search
Duminică, 30 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Un milionar a construit o fermă autonomă unde 200 de oameni ar putea trăi în cazul unei apocalipse

0
0
Publicat:

Jason Orvis, în vârstă de 56 de ani, și-a construit ferma pe dealurile din apropierea comunității Bountiful din Utah. Este o fermă autonomă care poate găzdui aproximativ 200 de oameni.

Milionarul are chiar și un depozit de arme FOTO: X
Milionarul are chiar și un depozit de arme FOTO: X

Milionarul american, care are șapte copii, recunoaște că nu așteaptă sfârșitul lumii, dar spune că vrea să fie pregătit pentru diferite scenarii catastrofale.

Este vorba despre scenarii care l-au transformat și într-un scriitor și producător de succes. Seria sa „Homestead”, produsă de Angel Studios, este o relatare fictivă despre cum ar putea evolua viața pe o proprietate privată închisă după detonarea unei bombe nucleare.

Domeniul său din Utah, unde este filmat serialul tv, are propriul arsenal, suficient pentru a echipa o mică armată, un atelier mecanic, complex de sere, o măcelărie și un depozit uriaș, plin cu provizii.

Recent, el a făcut o prezentare publică a fermei construite în ultimii zece ani. În zona alimentară Orvis are o gamă largă de fructe și legume fără pesticide sau îngrășăminte sintetice. „Avem mai mult sparanghel și zmeură decât putem recolta. Nu avem vite, dar avem căprioare sălbatice, curcani, elani, capre, iepuri și găini, carne naturală ”, a spus Orvis pentru revista People.  

Orvis este recunoscut ca fiind foarte interesat de supraviețuirea în caz de catastrofă, oricât de neobișnuit ar părea acest lucru pentru public, și a oferit acest tur rar al retragerii sale ca o șansă de a-și explica opiniile cu privire la a face așa-numitele pregătiri pentru apocalipsă mai puțin „întunecate, nihiliste și antisociale”.

Ferma nu are buncăr

În mod paradoxal, ferma nu are un buncăr subteran, rezistent la explozii. Asta deoarece Orvis consideră că ideea de buncăr este perimată.

„Dacă ești chiar la epicentru poate avea sens, dar aici, nu trebuie să te îngropi în pământ. Și chiar dacă ai face asta, ce vei avea după ce ieși?”, s-a întrebat milionarul.

Potrivit lui Orvis, în cazul unei prăbușiri a societății, el și grupul său format din familie, prieteni, experți medicali, horticultori experimentați, apicultori și foști militari s-ar retrage în spatele porților complexului său, cu provizii de aproximativ 50 de tone de cereale, un puț de apă dulce și o rețea masivă de panouri solare, și ar începe imediat să lucreze.

„Vom fi extrem de bine apărați și vom face tot posibilul să ajutăm vecinii”, spune Orvis, care calculează că grupul ar putea supraviețui „pe termen nelimitat” cu proviziile și resursele pe care le poate cultiva.

El se bazează pe faptul că în locuri precum Haiti, Irak și Afganistan nu au supraviețuit oamenii cu mitraliere, ci persoanele care se unesc și formează comunități puternice.

Totuși, întrebarea rămâne: Ce se întâmplă dacă apocalipsa nu se întâmplă niciodată și civilizația continuă așa cum a făcut-o în ultimele câteva milenii? Ce va face Orvis atunci?

După cum se pare, „sunt al naibii de sigur că lumea nu se va prăbuși”, spune el. „Este posibil, dar cred că șansele sunt probabil sub 2 sau 1% în timpul vieții mele”.

„Dar să învățăm cum să creștem ferme și să cultivăm lucruri, să facem toate astea împreună cu copiii noștri, a fost fantastic. Nu regret absolut nimic din toate astea", a s spus el.

