În Hawkins, Indiana, nimic nu a fost vreodată cu adevărat liniștit. De aproape un deceniu, acest orășel aparent banal a devenit epicentrul unuia dintre cele mai puternice fenomene culturale ale televiziunii moderne. Producția Netflix „Stranger Things“, un tribut adus filmelor din anii ’80, a cucerit întreaga Planetă, devenind un simbol al prieteniei, al vulnerabilității și curajului, cu monștri veniți dintr-o lume paralelă și copii forțați să crească mult prea repede.

În ultimul sezon, plasat în toamna anului 1987, portalurile sunt deschise, Vecna a dispărut, orașul e sub carantină militară, iar întunericul pare mai dens ca oricând. Se apropie bătălia finală, cea care va închide cercul început în 2016 și va pune la încercare întreaga echipă, pentru ultima oară – sezonul 5 are două părți, prima deja disponibilă pe platforma Netflix, cea de-a doua urmând să apară pe 25 decembrie, iar episodul final va rula în ultima zi din an. Înainte ca acest capitol final să ajungă pe ecrane, „Weekend Adevărul“ a vorbit cu protagoniștii serialului despre finaluri și începuturi, despre presiunea unui succes uriaș și despre despărțirea de Hawkins, locul unde ficțiunea, nostalgia și realitatea s-au întâlnit într-un mod irepetabil.

„Weekend Adevărul“: Unde se află personajul tău la începutul sezonului și care este atitudinea sa?

Millie Bobby Brown (Unsprezece): În acest sezon intrăm direct în acțiune, iar Unsprezece se află în perioada de antrenament. Ea este în stare de luptă, ceea ce este o premieră pentru Unsprezece la începutul unui sezon. În ceea ce privește starea ei de spirit, tot ce vrea este să-și protejeze prietenii. Prietenii ei sunt familia pe care și-a ales-o, așa că va face tot ce este necesar pentru a-i proteja și vom vedea asta.

Gaten Matarazzo (Dustin): Dustin este cu moralul la pământ. Cred că toată lumea este în aceeași situație, având în vedere starea în care se află Hawkins și devine din ce în ce mai greu pentru gașcă să țină totul sub control. Cu toții ne confruntăm cu problemele de zi cu zi, pe care le implică încercarea de a-i proteja pe toți și de a descoperi unde se află Vecna, în timp ce avem multe probleme nerezolvate din evenimentele sezonului anterior.

Caleb McLaughlin (Lucas): La începutul unui sezon, totul este întotdeauna bine, dar acesta este primul sezon pe care îl începem cu aceeași miză ca finalul sezonului precedent. Nu l-am învins pe Vecna, iar problema persistă. Încă încercăm să găsim o soluție și s-ar putea să nu reușim, așa că se simte această povară atât asupra lui Lucas, cât și asupra tuturor celorlalți din serial. Toată lumea este tensionată și încercăm cu toții să păstrăm speranța vie.

Noah Schnapp (Will): Will se întoarce în Hawkins în acest sezon. A fost plecat din Hawkins în sezonul trecut, așa că acum vedem efectele revenirii lui pe acel tărâm. În acest sezon, am început în forță, ceea ce este foarte interesant și diferit de modul în care am început orice alt sezon. Toată lumea este în același loc și avem cu toții același obiectiv.

Sadie Sink (Max): Am încheiat sezonul 4 cu o situație dificilă pentru Max. Ultimele ei momente au fost pe un pat de spital. Unsprezece o căuta în vid și nu a putut-o găsi, așa că Max nu mai este cu siguranță cea care era odată. Totuși, mai există o mică speranță, iar prietenii ei se agață de ea.

Finn Wolfhard (Mike): Mike a revenit în rolul de lider și și-a asumat responsabilitatea de a ajuta la planificarea acestor misiuni, iar el și întreaga gașcă sunt hotărâți să-l găsească pe Vecna și să pună capăt acestei situații.

Cum a evoluat personajul tău începând cu sezonul 1?

Millie Bobby Brown: Unsprezece s-a schimbat foarte mult în ultimele patru sezoane și a fost ceva cu totul special pentru mine să cresc alături de ea. La început, era foarte protejată și aproape ca o coală albă, nu știa cine era sau cum funcționa lumea. Dar pe măsură ce serialul a avansat, mai ales în sezonul 4, am putut să o vedem cum începe să-și descopere propria libertate. Mi-a plăcut foarte mult că, în sezonul 4, Unsprezece este forțată să se descurce singură pentru prima dată, fără ajutorul prietenilor sau al lui Hopper. Fără puterile ei, am ajuns să aflăm cine este ea ca persoană. Este înfricoșător pentru ea, dar este și o oportunitate uimitoare de a-și înțelege propria forță și de ce este capabilă. Își ia propriile decizii, chiar dacă sunt dificile, și învață să aibă încredere în ea însăși. Cred că asta este o parte foarte importantă a procesului de maturizare și a fost foarte intens să interpretez momentele în care ea nu doar reacționează la ceea ce se întâmplă în jurul ei, ci își modelează propria poveste. A fost o călătorie foarte emoționantă. Sunt foarte mândră de cât de departe a ajuns și abia aștept ca fanii să vadă unde ajunge în sezonul 5.

