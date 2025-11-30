Un milionar a construit o fermă autonomă unde 200 de oameni ar putea trăi în cazul unei apocalipse

Jason Orvis, în vârstă de 56 de ani, și-a construit ferma pe dealurile din apropierea comunității Bountiful din Utah. Este o fermă autonomă care poate găzdui aproximativ 200 de oameni.

Milionarul american, care are șapte copii, recunoaște că nu așteaptă sfârșitul lumii, dar spune că vrea să fie pregătit pentru diferite scenarii catastrofale.

Este vorba despre scenarii care l-au transformat și într-un scriitor și producător de succes. Seria sa „Homestead”, produsă de Angel Studios, este o relatare fictivă despre cum ar putea evolua viața pe o proprietate privată închisă după detonarea unei bombe nucleare.

Domeniul său din Utah, unde este filmat serialul tv, are propriul arsenal, suficient pentru a echipa o mică armată, un atelier mecanic, complex de sere, o măcelărie și un depozit uriaș, plin cu provizii.

Recent, el a făcut o prezentare publică a fermei construite în ultimii zece ani. În zona alimentară Orvis are o gamă largă de fructe și legume fără pesticide sau îngrășăminte sintetice. „Avem mai mult sparanghel și zmeură decât putem recolta. Nu avem vite, dar avem căprioare sălbatice, curcani, elani, capre, iepuri și găini, carne naturală ”, a spus Orvis pentru revista People.

Orvis este recunoscut ca fiind foarte interesat de supraviețuirea în caz de catastrofă, oricât de neobișnuit ar părea acest lucru pentru public, și a oferit acest tur rar al retragerii sale ca o șansă de a-și explica opiniile cu privire la a face așa-numitele pregătiri pentru apocalipsă mai puțin „întunecate, nihiliste și antisociale”.

Ferma nu are buncăr

În mod paradoxal, ferma nu are un buncăr subteran, rezistent la explozii. Asta deoarece Orvis consideră că ideea de buncăr este perimată.

„Dacă ești chiar la epicentru poate avea sens, dar aici, nu trebuie să te îngropi în pământ. Și chiar dacă ai face asta, ce vei avea după ce ieși?”, s-a întrebat milionarul.

Potrivit lui Orvis, în cazul unei prăbușiri a societății, el și grupul său format din familie, prieteni, experți medicali, horticultori experimentați, apicultori și foști militari s-ar retrage în spatele porților complexului său, cu provizii de aproximativ 50 de tone de cereale, un puț de apă dulce și o rețea masivă de panouri solare, și ar începe imediat să lucreze.

„Vom fi extrem de bine apărați și vom face tot posibilul să ajutăm vecinii”, spune Orvis, care calculează că grupul ar putea supraviețui „pe termen nelimitat” cu proviziile și resursele pe care le poate cultiva.

El se bazează pe faptul că în locuri precum Haiti, Irak și Afganistan nu au supraviețuit oamenii cu mitraliere, ci persoanele care se unesc și formează comunități puternice.

Totuși, întrebarea rămâne: Ce se întâmplă dacă apocalipsa nu se întâmplă niciodată și civilizația continuă așa cum a făcut-o în ultimele câteva milenii? Ce va face Orvis atunci?

După cum se pare, „sunt al naibii de sigur că lumea nu se va prăbuși”, spune el. „Este posibil, dar cred că șansele sunt probabil sub 2 sau 1% în timpul vieții mele”.

„Dar să învățăm cum să creștem ferme și să cultivăm lucruri, să facem toate astea împreună cu copiii noștri, a fost fantastic. Nu regret absolut nimic din toate astea", a s spus el.