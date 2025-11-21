search
Vineri, 21 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Indivizii reținuți după ce un camion cu armament a fost oprit la vamă sunt din regiunea separatistă transnistreană SURSE

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Cei doi indivizi, reținuți după ce un camion cu armament a fost oprit în data de 20 noiembrie la Vama Leușeni–Albița, sunt din regiunea separatistă transnistreană, potrivit surselor ,,Adevărul”.

Cei doi indivizi sunt din stânga Nistrului. FOTO: AFP
Cei doi indivizi sunt din stânga Nistrului. FOTO: AFP

Două persoane au fost încătușate pentru 72 de ore în cazul privind camionul plin cu armament depistat la intrarea în România, reținerile având loc joi, 20 noiembrie, în Republica Moldova.

,,Pe caz, pânǎ la moment, urmare a efectuării unui șir întreg de acțiuni de urmărire penală și de investigație care continuă și la moment, au fost reținute douǎ persoane pentru 72 de ore, precum şi au fost ridicate mai multe mijloace de probă”, au subliniat structurile judiciare moldovene.

Reținerile au fost făcute de procurorii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), alături de angajații Serviciului Vamal, precum și de cei ai Inspectoratului Național de Investigații (INI) și ai Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF).

Conform informațiilor preliminare ale autorităților, camionul nu a traversat granița moldo-ucraineană, dar acestea refuză să ofere alte detalii cu privire la acest caz. 

,,Dosarul este în curs de investigare, astfel încât amǎnunte urmeazǎ sǎ comunicǎm la un stadiu ulterior al cercetǎrii penale. Între timp, persoanele vizate beneficiazǎ de prezumția nevinovǎției, potrivit legii”, au adăugat acestea.  

Șeful Serviciului Vamal, Radu Vrabie, a reacționat în cazul vehiculului cu armament, subliniind că acesta a fost descoperit în noaptea de miercuri spre joi de vameșii români, după ce au fost alertați de colegii lor moldoveni. Tot el susține că incidentul arată importanța dotării structurii cu echipament modern.

,,Camionul cu armament a fost descoperit în această noapte de autoritatea vamală română, după ce funcționarul serviciului vamal de pe partea moldovenească a solicitat inițierea controlului, având în vedere că scanerul se află pe partea română. Acest caz ne arată, inclusiv, cât de important este să avem echipament de scanare performant și în toate punctele de trecere a frontierei”, a subliniat funcționarul.

Radu Vrabie a adăugat că structura pe care o conduce a sesizat procurorii, fiind inițiată o cauză penală.

,,Suntem cei mai interesați ca investigația acestei infracțiuni să se facă cât mai urgent. Securitatea națională, securitatea frontierelor este prioritatea noastră fundamentală și orice încălcare a acesteia va fi sancționată dur. În colaborare cu instituțiile române, cu organele penale din Republica Moldova, Serviciul Vamal va desfășura propria investigație internă pentru a identifica orice potențial element de corupție sau breșă de securitate”, a conchis șeful SV.  

O anchetă penală a fost inițiată și de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), aceasta fiind in rem pentru grup infracţional organizat şi contrabandă calificată.

”La data de 20 noiembrie 2025, pe rolul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Iaşi a fost înregistrat un dosar penal, în care se efectuează cercetări in rem, cu privire la comiterea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi contrabandă calificată”, se arată într-un comunicat de presă al DIICOT. 

O anchetă penală a fost inițiată și de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), aceasta fiind deschisă in rem pentru constituirea unui grup infracţional organizat şi contrabandă calificată.

„La data de 20 noiembrie 2025, pe rolul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Iaşi a fost înregistrat un dosar penal, în care se efectuează cercetări in rem, cu privire la comiterea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi contrabandă calificată”, se arată într-un comunicat de presă al DIICOT.

Investigațiile au fost declanșate după ce, la data de 20.11.2025, la intrarea în România prin vama Albița, a fost depistat un autocamion aparținând unei firme de transport din Republica Moldova, încărcat cu elemente de armament, având ca destinatar, conform documentelor, un beneficiar din Israel.

Activitățile de urmărire penală sunt realizate împreună cu polițiști ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași.

DIICOT și structurile de securitate ale României sunt în alertă după ce, în noaptea de miercuri spre joi, în jurul orei 1:30, un cetățean din Republica Moldova a ajuns la graniță conducând un camion cu o remorcă de tip container, în care se aflau „elemente metalice”.

Vameșii au oprit camionul, l-au scanat, iar în urma verificării a reieșit că în acesta se aflau componente care puteau fi inclusiv lansatoare de rachete. Șoferul ar fi declarat că armamentul urma să ajungă în Israel.