Gaten Matarazzo: Am observat că independența lui Dustin a crescut exponențial de la un sezon la altul. Își iubește prietenii și îi place să fie în preajma lor, dar și-a dat seama că este mult mai mult decât un simplu membru al grupului. Începe să înțeleagă că are mult mai multe abilități de a contribui la ceea ce încearcă să facă gașca și începe să-și cunoască propria valoare. Pe măsură ce el crește, cu siguranță și eu am crescut și viceversa.

Caleb McLaughlin: În sezonul 1, Lucas era un tip impulsiv. Avea o personalitate foarte exaltată, dar s-a maturizat mult de-a lungul anilor. A evoluat ca urmare a circumstanțelor legate de Lumea Răsturnată și Demogorgoni, în timp ce se confrunta și cu nesiguranța de a încerca să se descopere în liceu și de a fi alături de prietenii săi. A avut de-a face cu multă furie, regret, îndoială, resentimente, dar a ajuns să se simtă stăpân pe sine.

Noah Schnapp: Will era un copil foarte timid și retras, care nu se deschidea față de nimeni. Îi era frică să-și împărtășească sentimentele și simțea că nu aparține grupului și că nu este în ordine, pentru că este diferit. Și, după ani de zile în care a fost exclus și a crescut mai încet, își dă seama că asta este superputerea lui. Iar aceasta este una dintre temele serialului nostru: diferențele dintre noi sunt ceea ce ne face pe toți atât de speciali, frumoși și unici. Când Will realizează în sfârșit: „Mă accept, mă iubesc și iubesc ceea ce mă face diferit și unic“, el înflorește cu adevărat.

Sadie Sink: Când am întâlnit-o prima dată pe Max în sezonul 2, era cu siguranță foarte rezervată și poate reticentă la ideea de noi prietenii și puțin nefericită. Pe măsură ce sezoanele trec, ea se deschide față de Hawkins și noii săi prieteni, află mai multe despre cine este și iese din carapacea ei. A fost o călătorie frumoasă să o însoțesc de-a lungul anilor și să o văd cum reușește să se deschidă și să devină persoana care este.

Finn Wolfhard: Mike a început ca stăpân al catacombelor și ca cineva care este mereu pregătit pentru dezastre, aventuri cu adevărat distractive și pentru a-și proteja prietenii. Pe măsură ce sezoanele au trecut, Mike s-a îndepărtat de acea parte a lui și acum, pentru că este ultimul sezon, cred că a revenit la felul de a fi al lui Mike din sezonul 1.

De ce credeți că „Stranger Things“ este o poveste atât de universală, care a reușit să ajungă la atât de mulți oameni din întreaga lume?

Millie Bobby Brown: Cred că fiecare se poate regăsi în cel puțin un personaj din serial. Fiecare personaj are defecte, și totuși este frumos, incredibil de complex și dificil, iar dacă acest lucru rezonează cu oamenii care se uită acasă împreună cu familiile sau prietenii lor, atunci are o influență incredibilă, poate mai mare decât ne-am putea imagina.

Gaten Matarazzo: Întotdeauna am crezut că asta se datorează faptului că este un serial cu mai mulți protagoniști. Desigur, uneori anumite personaje și actori sunt cei care conduc acțiunea, dar, în realitate, este vorba de un efort colectiv. Oamenii se pot identifica cu tema maturizării, iar serialul este o declarație de dragoste pentru o mare parte din filmele din copilăria fanilor acestui serial.

Caleb McLaughlin: Ce este foarte interesant la acest serial este că oferă o imagine realistă a naturii umane. Există multă nesiguranță, multă teamă, multă emoție, multă iubire. Și toate acestea sunt exprimate într-un mod distractiv în Lumea Răsturnată, creată de frații Duffer. Lumea supranaturală oferă o evadare, unde lucrurile nu sunt reale, dar totuși putem să ne conectăm cu oamenii la nivel uman.

Noah Schnapp: Motivul pentru care oricine poate rezona cu serialul nostru nu este spectacolul grandios, ci intimitatea lui, povestea relațiilor de prietenie. Toată lumea are o legătură cu identitatea, apartenența, prietenia și maturizarea și toți vrem să ne simțim parte dintr-un grup și incluși. Chiar simți că aparții când te uiți la acest serial și simți că ești în regulă așa cum ești, iar asta te face să fii atât de grozav. Apoi, desigur, mai este și nostalgia anilor ’80 și muzica incredibilă, scenografia, costumele, efectele vizuale și toate celelalte lucruri care îl fac extraordinar.

