereu la el, într-o servietă, minibaioneta şi o arăta tuturor când mergea în deplasările sale oficiale.

În arestul poliţiei, Alecu Chitaru a susţinut că, în ultimele săptămâni, a făcut zeci de memorii, dar nimeni nu l-a ajutat.

El spune că, după ce a stat toată ziua în anticameră, a avut un moment de furie pe care nu şi-l explică, iar intenţia sa a fost să înfigă cuţitul în fundul lui Tanczos Barna, şi nu în spate.

Consilierul care a sărit în ajutorul fostului președinte ADS a declarat însă că, atunci când a intrat în biroul lui Barna, acesta era sprijinit de o comodă, iar Alecu Chitaru era cam la un metru şi jumătate de el şi îl ameninţa cu cuţitul.