Magazin

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Tanczos Barna, despre momentul când a fost înjunghiat: „Dumnezeu m-a trimis înapoi”. Ce a spus despre agresor și despăgubirile acordate
digi24.ro
image
Planul de pace SUA-Rusia nu ar urmări doar rezolvarea războiului. Ce ascunde, de fapt, înțelegerea, fără știrea Europei
stirileprotv.ro
image
RUNELE au ales PRIMARUL Capitalei! Cine va câștiga alegerile, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
gandul.ro
image
Ce NU ai voie să faci de Sf. Andrei. Este mare păcat, în această zi URIAȘĂ de sărbătoare!
mediafax.ro
image
Celebrul fotbalist român care recunoaște că a avut mai multe aventuri tumultoase. Deși era căsătorit, soția lui i-a permis multe: ”Aveam o agendă, alfabetic”
fanatik.ro
image
Lista pensionarilor speciali ai Ministerului de Interne care au pus stăpânire pe polițiile locale și încasează două venituri de la buget
libertatea.ro
image
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump: Faceți bani, nu război!
digi24.ro
image
„Delije”, temuții ultrași ai Stelei Roșii, bagă frica-n rivali: „Românul are trei frați, Dunărea, pădurea și pe sârbi!”
gsp.ro
image
Scandal uriaș în Italia! Decizia din minutul 90+10 a declanșat "jihadul": "Am asistat la hoția secolului!"
digisport.ro
image
Ultimul împărat al Chinei, ajuns măturător pe străzi: destinul uluitor și secretele întunecate ale lui Puyi
stiripesurse.ro
image
„Satan 2” s-a făcut fum roz. Racheta nucleară despre care Putin spune că e invincibilă a explodat peste o bază din Rusia
antena3.ro
image
"Ziua Z" pentru mașinile vechi din Madrid. Şoferii, nevoiți să-și vândă autoturismele pe 100 € la dezmembrări
observatornews.ro
image
Cum arăta Lavinia ex Pescobar pe vremea când era tractoristă? Cu părul în vânt și motorul turat, era regina câmpurilor
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
prosport.ro
image
Ce sunt dungile colorate de pe cauciucurile maşinii: semnificaţia lor
playtech.ro
image
Cum arată mama jucătoarei de tenis Jaqueline Cristian. Mulți cred că sunt surori
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
S-a depășit orice limită! Soția unui nume uriaș din Argentina l-a făcut praf pe Leo Messi
digisport.ro
image
Stelian Tănase, ipoteză explozivă după demisia lui Ionuț Moșteanu: 'A fost lucrat de o branșă a serviciilor. Sunt bani mulți' în joc / Ce avertisment are pentru Guvernul Bolojan
stiripesurse.ro
image
Zborurile de pe Aeroportul Băneasa vor fi oprite pe timp de noapte. Motivul pentru care a fost luată această decizie
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
Lavinia, tristă după ce a fost dată afară de la Taverna Racilor. Cum a fost surprinsă ziua în amiaza mare. Câștiga 20.000 de euro pe lună, dar Pescobar a zburat-o după ce l-ar fi înșelat
romaniatv.net
image
Taxă mascată, în premieră mondială. Cine sunt românii arși la buzunare de Bolojan, prin încălcarea directivei europene
mediaflux.ro
image
Cristiano Ronaldo își deschide un club exclusivist în Madrid » Reguli fără precedent! Obiectul strict INTERZIS la intrare
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
click.ro
image
Profeția cutremurătoare a lui Nostradamus pentru sfârșitul anului 2025: „O mare molimă din trecut se întoarce!”
click.ro
image
S-au tuns la fel, la 40, 50 și 60 de ani: „Au întinerit brusc!”. Monica Tatoiu: „După primul divorț, mă vopsisem roșcată, în semn de protest!”
click.ro
Jane Fonda foto GettyImages 169056496 jpg
„Am făcut atâta sex, încât m-am săturat!” Ce actriță faimoasă a ajuns să refuze întâlnirile intime
okmagazine.ro
Tocanita de cartof dulce Sursa foto shutterstock 2370838917 jpg
Tocăniță de cartof dulce, rețeta de post de nelipsit din meniul tău
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice pe platoul „Dumbravă” (© Facebook / Muzeul Vrancei)
Necropolă tumulară din Epoca Bronzului, descoperită pe platoul Dumbravă din Vrancea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Care au fost ultimele cuvinte ale lui Eugen Sabău, românul eutanasiat în Spania, după ce a ucis 3 oameni: „Și-a dat seama că...”
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni

OK! Magazine

image
Exclusiv! Diana Bart despre divorț, un nou început și feminitate la 40 plus: “Mi-am dorit să trăiesc, nu doar să exist”

Click! Pentru femei

image
Ce spun visele din noaptea de Sfântul Andrei. Pune sub pernă un fir de busuioc sfinţit sau boabe de grâu

Click! Sănătate

image
Te trezești des între 2 și 3 dimineața? Corpul te avertizează despre ceva serios!