Republica Moldova

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Planul de pace al SUA pentru Ucraina: care sunt cele 28 de puncte
digi24.ro
image
Rușii au recunoscut că au încercat să îl salveze pe Horațiu Potra, înainte de a fi extrădat. Pe cine a trimis Moscova
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza! Pe ce dată vine iarna în București, de fapt
gandul.ro
image
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
mediafax.ro
image
Gică Hagi, pregătit să revină în antrenorat: “O să mă vedeţi la firul ierbii! Iubesc fotbalul”
fanatik.ro
image
Fosta șefă a AEP cere daune pentru că ar fi îndurat „avansuri sexuale, foame, sete, frig și fum”. Cum încearcă Ana Maria Pătru să „încarce” nota de plată a statului
libertatea.ro
image
Chiar dacă pierde cu Turcia, România va juca ori cu Slovacia, ori cu Kosovo
digi24.ro
image
După ce a fost desemnată cea mai bună jucătoare a Portugaliei, a surprins vorbind în limba română: „E bucuria «buneilor» mei”
gsp.ro
image
"Întâlnirea a fost un dezastru. O mahala imensă". Conflictul a escaladat: "Mai aveau un pic și săreau peste masă să-mi ia gâtul"
digisport.ro
image
Ucraina ar renunţa la regiunile Doneţk şi Lugansk: planul prevede ca regiunile să fie recunoscute de facto ca fiind ruseşti
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situație în cazul familiei care a murit în vacanță, la Istanbul. Inițial s-a crezut că a fost o intoxicație alimentară
antena3.ro
image
Permis pe telefon și tamponări uşoare declarate online. Ce prevede noul proiect de ordonanţă propus de MAI
observatornews.ro
image
Gemenele de la Cheeky Girls au ajuns de nerecunoscut. Cum arată acum, la 42 de ani, și ce au ajuns să facă pentru bani
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată și cu ce se ocupă nepoata lui Neti Sandu de la PRO TV
prosport.ro
image
Bateria mașinii se descarcă peste noapte: identificarea consumatorilor ascunși
playtech.ro
image
Gigi Becali, imaginile zilei! Cum a apărut la Catedrala Patriarhală în zi de sărbătoare, la 24 de ore după operația la cervicală! Foto
fanatik.ro
image
E realistă retragerea unui candidat pentru blocarea suveraniștilor după validarea candidaturilor? Analist: „Ar trebui să intre deja într-o strategie de criză”
ziare.com
image
Ce lovitură! S-au decis să înceapă negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi
digisport.ro
image
George Buhnici: „Pregătiți-vă, că vine furtuna. Vor cădea capete!” / Update
stiripesurse.ro
image
Doru Toma s-a stins din viață! Fostul fotbalist de la FC Argeș și-a găsit sfârșitul la 68 de ani
kanald.ro
image
Anunțul Lidl pentru români. Regulile și condițiile pentru ambalajele returnabile ca să primești până la 25 de lei în...
playtech.ro
fără imagine
Ultima imagine cu Norbi în viață! Ce s-a întâmplat cu doar câteva minute înainte să fie ucis de judecătoarea pensionară? Adevărul a ieșit la iveală
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV Gigi BECALI, operat de urgenţă de un neurochirurg preot. 4 călugări s-au rugat non-stop în timpul intervenţiei
romaniatv.net
image
Planul complet pentru pacea din Ucraina. SUA solicită Kievului să îl accepte în următoarele 6 zile
mediaflux.ro
image
După ce a fost desemnată cea mai bună jucătoare a Portugaliei, a surprins vorbind în limba română: „E bucuria «buneilor» mei”
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Angela Similea, prea „îmbătrânită”, la 79 de ani? Stilistul Florin Burescu le dă peste nas cârcotașilor: „O adevărată doamnă, fără operații estetice”. Dieta artistei „Epocii de Aur”
click.ro
image
Horoscop vineri, 21 noiembrie. Fecioarele au destinul de partea lor, iar Leii trec peste un obstacol major
click.ro
image
Denise Rifai, dezvăluire bombă! Cine este bărbatul care i-a furat inima, deși trăiește o poveste de dragoste cu Dan Alexa: „Este iubitul vieții mele”
click.ro
Catherine, Prințesă de Wales, și Prințul William, Prinț de Wales, participă la Spectacolul Regal de Varietăți de la Royal Albert Hall pe 19 noiembrie 2025, la Londra, Anglia, GettyImages (2) jpg
Cerceii candelabru cu care a apărut Prințesa Catherine sunt spectaculoși. Ce poveste emoționantă se ascunde în spatele lor
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
p 13 Hans Holbein, Henric al VIII lea WC jpg
Top 10 cei mai sângeroși regi din istorie!
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară modestă care a impresionat-o: „Ca la mama lui”
image
Angela Similea, prea „îmbătrânită”, la 79 de ani? Stilistul Florin Burescu le dă peste nas cârcotașilor: „O adevărată doamnă, fără operații estetice”. Dieta artistei „Epocii de Aur”

OK! Magazine

image
O îmbrățișare cât o mie de cuvinte! Cine e cântăreața pe care Kate Middleton a strâns-o în brațe când s-au întâlnit

Click! Pentru femei

image
Luna Nouă în Scorpion rescrie puterea interioară. Nu te teme!

Click! Sănătate

image
Îți place fasolea? Iată ce se întâmplă în corpul tău dacă o consumi des!