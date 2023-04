Andrei Spînu, ex-ministru de la Chișinău, acuzat că ar deține milioane în conturi străine, dezminte cu dovezi

Andrei Spînu a publicat un document pe care spune că l-a primit de la o bancă din străinătate și care denotă că nu deține milioane pe conturi, așa cum a anunțat anterior pro-rusul Ilan Șor, informații cercetate acum de reprezentanții Justiției.

Fostul ministrul al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, care este în prezent secretar general al Aparatului Președintelui Republicii Moldova, spune că a primit confirmarea de la o bancă din Hong Kong că nu deține nici conturi și nici milioane.

,,Prieteni, astăzi, am primit confirmarea oficială de la OCBC Wing Hang Bank Limited din Honk Kong că declarațiile fugarilor, hoților și a unora din structurile de drept cu care sunt în cârdășie sunt falsuri. Așa cum am spus mereu, toate veniturile și conturile bancare pe care le dețin sunt declarate la ANI. Nu dețin alte venituri și alte conturi”, a scris Spînu pe pagina sa de Facebook.

Tot pe internet, el a publicat actul respectiv.

În continuare, ex-membrul Cabinetului de miniștri susține că este victima atacurilor fără precedent din partea politicienilor fugari și a complicilor acestora, adică reprezentanții structurilor de drept din Republica Moldova.

,,Toată campania de denigrare a mea a fost și este bazată pe falsuri. Eu știu de ce ei fac asta. Din primele zile de guvernare am solicitat ca oamenii care l-au slujit pe plahotniuc și shor să fie demiși. La Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale am demis oamenii lor și am oprit schemele lor (construcții ilegale, Gările Auto Moderne, schemele din sectorul energetic etc.). Voi continua să îmi fac treaba onest și împreună cu echipa PAS vom curăți sistemul de aceste rămășițe ale regimului oligarhic. Dreptate va fi de partea noastră”, a punctat acesta.

În vizorul CNA

Luna trecută, reprezentanții Centrului Național Anticorupție (CNA) de la Chișinău au anunțat că examinează demersul procurorilor cu privire la informația publică potrivit căreia fostul ministru al Infrastructurii, Andrei Spînu, ar deține conturi bancare în străinătate.

Astăzi, am încercat să aflăm mai multe detalii despre evoluția anchetei, dar purtătorul de cuvânt al instituției, Angela Starinschi, nu a răspuns.

Președinta Sandu: Instituțiile să îți facă treabă

Întrebată anterior despre atacurile la adresa lui Andrei Spînu, președinta, Maia Sandu, a răspuns:

,,Instituțiile să își facă treabă, fără ca să încerce să facă jocuri politice”, a declarat Maia Sandu în studioul unui post TV de la Chișinău.

Informația că Andrei Spînu ar păstra milioane în conturile străine a fost făcută publică anul trecut de Ilan Șor, politician cu probleme penale care se ascunde de justiția de acasă în Israel și care a organizat în ultima perioadă protestele antiguvernamentale din țara vecină. Potrivit documentelor publicate de Șor, fostul ministru ar fi multimilionar, iar banii în diverse valute i-ar păstra în conturi off-shore și nu i-ar fi indicat în declarațiile de avere.

Din luna februarie a acestui an, Andrei Spînu deține funcția de secretar general al Aparatului Președintelui Republicii Moldova, decret semnat de Maia Sandu, la scurt timp după demisia Guvernului Gavrilița. El a fost un an și jumătate ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, una din cele mai importante instituții din Executivul de la Chișinău.