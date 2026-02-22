„Un gigant împotriva giganților”. Andrei Rațiu i-a lăsat pe spanioli cu gura căscată, după ce a contribuit decisiv, din nou, la victoria lui Rayo Vallecano

Real Betis și Rayo Vallecano au încheiat la egalitate, 1-1, meciul din etapa a 25-a a campionatului Spaniei.

Cedric Bakambu a deschis scorul pentru Betis în minutul 16, însă gazdele nu au reușit să își mențină avantajul până la pauză, deoarece Isi Palazon a restabilit egalitatea în minutul 42. Golul lui Palazon a venit după o centrare impecabilă de pe dreapta a lui Andrei Rațiu, care a primit pentru prestația sa nota 7.4 pe SofaScore, a doua cea mai bună din echipa sa, după Bakambu, notat cu 7.5 pentru gol.

Evoluție solidă pentru internaționalul român

Andrei Rațiu a avut un meci excelent împotriva celor de la Real Betis, pe lângă pasa de gol oferită. Românul a încheiat jocul cu patru recuperări, opt dueluri câștigate și un procentaj impresionant de pase corecte, 91% (49 din 54).

Aceasta a fost a doua etapă consecutivă în care Rațiu a oferit un assist, după ce în runda precedentă a contribuit decisiv la victoria clară a lui Rayo Vallecano, 3-0, în fața lui Atlético Madrid.

„Rațiu este un gigant împotriva giganților!”

În acest sezon, Rațiu a adunat un gol și trei assist-uri în 29 de partide pentru Rayo, iar potrivit Transfermarkt, cota sa de piață se ridică la 18 milioane de euro.

„Există jucători care se descurcă bine sub presiune, iar Andrei Rațiu strălucește întotdeauna în astfel de situații. Rațiu este un gigant împotriva giganților.

Acele echipe mari împotriva cărora își etalează cele mai bune calități sunt aceleași care îl au pe radar. Românul este urmărit de Atletico și Barcelona, iar, în ciuda creșterii salariale după reînnoirea contractului, clauza sa de reziliere rămâne la 25 de milioane de euro. O sumă la îndemâna unor astfel de cluburi!”, au transmis jurnaliștii spanioli.