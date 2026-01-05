Femeie din R. Moldova, căutată pentru fraudă în Marea Britanie, prinsă la granița cu România

Femeia, care are cetățenia Republicii Moldova și a României și este dată în căutare pentru executarea unei pedepse de 14 ani de închisoare pentru fraudă în Marea Britanie, a fost încătușată în punctul de trecere a frontierei Rădăuți-Prut de autoritățile române.

Reținerea a avut loc luni dimineață, în jurul orei 04:00, în punctul de trecere a frontierei Rădăuți-Prut după ce femeia în vârstă de 34 de ani a încercat să intre în țară.

Iar în timpul controlului actelor, polițiștii de frontieră ,,au constatat că pe numele femeii era o alertă de punere în aplicare a unui mandat de arestare şi predare sau extrădare emis de autorităţile din Marea Britanie, în anul 2025, aceasta fiind condamnată la 14 ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fraudă pe teritoriul acestui stat”.

Prin urmare, tânăra a fost încătușată, fiind ,,predată unei echipe operative din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale al Inspectoratului Județean de Poliție Botoșani în vederea luării măsurilor legale ce se impun”.