Sadie Sink: Cu cât întâlnesc mai mulți fani ai serialului, cu atât îmi dau seama că ei au întotdeauna un personaj cu care se identifică, ori din copilărie, ori din prezent. Întotdeauna există cineva cu care rezonează și cred că asta caută oamenii într-un serial TV. Iar temele prieteniei și sentimentului de apartenență sunt foarte importante.

Finn Wolfhard: Cred că este o poveste universală, pentru că se adresează tuturor categoriilor de vârstă. Se adresează persoanelor care au crescut în anii ’80 și care simt o anumită nostalgie, dar este și o poveste despre prietenie. Mulți oameni de vârsta mea urmăresc serialul pentru că este despre un grup de prieteni și cred că oamenii se vor identifica întotdeauna cu asta, indiferent de perioada în care se petrece acțiunea.

Ce îți place cel mai mult la prietenia și legăturile pe care le-ai construit de-a lungul anilor cu colegii de platou?

Millie Bobby Brown: Prietenia lor înseamnă foarte mult pentru mine. Majoritatea dintre noi avem programe încărcate acum, așa că a fost minunat să putem petrece timp împreună pe platoul de filmare în ultimul sezon. Mi-am petrecut cea mai mare parte a vieții cu ei, așa că va fi cu siguranță o schimbare, dar știu că vom rămâne prieteni pe viață.

Gaten Matarazzo: Se întâmplă foarte rar să crești alături de prietenii tăi și să rămâi atât de apropiat de ei și în viața adultă, iar faptul că acei ani formativi au fost marcați de serial și de relațiile dintre noi a fost o adevărată onoare. O să-mi lipsească să filmez serialul alături de ei, dar mă bucur să continui aceste prietenii și după terminarea serialului, cu oameni care sunt printre cei mai talentați, amabili și minunați pe care îi cunosc.

Caleb McLaughlin: Am crescut împreună și am trecut prin aceleași lucruri. Este o relație și o legătură pe care nu le voi mai avea niciodată, pentru că mi-am trăit adolescența alături de ei, iar asta se întâmplă o singură dată în viața fiecăruia. Au făcut parte din viața mea în momente cruciale, în momentele bune și rele, în momentele mele cele mai fericite și cele mai triste, în perioada în care încercam să mă descopăr pe mine însumi. Aș putea spune ceva și unii oameni m-ar considera ciudat pentru asta, dar ei m-ar înțelege pentru că au trecut prin aceste lucruri alături de mine. Ne înțelegem reciproc sentimentele.

Noah Schnapp: Am revăzut sezonul 1, iar chimia dintre personaje este atât de reală, de naturală și de spontană, încât nu poți găsi așa ceva într-un grup de copii sau adulți care nu se înțeleg. Pur și simplu nu poți să te prefaci. Indiferent cât de bun actor ești, trebuie să ai acea scânteie, acea conexiune reală și acea energie. Și simți asta când te uiți la serial, începând cu primul sezon. Probabil că probele de chimie pe care le-am făcut la început au fost una dintre cele mai importante părți ale procesului și ne-au permis să ne găsim unii pe alții, iar chimia asta este esențială pentru serialul nostru.

Sadie Sink: În afară de familia mea, nu-mi vine în minte nimeni altcineva pe care să-l cunosc de atâta vreme. Mă refer în special la copiii din serial. O să prețuiesc pentru totdeauna legăturile și amintirile create cu ei. A fost uimitor să văd cum a evoluat totul de-a lungul timpului și, pe măsură ce îmbătrânim, descoperi noi legături cu unii dintre membrii mai în vârstă ai distribuției, cu care poate nu ai avut multe scene în trecut sau poate erai doar un copil înainte, dar acum te maturizezi și descoperi o nouă prietenie cu ei. Și apoi, în fiecare sezon, se alăturau distribuției membri noi. În serial au fost întotdeauna oameni incredibili și am avut noroc.

Finn Wolfhard: Cred că ne-am apropiat și mai mult decât în primul sezon, pentru că am trăit împreună această experiență nebunească. De la început am știut că Gaten, Caleb și Noah mă vor înțelege și de aceea ne-au cazat pe toți în același hotel când am început filmările. Mi-am spus: „Tipii ăștia sunt grozavi, hai să petrecem timp împreună“. Și în timpul producției acestui sezon am locuit cu Gaten, am fost colegi de cameră, așa că este incredibil să mă gândesc la această călătorie uimitoare pe care am parcurs-o împreună.

Cei șase fantastici și cele cinci sezoane

Descrie sezonul 5 într-un singur cuvânt.

Millie Bobby Brown: Vecna. Doar atât voi spune.

Gaten Matarazzo: Extraordinar.

Caleb McLaughlin: Inevitabil.

Noah Schnapp: Preferat.

Sadie Sink: Îndrăzneț.

Finn Wolfhard: Dulce-amărui.